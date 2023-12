Masakr v Praze: Blázny necháváme běhat po ulicích. Pět důvodů, proč hrozí opakování

reklama

Abnormální stav společnosti

Celé včerejší odpoledne a celý večer jsem sledoval přehlídku falešných emocí. Nejen politiků a novinářů, ale řady obyčejných lidí.



Vzhledem k tomu, jak společnost doteď ignorovala duševní narušení jedinců a jak výkonná moc přistupuje k duševnímu zdraví, k prevenci a léčení psychických poruch, dalo se to čekat. Otázkou bylo kdy a jak. A nyní je otázka, kdy se nakumulují faktory k opakování.



Prvním faktorem je zneostření „normality“ společenského chování ignorováním úchylek různými „lidskými právy duševně nemocných“, aby se náhodou neukázalo, že stále více lidí nestačí „požadavkům doby“ a rozpor řeší únikem z reality – sebevraždami, chlastem, fetem nebo polykáním prášků.

Případně, že po ulicích chodí lidé v manické nebo depresivní fázi nemedikované „oscilační“, resp. „bipolární“ poruchy, která je sice farmaky tlumitelná, ale neléčitelná. Jak donutit maniodepresivní psychotiky k medikaci, jestliže tvrdí, že „jsou normální“? Případně že po stejných ulicích chodí i paranoidní psychotici, a to i v akutní fázi ataky. Jednu rozhlasovou redaktorku poslali do blázince, až když volala na arcibiskupství, že ji pronásledují židi. Nemá-li ovšem pacient na doplatky léků nebo nemá-li sám vůli se léčit, setkáváme se s ataky chorob na ulici, v práci či v obchodě. Naprosto běžné je, že po ulicích chodí „klimaticky“ úzkostní neurotici nebo schizofrenici. O poruchách sexuálního sebevnímání nemluvě. Nebinární jedinci na veřejných záchodcích jsou důvodem k panice, potkat plyšového zajíce v parku je úsměvné jen do chvíle, než si s sebou odvede malé dítě. Samostatnou a smutnou kapitolou jsou stařecké demence a jiné duševní poruchy seniorů. Ovšem v případě, že má taková babička plynový sporák v bytě, je v nebezpečí požáru či výbuchu celý dům. Osobně jsem znal babičku, která přivedla do útulku svého psa s tím, že chce zapálit sebe i dům a nechce, aby pes uhořel. Pointa příběhu je, že psa v útulku přijali a babku nechali odejít. Stalo se v Praze.

Definice duševně nemocného je dnes totiž postavená pouze na vyléčitelnosti poruchy a na násilí vůči sobě nebo svému okolí, ne na částečné nebo úplné absenci vnímání a akceptaci reality. Nevyléčitelně nemocní jsou vlastně zdraví, jen „jiní“… Terénní psychiatrie je prakticky popelkou.

Moje subjektivní zkušenost: Měl jsem řadu spolužáků na střední i vysoké škole, o jejichž duševním zdraví, respektive odolnosti vůči stresu jsem měl oprávněné pochybnosti. Pro některé byla zátěž školy enormní a „odpadli“ během studia, několik bralo injekčně drogy, několik se nakonec po letech dlouhodobě léčilo. Dva spáchali sebevraždu. Ke společenské selekci dochází i takto darwinisticky. Nároky škol nejsou pro všechny. Nárok na vysokoškolský titul bez úsilí, vytrvalosti, inteligence a výsledků není.

Druhým faktorem je, že stát se chová formálně byrokraticky, nikoliv funkčně, s požadavkem priority ochrany celku před abnormálním chováním jedince. Člověk dostane zbrojní průkaz po pouze formálním zkoumání duševního stavu, ne opravdu profesionálním posouzením, jaké nebezpečí jeho ozbrojení pro společnost vytváří. Případně je žadatel schopen zkorumpovat lékaře, aby „prošel“. Totéž se týká řidičských průkazů a pilotních oprávnění. Na povolení k nákupu karabiny má dokonce „právní nárok“.

Přitom já osobně se znalostí zbraní nemám ponětí, proč by měl mít člověk na svou obranu v civilizované zemi právo vlastnit zbraň ráže 45, poloautomatickou karabinu s optikou nebo pušku 50 BMG. K zastavení člověka stačí bohatě pistole ráže 7,65 Browning. Nejznámější československé zbraně komorované na tento náboj – pistole vz. 27, vz. 50, vz. 83 a samopal vz. 61 Škorpion. Standard výzbroje prvorepublikové armády, socialistické armády i policie, dostačující více než půl století. Nábojem s plášťovou střelou s olověným jádrem nebo nedejbože s ocelovým jádrem ráže 9 mm už střelec ohrožuje široké okolí i oprávněného zásahu. Nejen odraženou kulkou. Tedy pokud nechce prostřelit dva zločince v zákrytu nebo obrněný mercedes… Myslivcům na lov stačí dlouhé kulovnice maximální ráže 7 × 57 R, dostatečná k lovu spárkaté zvěře. Krátké karabiny, opakovací brokovnice a vše ostatní už jsou speciální služební zbraně vojenské nebo policejní, pro civilní použití by měly být zakázané, a na jejich držení oprávněnou organizací by měly být daleko přísnější pravidla. Jejich použití pouze ve službě by mělo obsahovat nekompromisní periodické přezkoušení kvalifikace i psychického stavu personálu s odpovědností lékaře.

Třetím krizovým faktorem je orientace nejen vzdělávání, ale celé společnosti na nepřetržitý maximální výkon. Chcete-li, růst růstu. Ne každý dokáže tomuto tlaku vyhovět a výkonově uspět. Ne každý, kdo neuspěje, je ochoten couvnout a zařadit se ve společnosti na méně stresující pozici. Ztráta zaměstnání, poruchy ve vztazích, týrání zvířat, přenos tlaku na děti nebo na nejbližší okolí, riskantní jízda a agresivita za volantem, agresivita vybíjená po kontaktu s alkoholem – to jsou nejčastější defekty. Sociopatie je velmi častá, i když současná psychologie ani medicína pojem sociopatie nepoužívá. Potlačená nenávist ke všem demonstrovaná nakonec masovou vraždou je sice extrémní, ale nevybočuje z logiky.

Čtvrtým krizovým faktorem současné společnosti je, že některé bludy dokonce povýšila na ideologii. Ale zde se už dotýkáme samotné struktury společenského řádu, který byl ochoten uvěřit v samospásnost neregulovaného trhu, kdy ekonomové utíkali před právníky, či naopak v samospásnost téměř absolutní regulace všeho. Stačí se podívat na chaoticky kynoucí sbírku zákonů nebo zprivatizované síťové monopoly.

Aktuálně věříme v demokracii na ekonomicky, právně i vojensky zhroucené Ukrajině a utrácíme miliardy naprosto neproduktivně na její podporu. Bludem je i představa o tepelných čerpadlech vytápějící kdejakou chalupu či víra v energii z „ekologicky čistých“ zdrojů, které ale čisté nejsou. Probuzení z bludů bude mít za následek kocovinu s agresivními projevy, danými frustrací. Ve výčtu bludů, ze kterých jsme jako společnost vyrobili cargo kulty, a od nich se odvíjející škálu duševních poruch, lze pokračovat dlouho. Bludem je i partenogeneze Marie (početí savců bez přítomnosti otce příroda nepřipouští) nebo schopnost Mojžíše přejít suchou nohou přes moře (Archimédův zákon platí i pro vůdce národů).

Pátým faktorem je společenská lhostejnost. Zvykli jsme si na agresivitu při nesouhlasu s politickými protivníky (stačí připomenout „vejce pro Paroubka“ či násilné incidenty na mítincích komunistů či Andreje Babiše). Zvykli jsme si na agresivitu „nepřizpůsobivých“ při jednání na úřadech či v nemocnicích. Zvykli jsme si přehlížet agresivitu „nepřizpůsobivých“ žáků vůči učitelům i na šikanu a násilí mezi dětmi. Polepšovny s tvrdým režimem jsme ve jménu humanity zrušili i pro mladistvé násilníky. Odvykli jsme si trestat a vynucovat pravidla silou. Ani v případě chronického neplnění povinností neodsuzujeme, ale máme tendenci omlouvat nebo akceptovat výmluvy. V případě vězení nenutíme odsouzené pracovat. Pro některé lidi může být kriminál východisko ze sociální mizérie „na svobodě“. Kriminál přináší mimo omezení pohybu plnou penzi se vším pohodlím včetně zubařské péče – nárokově. Kvalitní psychiatrii ovšem ve vězení nehledejme, přestože zde se psychopatologie vyskytuje nejčastěji.

To vše nám nevadí, nevynucujeme po politicích, které volíme, nápravu ani v těch nejkřiklavějších případech.

Libovolná kombinace kteréhokoliv z těchto krizových faktorů může vést kdykoliv k opakování psychopatologického scénáře s projevem masového násilí. Nechceme-li zvolnit tempo společnosti, zkvalitnit veřejný prostor, racionalizovat společenskou regulaci nebo věnovat duševnímu zdraví násobně větší pozornost, než dnes věnujeme, zvykejme si na masové vraždy či kolektivní sebevraždy. Důvody tu jsou. Jeden se jmenuje kapitalismus.

