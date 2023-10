Ministerstvo obrany řeší problém. Jeho firma má potíže, když jiní zbrojaři bohatnou

„Informace o neuspokojivém stavu zbrojařské firmy VOP CZ mne znepokojuje, a to s ohledem na to, že tento podnik má zastřešovat zakázku na pořízení BVP za 60 miliard. Já jsem v roce 2019 tehdejšího ředitele odvolal z důvodu dlouhodobého špatného hospodaření a neuspokojivých výsledků státního podniku a je také pravda, že po znovu jmenování ředitele Špoka ministryní Černochovou jsem tento krok opakovaně kritizoval,“ říká předseda Výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu ČR Lubomír Metnar. Ministerstvo obrany nyní zbrojařskou firmu z Šenova u Nového Jičína důsledně prověřuje a vedení ministerstva také odmítlo snížení platů běžných zaměstnanců firmy.

Celkem dost nepříjemný problém musí nyní řešit jak Ministerstvo obrany, tak i Výbor pro obranu a bezpečnost Parlamentu ČR. Státní zbrojařská firma VOP CZ s. p. ze Šenova u Nového Jičína by prý totiž měla letos skončit, dle informací některých médií (Právo), v deficitu 30 milionů korun, a to za situace, kdy v souvislosti s válkou na Ukrajině zbrojí téměř celý svět a firmy se zbrojním výrobním programem tak nevídaně bohatnou. To se týká i většiny českých společností s tímto sortimentem, což nám potvrdil i prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR Jiří Hynek.

„Rok 2022 byl exportně rekordním rokem, kdy náš vývoz dosáhl téměř 30 miliard korun, což je téměř dvojnásobek předchozího roku. Což vzhledem k tomu, že jsme silně exportním odvětvím, kdy téměř 90 procent naší výroby je určeno zahraničním zákazníkům, silně přispělo k ekonomické stabilitě většiny firem obranného průmyslu. I letošní rok se zdá být obchodně úspěšný. Většina podniků jede na plný výkon a mnohdy nestíhají plnit nasmlouvané zakázky,“ konstatoval Hynek.

Vedení firmy chtělo snížit mzdy zaměstnancům, po tlaku od toho ustoupilo

„Vedení podniku skutečně chtělo snížit zaměstnancům mzdy, ale i po jednání s námi od svého záměru ustoupilo. Kdo zaslal dopis na Ministerstvo obrany, to mně není známo, ale my odboráři jsme to určitě nebyli. Když jsem se tuto středu s panem ředitelem Špokem osobně setkal, tak jsme se domluvili na tom, že se budeme vzájemně informovat ohledně pracovních podmínek zaměstnanců. Jestli je podnik VOP Šenov letos opravdu v ekonomické ztrátě, to nevím, nicméně pan ředitel mne ujistil, že i v souvislosti s velkým projektem na nákup nových bojových vozidel pro českou armádu od švédských dodavatelů vidí budoucnost celé firmy ve velmi dobrém světle,“ sdělil pro ParlamentniListy.cz odborářský šéf Petrovka.

Kontroverzní situací ve zbrojařské firmě se zabývá i Výbor pro obranu

Pokud by skutečně šenovská firma skončila letos v červených číslech oproti jiným českým podnikům, které se také zabývají zbrojní výrobou, a jež dosáhly na rekordní zisky, nebyla by to pro ni jistě dobrá vizitka. O tom, proč k takové situaci vůbec dochází, nyní spekulují různá média. Novinky.cz například uvádějí, že ministryně Černochová uvedla zpátky do funkce ředitele firmy Marka Špoka, kterého právě kvůli špatným ekonomickým výsledkům v roce 2019 odvolal předchozí ministr obrany Lubomír Metnar. Jako důvod tohoto rozhodnutí současné ministryně Novinky.cz uvádějí fakt, že Špok byl prý členem ODS a také měl být i jejím sponzorem. Proti tomu se však ohrazuje jak Ministerstvo obrany, tak i vedení VOP Šenov u Nového Jičína. Nicméně opětovné jmenování ředitele Špoka do funkce kritizují i někteří významní členové Parlamentu ČR.

„Většina zbrojařských firem nejen v ČR, ale i v Evropě prosperuje, s ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci, a je třeba si říci, že evropské země si uvědomily nedostatky z minulosti ve vyzbrojování svých armád a v současné době se snaží doplnit zásoby a armády daleko vyšším tempem modernizovat. Co je příčinou neúspěchu státního podniku VOP CZ já konkrétně nevím, ale na nejbližším výboru se na tuto situaci budu se svými kolegy ptát, kdy situaci ve státním podniku VOP CZ jsme zařadili do programu jednání výboru pro obranu. Překvapuje mě, že na rozdíl od soukromých zbrojařských firem se tento podnik nedokázal více a reálně zapojit do zbrojních projektů, které běží v současně době.“

Ministerstvo činnost své firmy teď důkladně prověřuje

Vedení Ministerstva obrany (MO) stejně jako odboráři se snižováním platů zaměstnancům firmy VOP CZ nesouhlasili, protože by to asi byl krok k destabilizaci firmy. To nám potvrdila i tisková mluvčí MO Simona Cigánková. V současné době se totiž všechny strojírenské firmy přetahují o zkušené strojaře a i jiné řemeslné profese. Nicméně podle vyjádření, jež ParlamentníListy.cz obdržely, ministerstvo překvapivě nevidí neziskovost své firmy jako nějaký větší problém.

„Smyslem státních podniků je primárně to, aby si stát ve svých rukou udržel klíčové know how, které je v některých případech nezbytné pro zabezpečení například obranyschopnosti země v případě krize. To se týká i VOP CZ. Profitabilita tudíž není klíčovým ukazatelem fungování podniku, neboť jeho hlavní úkol je jiný. Co se týče aktuálního dění ve VOP CZ a schopností jeho vedení, tak jak jsme již uvedli dříve, situaci monitorujeme a vyhodnocujeme. Probíhají jednání mezi zástupci vedení ministerstva, dozorčí rady i Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. A Ministerstvo obrany také, jakožto zakladatel, na základě obdržených informací, zahájilo v podniku kontrolu. Dokud nebudeme mít výsledky, nechceme se k situaci dále vyjadřovat,“ informovala Ivana Navrátilová z tiskového oddělení Ministerstva obrany.

Vedení VOP CZ se brání: „Nejsme dotování ze strany státu“

"V roce 2022 jsem byl jmenován do vedení podniku, který byl dlouhodobě ve ztrátě. V současné bezpečnostní situaci v Evropě je mým hlavním úkolem stabilizovat podnik a připravit ho na to, aby v horizontu 5 let sloužil primárně armádě, nikoliv civilní výrobě, jak tomu bylo doposud. VOP CZ se stal hlavním partnerem BAE pro zakázku 246 bojových vozidel pěchoty a získal nejen mnoha miliardový kontrakt s firmou BAE, ale právě teď hraje i o servisní smlouvu na zajištění životního cyklu obrněných vozidel až na dobu 30 let, což by podniku zajistilo stabilitu. Podnik není nijak dotován ze strany státu a jeho fungování je zajištěno pouze jeho vlastní činností, která musela být doplněna v minulosti i o civilní oblast, aby si udržela kompetence a lidi. Bohužel díky tomu nesplňuje požadavek na zajištění 80 procent práce pro Ministerstvo obrany, pro zakázky napřímo. Veškeré zakázky pro armádu musí soutěžit v konkurenci s privátními podniky, kde nemá stejné podmínky. Vzhledem k nutným investicím v rámci modernizace jsme v průběhu roku hledali i cesty úspor a po dohodě s odbory bylo tak jediným realizovaným opatřením snížení mezd u managementu,“ vyjádřil se k současné situaci v VOP CZ s. p. jeho ředitel Marek Špok.

Kompletní text vyjádření ředitele Špoka

"V roce 2022 jsem byl jmenován do vedení podniku, který byl dlouhodobě ve ztrátě. V současné bezpečnostní situaci v Evropě je mým hlavním úkolem stabilizovat státní podnik a připravit ho na to, aby v horizontu 5 let sloužil primárně Armádě České republiky, nikoliv civilní výrobě, jak tomu bylo doposud, kdy vojenský podíl na zakázkách byl pouhých 15 procent. Soustavně čelím řízeným a účelovým tlakům a to nejen mediálním. Státní podnik VOP CZ díky již zahájeným a připravovaným projektům začíná významně konkurovat na zbrojařském trhu s pozemní technikou a navazujícími službami. VOP CZ se stal hlavním strategickým partnerem BAE pro zakázku 246 bojových vozidel pěchoty a získal nejen mnoha miliardový kontrakt s firmou BAE a právě teď hraje i o budoucí servisní smlouvu na zajištění životního cyklu obrněných vozidel až na dobu 30 let, což by podniku zajistilo stabilitu, do regionu nová pracovní místa a v neposlední řadě i důležité technologie a know-how, které bude mít Ministerstvo obrany plně pod kontrolou, což je podstatné pro bezpečnost a obranyschopnost země především a ne jenom v krizových stavech.

Je potřeba si uvědomit, že VOP CZ, s. p. byl zřízen jako státní podnik, jehož primární funkcí (v zakládací listině) je zajišťovat strategické výrobní a servisní kapacity pro Armádu ČR potřebné pro obranyschopnost státu. Podnik není nijak dotován ze strany státu (není nijakou zátěží pro daňové poplatníky) a jeho fungování je zajištěno pouze jeho vlastní činností, která musela být doplněna v minulosti v rámci vytvoření rezervních kapacit i o civilní oblast, aby si udržela kompetence a lidi. Bohužel díky tomu nesplňuje požadavek na zajištění 80 procent práce pro Zakladatele pro zakázky napřímo. Proto veškeré zakázky pro AČR musí soutěžit v konkurenci s privátními podniku, kde nemá stejné podmínky.

Mé vztahy s odborovou organizací podniku byly vždy korektní a velmi dobré. Vzhledem k tomu, že se podařilo docílit pozitivního výsledku hospodaření na konci minulého roku 2022, po mnoha letech ztrát, jsme po dohodě s odborovou organizací přidali všem zaměstnancům navýšení platového ohodnocení o 10 procent, což je výrazné ohodnocení. Vzhledem k nutným investicím do podniku v rámci modernizace, digitalizace a ostatním jsme v průběhu roku hledali i cesty úspor, protože je nutné podnik pozvednout na úroveň konkurenceschopnosti a vlastní stability. Jak bylo i v článku zmíněno, po dohodě s odbory bylo jediným realizovaným opatřením snížení mezd u managementu. Věřil jsem, že je to významný krok, jak ukázat, že šetřit chceme a začneme tím právě u sebe. Bohužel informace byla podnikem šířena úmyslně zkresleně a nepřesně a vyvolala logicky vlnu nevole.

