Nepřijatelné pro Západ, nepřijatelné pro Ukrajinu. Stejně k tomu dojde

reklama

Eurasia Group je poradenská firma zabývající se výzkumem globálních rizik. Založil ji v roce 1998 americký politolog a podnikatel Ian Bremmer, autor několika knih například o soupeření zastánců volného trhu a státního kapitalismu, o přesunu moci od starých mocností k novým či o zneužívání financí a sankcí v mezinárodní politice.

Pro rok 2024 sestavila firma 10 geopolitických rizik. Jsou mezi nimi například výbušná situace na Blízkém východě, rozdělení společnosti v USA, umělá inteligence, sbližování Ruska, Íránu a Severní Koreje, stagnace ekonomiky v Číně, boj o přírodní zdroje, rostoucí inflace, extrémní výkyvy počasí nebo firmy chycené v pasti amerických kulturních válek. Eurasia Group naopak jisté trendy nevnímá jako hrozby, ačkoliv se o nich často mluví. Například nějaká forma krize mezi USA a Čínou, ovládnutí evropské politiky populisty nebo rivalita skupin G7 a BRICS.

2024. Politically, it’s the Voldemort of years. The year that must not be named.



Here are the Top 10 risks ????#TopRisks2024 — Eurasia Group (@EurasiaGroup) January 8, 2024

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 1% Ano, až přijde správný čas 1% Ne, nikdy 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4571 lidí

Jako třetí je na listu rizik pro rok 2024 rozdělená Ukrajina. „Ukrajina bude tento rok de facto rozdělena, což je nepřijatelný výsledek pro Ukrajinu a Západ, ale je to výsledek, který se stane realitou,“ míní Ian Bremmer. Dodává, že Rusko si minimálně udrží území, které už drží, tedy Krym, Doněck, Luhansk, Záporoží a část Chersonu, tj. 18 % ukrajinského území. Ovšem Rusko má dle analýzy skupiny výhodu jak na bojišti, tak v materiálním zázemí, takže by v roce 2024 mohlo obsadit ještě další území. Letošek je podle Eurasia Group pro Ukrajinu zlomový – pokud nevyřeší své problémy s dostatkem lidí, produkcí zbraní a nepřijme realistickou válečnou strategii, může prohrát válku už příští rok.

Kyjev dle analýzy oslabuje ubývající americká podpora, kdy mnoho republikánských zákonodárců už nechce podporu nadále posílat a i když kongres schválí další, bude se zřejmě jednat o poslední balíček. Pokud ve volbách zvítězí Donald Trump, podporu oseká, pokud Joe Biden, bude podpora stejně nepravděpodobná, protože by musel zvítězit i v obou komorách, míní Eurasia Group.

Na evropské scéně to nevypadá o moc lépe. Němci mají problémy s rozpočtem, Maďarsko pomoc blokuje a lídrů se nedostává, tudíž Evropa jen těžko nahradí pomoc od Američanů. „I když Evropa zvyšuje produkční kapacitu, nemá infrastrukturu na výrobu velkého množství munice, tanků, houfnic a bojových vozidel pěchoty, které Ukrajina potřebuje,“ soudí autoři analýzy Ian Bremmer a Cliff Kupchan.

#3: Partitioned Ukraine



Ukraine will be de facto partitioned this year, an unacceptable outcome for Ukraine and the West that will nevertheless become reality.#TopRisks2024https://t.co/cjpWCK15ft — Eurasia Group (@EurasiaGroup) January 8, 2024

Zmiňují také, že Rusku se daří nalákat dostatek lidí přes vojenské kontrakty, takže druhá vlna mobilizace je nepravděpodobná. Rusko také zdařile najelo na válečnou výrobu, kdy jedna třetina vládních výdajů a 6 % HDP jde na zbrojení. A ruská produkce dělostřeleckých granátů a naváděných střel je nyní větší než před válkou, tvrdí analýza. Kromě toho, Rusku dodávají zbraně Severní Korea a Írán.

Fotogalerie: - Svobodně do eurovoleb

U Ukrajiny soudí autoři, že její plán na mobilizaci 500 000 lidí je pravděpodobně nemožný, ale ukazuje, čemu musí Ukrajina čelit. Podle nich také musí posílit domácí výroba zbraní, zejména dronů, a je také potřeba, aby Ukrajina zasahovala cíle v Rusku.

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 1% Ano, až přijde správný čas 1% Ne, nikdy 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4571 lidí

Tudíž Ukrajinci budou donuceni se bránit a zakopat, protože ve válce, kde hlavní zbraní je dělostřelectvo, je obrana mnohem snažší než útok. Tedy by Kyjev neměl v tomto roce ztratit území moc, ale musí přijít s efektivní strategií už na začátku tohoto roku. A také bude potřeba, aby skončilo vnitropolitické soupeření prezidenta, jeho politických oponentů a armády.

Pokud Kyjev uspěje, tak bude mít silnou pozici v budoucí obraně státu, může dostat skutečné záruky své bezpečnosti od Západu, možná i členství v NATO, pomoc s obnovou, možná výhledově i členství v EU, tedy bude v lepší pozici než před dvěma lety, píše se v analýze. Ale pokud ne, tak Ukrajina s největší pravděpodobností válku brzy prohraje, což v praxi znamená, že ztratí další území u Doněcku, ale možná i v Charkovské oblasti a bude donucena přijmout mnohem horší podmínky příměří.

Psali jsme: „Ukrajince už jejich propaganda nezajímá.“ Článek fandové nevydýchali. A připravili pomstu Chtěli pomáhat Ukrajině, nemůžou. Turci je zastavili. Po právu Ukrajina prohrává, ale pomalu. Boje do roku 2026. Jedna překážka je nepřekonatelná „Obsazení Oděsy a konec. Pochopí, jak je podvedli.“ Co se otočilo na Ukrajině

Ale přesto se podle autorů nebude konat žádné ruské vítězství. „Bez ohledu na to, jakých dlouhodobých úspěchů mohou jeho síly na Ukrajině dosáhnout, je NATO nyní posíleno o nové členy, kterými jsou Finsko a již brzy Švédsko. Tento měsíc EU zahájí proces členství s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem, což je výsledek, který nebyl na stole před Putinovým příkazem k invazi. Na Rusko bylo uvaleno 11 kol sankcí a další jsou na cestě. Polovina jeho státních aktiv byla zmrazena a přinejmenším část z nich bude pravděpodobně zabavena na financování obnovy Ukrajiny. Evropa již nebude kupovat ruský vývoz komodit, které se místo toho musejí levně prodávat do Číny, Indie a dalších zemí. Moskva se stala trvale závislou na Pekingu. To vše jen proto, aby získala kusy východní a jižní Ukrajiny, jejichž konsolidace bude trvat roky a roky,“ tvrdí autoři.

I tak ale podle nich rozdělená Ukrajina bude rizikem. Například v Černém moři, kde Ukrajina může vyvážet jen koridorem kolem pobřeží. Rusko v oblasti nastražuje miny a mohlo by letos začít potápět lodě. „Kdyby Rusko omylem zasáhlo nějakou západní loď nebo loď NATO, hrozí námořní bitvy mezi aliancí a Ruskem,“ uvádí analýza.

Ubývající pomoc také podle ní bude znamenat větší zoufalství na Ukrajině a větší ochotu Volodymyra Zelenského riskovat. Bude volit prostředky asymetrického konfliktu, aby snížil schopnosti ruské armády, udržel Ukrajinu v titulcích a potenciálně zatáhl do konfliktu NATO.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 34% Nesledoval jsem ho 62% hlasovalo: 34615 lidí

„Je pravděpodobné, že dojde k dalším atentátům zaměřeným na osoby spojené s válkou a okupací. Ukrajinci rovněž zahájí hloubkové údery drony a raketami na Krymu a v Rusku, jejichž cílem bude vojenská a hospodářská infrastruktura – zřejmě včetně ruských ropných a obilných zařízení v Černém moři, což by vedlo k narušení globálního trhu s ropou a potravinami. Pravděpodobné jsou také útoky na most přes Kerčský průliv, ruské železnice a ruská města, což by vyvolalo zesílené ruské útoky na ukrajinská města. Riziko chybného odhadu nebo nehody, která by vedla ke ztrátám na životech NATO a vtáhla Spojené státy do války, by se tím zvýšilo,“ odhadují autoři.

Ubývající podpora ze strany USA pak ještě prohloubí rozkol v transatlantické alianci, která je základem mezinárodního systému. „Evropané považují současné a pravděpodobné budoucí snižování americké pomoci Ukrajině za politiku Afghánistánu 2.0, která má však mnohem větší dopad na evropskou bezpečnost,“ myslí si Bremmer i Kupchan a dodávají: „Jejich obavy umocňuje riziko, že se Trump v případě listopadového vítězství pokusí USA z NATO vyvést. Převaha Ruska způsobí, že Kreml bude mít pocit, že úspěšně vyhrál nad Západem v existenčním ohrožení, což Putinovi dodá odvahu opřít se o nepodporující země v EU a NATO (jako je Maďarsko a Slovensko) a způsobovat další rozdělení.“

Nemluvě o tom, že rozdělená Ukajina bude rána pro americkou důvěryhodnost ve světě. „Spojené státy daly velký bezpečností závazek Ukrajině ‚dokud to bude potřeba‘, aby se mohla bránit a získat zpět své území. Situace na domácí scéně však vede k tomu, že tento slib bude porušen, takže se zhorší pověst USA jako spolehlivého partnera,“ soudí autoři s tím, že to posílí „zlotřilé státy“ a ty, které se snaží o nápravu domnělých historických křivd. Nemluvě o tom, že vývoj na Ukrajině oslabí Joea Bidena, což může pomoci vyhrát Donaldu Trumpovi a ten spolehlivost USA oslabí ještě víc.

Psali jsme: Propouštíme zaměstnance, hlásá Česká pošta. A sype miliony za nábor nových „A morální majáci se zblázní“. Gólman Hudáček místo Kladna míří do Frankfurtu Kdo tahá za nitky tématu euro? Pavel to není. Hovoří mladý konzervativec Gregor Moc migrantů? Naopak, málo, říká komisařka pro vnitro. Ale musí přicházet „spořádaně“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.