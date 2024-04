,,15 tisíc Kč po mně chtějí. Pomoc!” Levnější elektřina? Tvrdý náraz

Více než sto tisíc českých domácností už za první dva měsíce tohoto roku stihlo provést změnu dodavatele energie. „K tomu, aby je přechod na levnější variantu nestál nakonec víc na různých pokutách, je nezbytné se podívat, jak mají koncipované smlouvy, a tomu přizpůsobit své rozhodnutí,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz poslanec Patrik Nacher. „Občané jsou z pohledu energetického zákona tzv. chráněnými zákazníky. Ale neznamená to, že mohou ‚běhat sem a tam‘,“ konstatuje Vladimír Budinský, předseda spolku KONEC UHLÍ – NOVÁ ENERGIE. A bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková je přesvědčena, že dodávky energií by měly být službou, nikoliv spekulativním byznysem.

reklama

Oživení na trhu s energiemi vede spotřebitele k tomu, že ve větší míře sahají ke změně dodavatele, která jim může přinést úsporu až desítek tisíc korun ročně. Jen za úvodní dva měsíce letošního roku došlo u domácností ke 115 tisícům změn dodavatele elektřiny a plynu, což představuje meziročně nárůst o 69 procent v případě dodávek elektřiny a o 25 procent v případě odběru plynu. Zcela bez rizika se však změna dodavatele obejít nemusí. Při vidině lákavé úspory je totiž dobré nezapomínat na možné potíže vyplývající z tohoto kroku a také na to, jakým způsobem může dosavadní smluvní partner zareagovat a co všechno si může v důsledku předčasně ukončeného smluvního vztahu nárokovat.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 9631 lidí

Jde o možné sankce ze strany původního dodavatele, a proto si lidé mají dát pozor na to, zda se jim změna opravdu vyplatí, a spočítat si to. „Když chtějí změnit dodavatele energie, tak si mají nejprve zjistit, jestli mají smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou. Když mají na dobu neurčitou, je to v pořádku. Ale když ji mají na dobu určitou, je třeba se podívat do podmínek uvedených ve smlouvě, jak je to s ukončením odběru před koncem určité doby, jaké se k tomu vážou podmínky. K tomu, aby je přechod na levnější variantu nestál nakonec víc na různých pokutách, je nezbytné se podívat, jak mají koncipované smlouvy, a tomu přizpůsobit své rozhodnutí,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz poslanec Patrik Nacher, který se dlouhodobě věnuje ochraně spotřebitelů. Zákazníci si stěžují, že dodavatel chce za výpověď smlouvy i 15 tisíc Kč a žádají pomoc.

Výhoda je vždy kompenzována nějakou nevýhodou

„Občané jsou z pohledu energetického zákona tzv. chráněnými zákazníky. Z toho vyplývají pro zákazníky jistoty a výhody. Obchodník pro ně musí energii nakoupit dopředu za ceny platné v době uzavření obchodu a zákazník má jistotu, že energii bude mít. Z toho důvodu zdražování, ale na druhé straně také zlevňování probíhá pomaleji. Z toho důvodu nemohou zákazníci ‚běhat sem a tam‘. Každá mince má dvě strany. Výhoda je vždy kompenzována nějakou nevýhodou,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský, předseda spolku KONEC UHLÍ – NOVÁ ENERGIE a bývalý ministr dopravy.

Anketa Má Markéta Pekarová Adamová vaši důvěru? Má 1% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23809 lidí

Za pravdu mu dává i Patrik Nacher, který se na straně spotřebitele angažoval už od roku 2005, kdy upozorňoval na nesmyslné bankovní poplatky, které peněžní ústavy účtují svým klientům, a jejich publikováním přispěl ke zrušení většiny z nich. „Myslím si, že vztah odběratel versus dodavatel je už dnes hodně vyvážený, že jsme posílili postavení spotřebitele takovým způsobem, aby se opravdu necítil být zneužíván jako ten slabší v tom vztahu. To je na straně jedné a na straně druhé musejí být zase ta pravidla nastavená tak, aby to bylo dodržitelné i ze strany dodavatelů,“ vysvětluje poslanec za hnutí ANO.

Situace na trhu energií je pro spotřebitele chaotická

Na změnu dodavatele energií, sankce a jejich obcházení je podle bývalé předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové zapotřebí se podívat z více hledisek. Především proč taková situace na energetickém trhu je, kdo je více poškozen, zda se jedná o rovné podmínky pro účastníky energetického trhu, zda jsou spotřebitelé dostatečně chráněni a zda není nutné stávající systém zásadně změnit. „Liberalizace trhu s energiemi se neosvědčila, stejně jako další změny v oblasti energetiky, které v posledních letech probíhají. Všechny tyto kroky byly prováděny ‚údajně‘ ku prospěchu spotřebitelů, ochraně klimatu, čehož jsme prokazatelně nedosáhli. Pokud chceme něco napravovat, měli bychom se vrátit k základům těchto změn a odstranit chyby a nedostatky, které byly způsobeny. Situace na energetickém trhu je pro spotřebitele chaotická, ale stejně problematická je i u energetických firem,“ říká pro ParlamentníListy.cz Alena Vitásková.

Psali jsme: A je to tady! „Veřejná podpora výroby elektřiny.“ Povolenky napáchaly své „Trestný čin EU.“ Hroutí se elektromobily, ale vy plaťte. Sliby v háji „Zemědělci nepolíbili prsten, tak je potrestám?“ Vitásková se neudržela: Co si to Fiala dovoluje! Krize, která může položit vládu, ukazuje Vitásková. S energiemi bude ještě horko

Nesouhlasí s drobnými nelegálnostmi, podvody, ke kterým se uchylují někteří zákazníci, když chtějí odejít od stávajícího dodavatele elektřiny, s nímž mají smlouvu například na tři roky s fixní cenou a sankcí za předčasné ukončení smlouvy. „K nelegálnosti se uchylují, aby nemuseli uhradit sankci za ukončení smlouvy před vypršením termínu. Tato sankce může být hodně vysoká, ale určitě byla v dané smlouvě uvedena. Taková smlouva se uzavírá za určitých podmínek a fixní cena je rizikem pro obě smluvní strany, jak pro dodavatele energií, tak pro spotřebitele. V případě porušení této smlouvy musejí platit sankce pro obě strany. Musíme vnímat, že dodavatel si tyto energie musel závazně zajistit, aby je v daném období mohl na základě této smlouvy dodat,“ poukazuje bývalá šéfka ERÚ.

Dodávky energií službou, ne spekulativním byznysem

Zároveň připomíná, že v uplynulých letech celá řada obchodníků zkrachovala a nemohla své závazky vůči svým klientům dodržet. „Zkrachovali, ale předtím asi hodně zbohatli. Obchodovali spekulativně. Na druhé straně musíme vnímat, že je dodavatel ve značné výhodě. Určitě zná lépe situaci na trhu, také si produkt může nakoupit na určité období, a dokonce může s cenou zdárně spekulovat, protože má nesrovnatelně více informací a znalostí o vývoji cen na trhu než spotřebitel. Především občané a maloodběratelé energií jsou v nesrovnatelné nevýhodě. Energetika není jejich byznys, je to jen služba, kterou potřebují ke svému životu, podnikání. Neznají a také nemohou znát, jak se ceny budou vyvíjet,“ podotýká předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové. Fotogalerie: - Schůze číslo 98

Proto to v nadneseném slova smyslu považuje za „hazard“. „Nechci říct přímo ‚ruská ruleta‘, kdy risknete a podepíšete fixní cenu na několik let. V takovém případě se stávají ‚zajatým zákazníkem‘, kdy nemohou z takového smluvního svazku bez vážných finančních dopadů odejít. Dodávky energií, ale i vody by měly být službou, nikoliv spekulativním byznysem, který likviduje podnikatelský sektor, hospodářství země a má zásadní dopad na životní úroveň obyvatel. Míra zisku by měla být přísně pod kontrolou. Nejen v oblasti energetiky musí dojít k zásadním systémovým změnám,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Alena Vitásková.

Kromě smluvních pokut žádají dodavatelé i tzv. ušlý zisk

Na rychle rostoucí počty žadatelů o změnu dodavatele energie zareagoval i Energetický regulační úřad vydáním zprávy, v níž varuje před vysokými pokutami za předčasné ukončení smlouvy. „Častěji se teď setkáváme s případy, kdy si někteří dodavatelé účtují kromě smluvních pokut i tzv. ušlý zisk. Ten přitom v některých případech dosahuje až desetitisícových částek,“ varuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Upozorňuje přitom, že v rámci kompetencí Energetického regulačního úřadu není možné rozhodovat o oprávněnosti výše účtované náhrady škody, případně ušlého zisku. „Z praxe však víme, že někteří spotřebitelé ušlý zisk několika tisíc měsíčně považují za neadekvátně vysoký, a dodavateli ho z toho důvodu nezaplatí. Pak je na obchodníkovi, aby se případně obrátil na soud a jeho výši a oprávněnost prokázal. Nejlepší variantou je smlouvy s ustanovením o ušlém zisku vůbec nepodepisovat,“ radí Markéta Zemanová, podle níž další sankce nad rámec smluvních pokut za předčasné ukončení smluv rozhodně neposilují zdravé konkurenční prostředí na trhu s energiemi.

Fotogalerie: - Rajchl, Hašek, Růžička...

ERÚ zveřejnil možnosti ukončení smluv bez sankce

Je třeba vědět, že smluvní pokuta obecně plní funkci tzv. paušalizované náhrady škody. V případě porušení povinnosti, na které se váže (zde předčasné ukončení smlouvy ze strany spotřebitele), si za ni dodavatel standardně nemůže navíc nárokovat ještě náhradu škody v podobě ušlého zisku. Může tak učinit pouze tehdy, pokud si to smluvně ujedná. Energetický regulační úřad se ovšem setkává i s takovými případy, kdy obchodníci ušlý zisk požadují, ačkoli se smlouva o něm nijak nezmiňuje.

Do těchto problematických situací se ale dostávají jen zákazníci, kteří se snaží předčasně ukončit svou smlouvu na dobu určitou. Tu je možné bezplatně vypovědět pouze ve specifických a zákonem stanovených situacích. Patří mezi ně zvýšení ceny či změna jiných smluvních podmínek, k čemuž však aktuálně prakticky nedochází. Dále pak stěhování či podpis smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele – pak je možné ji vypovědět až do patnáctého dne po zahájení dodávek. Energetický regulační úřad na svém webu zveřejnil kompletní seznam všech možností i přímo vzory ukončení smluv.

Psali jsme: „Demagogie! To si žádná vláda nedovolila.“ Fiala se chválil, odborník se neudržel ERÚ varuje před vysokými pokutami za předčasné ukončení smlouvy Fiala slíbil, Češi čekali. Pak přišly složenky. Známe další vývoj „Jak v blázinci. Vyrobí levně, prodají do ciziny, draze koupí zpět a stát to doplatí.“ Elektřina za Fialy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE