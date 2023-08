134 %. Cukr, brambory, pečivo: Nová čísla, co nechcete vidět

reklama

Úvodem je třeba říci, že všechna data, která jsou použita v následujícím textu, jsou převzata od Českého statistického úřadu, či na základě těchto dat vypočítána.

Pro názornost jsme sledovaná období rozdělili na pět částí. První je počítána od začátku roku 2021 do října téhož roku, tedy do doby, kdy se k vládě dostala pětikoalice. Následují zbývající dva měsíce roku 2021. Třetím obdobím je úvod roku 2022 až do konce února, tedy začátku ruské vojenské invaze proti Ukrajině. Dalším obdobím je zbylá část roku 2022 a posledním sledovaným úsekem je období od ledna do května roku letošního.

Jak je vidět z přiložených grafů, ceny základních potravin, které jsme sledovali, byly po dobu prvních deseti měsíců v roce 2021 poměrně stabilní. Sýr, máslo, chléb či cukr a brambory si držely svoji cenu. Ceny vajec nebo vepřového masa dokonce klesly – u vepřového až o 20 korun ze 148 na 128 Kč. Naopak mírně už tehdy rostla cena jablek a mouky z 12,50 na 13,40 Kč za kilogram.

Po volbách se trend změnil a téměř u všech sledovaných položek dochází k růstu cen, který je z grafu patrný. Cena klesla pouze u mléka, a to o 30 haléřů a u jablek o 45 haléřů.

Podobný trend pokračoval také v úvodu roku 2022.

Na těchto hodnotách už se odráží začínající energetická krize, která se následně vlivem dalších událostí ještě rozrostla, a se začátkem ukrajinského konfliktu pak ceny téměř všech sledovaných potravin vyletěly raketově vysoko.

Výjimkou byly pouze brambory a jablka.

Cena brambor si ale svoji stagnaci „vynahradila“ v průběhu letošního roku, kdy jen od začátku ledna do konce května vzrostla z necelých 20 korun na hodnotu přesahující 26 Kč za kilogram.

K lepšímu vytvoření představy o růstu cen základních potravin se můžeme podívat i na tzv. harmonizovaný index spotřebitelských cen. Ten vyjadřuje průměrnou úroveň cen základních potravin a nealko nápojů, spotřebovávaných průměrnou domácností. Jde tedy o porovnání nákladů na nákup stále stejných potravin a nealko nápojů. Slovo „harmonizovaný“ vyjadřuje fakt, že jde o měření stejnou metodikou jako v celé Evropské unii.

Z dat Českého statistického úřadu plyne, že průměrný přírůstek v segmentu potravin a nealko nápojů měl za rok 2021 hodnotu 0,34 procenta. V roce 2022 to bylo už 1,98 procenta a za prvních pět měsíců letošního roku byla hodnota harmonizovaného indexu spotřebitelských cen 0,84 procenta.

Dodejme ještě, že pokud vezmeme harmonizovaný index spotřebitelské ceny pro potraviny a nealkoholické nápoje a jeho roční procentuální nárůst a za základ vezmeme rok 2015 (tedy hodnoty z tohoto roku bereme jako 100 procent), vychází roční nárůst za rok 2021 na 114 procent vzhledem k roku 2015.

Roční nárůst za rok 2022 však už dělá celých 134 procent.

Současná cenová úroveň potravin by tedy vzhledem k těmto údajům neměla být pro nikoho překvapením. Že ji lidé ale zrovna nevítají, je věc druhá.

