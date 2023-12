400 procent rozdíl v cenách. Prodejny v Německu se otřásají a krachují

reklama

V Německu se již několik let snižuje počet maloobchodních prodejen. Trend je rostoucí. Podle odhadů svazu maloobchodníků jich je v Německu tento rok o 9000 méně než ten předchozí, informuje zpravodajský web rbb24.

Na začátku roku podle Německé asociace maloobchodních prodejen zbývalo v Německu 311 000 obchodů. V roce 2015 jich nicméně bylo o více než 60 tisíc víc. Výrazný pokles proběhl zejména v letech trvání koronavirové pandemie, kdy mezi léty 2020 a 2022 počet prodejen klesal o 11 000 ročně. V letech před krizích „pouze“ o 5000 obchodů ročně.

„Vzhledem k údajům z posledních let musejí všechny poplašné zvony zvonit ve všech centrech měst i v politice. Protože bez úspěšného maloobchodu nemají centra měst do budoucna téměř žádnou perspektivu,“ varoval prezident Německé asociace maloobchodních prodejen Alexander von Preen. Narůstající prázdné výlohy v obchodních centrech i na ulicích snižují atraktivitu lokalit, ale ohrožují i další společnosti. „Pokud zanikne obchod, zemře město,“ prohlásil.

Jen v Berlíně letos ubude asi 400 a v Braniborsku přes 200 maloobchodů, uvedl odhadem výkonný ředitel berlínského maloobchodního svazu Phillip Haverkamp. „Obchody tiše umírají, zejména v sektoru maloobchodu,“ řekl Haverkamp. „A s důsledky pro naše města. To vše nás bude stále více obtěžovat,“ dodal.

Haverkamp zdůraznil, že krize zasáhla všechny oblasti maloobchodu, a to včetně nákupních center. Ty jsou navíc vždy odrazem maloobchodu jako celku, podotkl ještě. Nákupní centra se v současnosti přetvářejí a nově budují, přibývá v nich fitness center, kanceláří a služeb, v naději, že se tím zvýší návštěvnost a maloobchodní činnost bude oživena.

„Mnozí obchodníci už na to prostě nemají,“ shrnul výkonný ředitel maloobchodního svazu situaci, kdy po pandemii COVID-19 jednoduše mnoho obchodů již znovu po uzavření neotevřelo. Může za to samotná pandemie, ale i následný všeobecný propad spotřeby.

Propad spotřeby hlásí i maloobchody v německých vesnicích, kde jsou přitom obyvatelé vsí na malém obchůdku s potravinami závislí. „Dříve se kupoval celý bochník chleba a půlka se dávala slepicím,“ hlásila majitelka obchodu s potravinami a uzeninou Heike Wittová. Dodala, že zákazníci žádají i méně plátků uzeniny než dříve.

Wittová sama je odhodlaná svůj obchůdek udržet v chodu až do doby, kdy bude muset odejít do důchodu. V okolních vesnicích podobné obchody tomu jejímu nejsou. „Můžou si za to sami zákazníci,“ přišla Wittová se zdůvodněním, proč zmizely všechny ostatní obchody v jejím okolí. Ti, kteří „jezdí do Falkensee nebo někam do Aldi“ – tedy do velkoobchodních řetězců, ničí maloobchody.

Symbolické zavření obchodů

Minulý týden se na důležitost maloobchodů pro centra měst pokusilo upozornit Dachau. Více než 50 maloobchodníků demonstrativně zavřelo své obchody, aby si lidé uvědomili jejich význam. Za kampaní stojí propagátor podnikání v Dachau Alexander Broschell. Ten doufá, že se mu skrze kampaň podaří zachránit město a obchody v něm.

Maloobchodníci svou kampaň naplánovali na sobotu i přes to, že sobota je nejrušnějším dnem v týdnu. Řeznictví, květinářství, prodejny jízdních kol atd., tyto všechny obchody na sobotu symbolicky zavřely, aby mohly v budoucnu zůstat otevřeny.

Co způsobilo problémy obchodu s tradičními kroji pro BR24, uvedla jeho majitelka Melanie Ullmannová. Během koronavirové pandemie přešlo mnoho zákazníků na pohodlné nakupování přes internet a přestali se do obchodu vracet, uvedla. Jiní zákazníci do jejího obchodu přijdou, nechají si poradit, ale poté se znovu radši podívají na internet, kde by zboží mohli sehnat levněji. K tomu přispívají i faktory jako je nedostatek zaměstnanců a vysoké náklady na energie.

Stávky den před Vánocemi

Krátce před Vánoci odborový svaz Ver.di vyzval pracovníky maloobchodů v Dolním Sasku ke stávce. A to 23. prosince. V den, kdy jsou nejvyšší tržby v předvánočním čase, ale dost často i za celý rok, informoval web německého veřejnoprávního vysílání Norddeutscher Rundfunk.

Ver.di požaduje zvýšení mezd pro svých 330 000 členů a pracovníků maloobchodu. Požadavek odborů se týká především navýšení hodinové mzdy minimálně o 2,5 eura pro všechny zaměstnance v maloobchodě a zvýšení mezd minimálně o 400 euro pro všechny zaměstnance ve velkoobchodě. Stávka má být varovným signálem.

Ver.di staví své požadavky na inflaci a zejména na výrazném zvýšení cen potravin. Ty stouply od listopadu 2022 do listopadu letošního roku o 5,5 procenta. Ceny potravin v Německu konstantně rostou už od léta 2021. Srovná-li se červen 2021 s listopadem 2023, jedná se o nárůst cen o 29 procent.

Nárůst cen potravin je v Německu drastičtější u olejů, tuků nebo obilných a mléčných výrobků. Ceny masných výrobků výrazněji stouply už v roce 2022, a to proto, že jejich výroba je obzvláště energeticky náročná.

Při nakupování jsou navíc mnohé potraviny dražší, než by dle tempa růstu cen měly být. Spotřebitelská poradenská centra proto vyzývají politiky a Spolkový kartelový úřad, aby vývoj cen v maloobchodě a mezi výrobci prošetřila. Kontrola z května 2023 ukázala, že u 19 základních potravin zkoumaných ve čtyřech různých supermarketech a řetězcích v pěti velkoměstech v Severním Porýní-Vestfálsku byly vykázány cenové rozdíly až 400 procent, udává Verbrauchzentrale.de.

