Až moc levné dorty z Ukrajiny. Půjdou i do ČR. Ceny nikdo nechápe

„Vím, že máme super ceny a jinde je to dražší. V Česku ale budeme mít ceny asi trochu vyšší, protože ekonomika je tam lepší. Ale nevím to přesně,“ řekla nám pomocnice šéfky ústředí firmy Vatsak na Slovensku Adriana. Jde o ukrajinský cukrárenský dům, který dováží své dorty, koláče, pečivo, rolády, a tak dále do země pod Tatrami za bezkonkurenční ceny. Ptali jsme se, jak je to možné, třeba i v české potravinářské komoře.

„Úžasný ukrajinský servis,“ zasmála se prodavačka v cukrárně Vatsak nedaleko hlavního nádraží v Žilině, když jsme se jí zeptali, jak je možné, že mají tak velký výběr za tak nízké ceny, když se na Ukrajině válčí. Koupili jsme si Pražský dort a vůbec nebyl špatný, ale nepředbíhejme.

Ochutnávání dortíčků

Jak se píše na jeho stránkách, Cukrárenský dům Vatsak oslavuje dvacáté výročí vzniku a za tu dobu vyzrál do velkého podniku známého po celé Ukrajině i v zahraničí. Jeho krédem je kvalita výrobků a přírodní suroviny. Má ambiciózní plány do budoucnosti a sídlí ve Vinnycké oblasti, ve městě Mohyliv-Podilskyj, které leží na levém břehu řeky Dněstru, co tam tvoří přírodní hranici s Moldavskem. Jeho web je také ve slovenštině, ale už nic jiného kromě krásných fotografií dortů se tam člověk nedozví. Recenze zákazníků nezveřejňují.

Zato prodavačka v jejich žilinské cukrárně byla velmi sdílná a úslužná. „Jsme z Ukrajiny a zhruba třikrát do týdne zavážíme naše slovenské cukrárny. Máme jich zde už přes třicet a zákazníci jsou velmi spokojení,“ sdělila. Za dobu, co jsme tam tři minuty okukovali, nakoupily dortíky tři dámy. Zákusky se tam pohybují v cenových relacích 1,80 euro, zhruba 44 korun. Koupili jsme následně „čokoládový piškot v kombinaci s máslovým krémem a kakaem a vrstvou třešňovojablečného džemu“, tedy menší Pražský dort, za 7,50 euro, tedy 184 korun.

Poté jsme ve městě nedaleko Mariánského náměstí zasedli v cukrárně Evellin. Jejich dortíky se pohybovaly v cenových relacích od 2,50 do 3,50 euro, tedy od 61 do 86 korun. Na otázku, jak je možné, že jsou Ukrajinci dovážející sem dortíky levnější, mladinká prodavačka jen pokrčila rameny. Jejich zákusek Srdce banán byl úžasně nadýchaný a doslova se rozplýval na jazyku. Když jsme později ochutnali „Pražáka“, přece jen byl o trochu horší. Zhruba rozdíl mezi první a druhou ligou, což ale neznamená, že nebyl dobrý.

Dražší ceny pro Česko

Město Mohyliv-Podilskyj je od Žiliny, jak nám ukázal vyhledavač, vzdálený bezmála tisíc kilometrů a do Brna se najede ještě o sto kilometrů dále. Ale jde o štreku přes Lvov a s využitím nejdelší polské dálnice A4. Na válečnou frontu za Chersonem je to přes 600 kilometrů.

Podle webu má však Vatsak slovenské ústředí v Košicích. „Tady máme v centru města dva obchody. V Česku naší prodejnu nemáme, ale přemýšlíme nad tím, že ji otevřeme v Brně,“ řekla pomocnice šéfky Adriana, jak se představila, s tím, že mají auta s chladničkou uvnitř. „Vím, že máme super ceny a jinde je to dražší. V Česku, ale budeme mít ceny asi trochu vyšší, protože ekonomika je tam lepší. Ale nevím to přesně. Budeme nad tím ještě přemýšlet,“ dodala.

„Moc nevím, co na to odpovědět. Může to být i pračka peněz nějakého oligarchy. Je jasné, že tam mají levnější zaměstnance, ale nevím, jak to tam mají s placením zdravotního a sociálního pojištění. Mají levnější suroviny,“ řekl ParlamentnímListům.cz šéf malé výrobny cukrovinek v Česku, který chtěl zůstat v anonymitě, a dodal: „Dovážet to musí v autech s chlazením. I tak jsou dorty se šlehačkou za den neprodejné a dorty s krémy můžete za dva dny vyhodit, takže je to na pováženou.“

A potravinářská komora?

Obrátili jsme se i na Potravinářskou komoru České republiky (PK ČR), jmenovitě na její tiskovou mluvčí Helenu Kavanovou. „Jde o strategii cenotvorby. Možná omezili náklady na minimum, aby se dostali na trhy, které jsou pro ně atraktivní,“ řekla s tím, že strategie cenotvorby není v žádné firmě veřejnou informací. Také zmínila levnější suroviny na Ukrajině.

Na začátku května se objevila zpráva, že nový test ukrajinského obilí potvrdil výskyt pesticidu. Ke konci července uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal, že by mělo „Česko stejně jako Polsko, Slovensko nebo Maďarsko zavést embargo na dovoz některých zemědělských plodin z Ukrajiny“. Ke konci září naštval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský většinu Poláků projevem na půdě OSN v New Yorku, kde je kvůli embargu nejmenovitě označil za pomocníky Kremlu, když mimo jiné řekl: „Ve skutečnosti pomáhají připravit scénu pro moskevské herce.“

„Pro ukrajinské obilí byl povolen tranzit, takže mělo putovat přes naše území do třetích zemí. To, že je u nás někdo koupil načerno, je těžko ovlivnitelné. Je třeba zlepšit kontrolu, ale to je věcí mezinárodních dohod,“ sdělila Kavanová s tím, že samozřejmě dalším důvodem „levných dortíků“ může být menší důraz kladený na hygienické a další normy na Ukrajině: „Vyrábějí potraviny aniž by museli plnit přísné eurounijní normy. To je pravda. Mohou třeba hnojit hnojivy, která už se v EU nesmějí používat. Nevím. Nějaké záchyty u jejich obilí prodávaného zde ve výrobcích máme, ale není jich tolik. Buď jsou jejich potraviny kvalitní, anebo nestíháme testovat vše, co je k dispozici na trhu. Hranice se zeměmi EU jsou pro Ukrajinu otevřené a naše kontrolní orgány nemohou zkontrolovat sto procent sem dovážených potravin.“

