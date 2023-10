Tvrdá data. Za 87 Kč eidam dodán, za 198 prodán. Mléko: Z 10 Kč je 22,60. Brambory, maso...

reklama

Dle Fialy tehdy vláda nalezla se zemědělci, potravináři a řetězci společnou řeč. „Dostalo se nám ujištění, že ceny potravin budou nadále klesat a že se pozitivně projeví to konkrétní opatření, které vláda udělala, které máme v ozdravném balíčku a to je to, že jsme potraviny přesunuli do snížené DPH. Dostalo se nám ujištění, že to bude mít konkrétní dopad na ceny potravin, na to, za co si lidé budou kupovat potraviny v obchodech,“ sdělil Fiala.



I přes toto ujištění však i někteří koaliční politici mají pochybnosti o ochotě obchodníků zlevňovat. Jen několik dnů po prohlášení Výborného a Fialy se v Událostech, komentářích poslanec a lidovecký expředseda Pavel Bělobrádek s europoslancem za ANO Martinem Hlaváčkem shodli, že pokles cen drhne právě u obchodníků. „Hlavní problém je v prodeji. Ne na všech položkách, ale když se bavíte se zemědělci, za kolik prodávají a kolik je finální cena…“ naznačil Bělobrádek.

Hlaváček následně obchodní řetězce v Česku označil za oligopol. „Máme tady 33 tisíc zemědělců, 8500 potravinářských podniků a pak máme pět až šest obchodních řetězců, které prodají přes 90 procent potravin. Je evidentní, že obchodníci jsou v oligopolním postavení,“ uvedl.

Že se obchodníkům nechce tolik do zlevňování, dokazují také data Českého statistického úřadu (ČSÚ), dle kterých zemědělci zlevňují mnohem výrazněji než samotné potraviny v obchodech a meziročně zlevnili své produkty v září až o 13,4 procenta. Potraviny však i přesto spotřebitelům meziročně zdražily v září o šest procent.

A jak to vypadá s cenami u jednotlivých nejzákladnějších potravin? Rozdíly mezi cenami zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a nakonec spotřebitelskými cenami včetně DPH, které vidíme v obchodech, jsou dle statistik častokrát více než znatelné.

Také hovězí maso zadní bez kosti zpracovatelé prodají za 188 korun, v obchodě pak lidé zaplatí za kilo již necelých 269 korun. Vepřovou kýtu bez kosti zpracovatelé prodávali v září za necelou stovku za kilo, v obchodech jste za ni ale zaplatili přes 133 korun.



Kuřata zemědělci prodávali za 30,39 za kilo, po zpracování výrobci stála zmražená přes 55 korun a v obchodě už cenovka činila více než 71 korun za kilo celého kuřete.



Zajímavé jsou také ceny mléka, jehož litr zemědělci prodají za 9,91 Kč a po zpracování polotučné mléko producenti do obchodů prodají za 15,39. Na zákazníky však v obchodech čekalo za průměrných 22,62 Kč.

Máslo producenti prodali za 136,39 Kč, spotřebitelé zaplatili 154,31. A u eidamu? Raději se ani neptejte. Za kilo eidamu mají jeho výrobci 87 korun, vy za něj v obchodě dáte necelých 198 korun. To je navíc o pět korun více než v předchozím měsíci.



Potravina, u níž jsou již oproti předchozímu měsíci menší rozdíly, a obchodníci ji skutečně zlevnili, jsou vejce. Zemědělci je v srpnu i v září prodávali za 2,62 Kč za kus, obchodníci v srpnu za 4,14 Kč a v září vejce zlevnili na 3,73 Kč.



U pšeničné mouky byla cena, za niž její kilo prodali výrobci 12,64 za kilogram. V obchodě hladká mouka stála 17,58 korun, což je přesně o korunu méně jak v předchozím měsíci.

Brambory zemědělci prodávali za 9,98 za kilo, ale v obchodech byly průměrně za 21,15 Kč. Produkt, který naopak zdražili výrazněji zemědělci a obchodníci zlevnili, jsou pak jablka a aspoň u nich se o něco zkrouhly výrazné rozdíly v cenách potravin. Zemědělci je prodávali za 16,16 Kč za kg (v srpnu to bylo 10,32 Kč) a obchodníci za 33,48 Kč, přičemž ještě v srpnu v obchodě stály 39,48 Kč za kilogram.

