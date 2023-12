Už to smrdí. Půl vyhodíte. Albert, Globus, Lidl a co v ČR i Poláci přehlédli

reklama

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1721 lidí článek polského serveru Fakt.pl, který poukázal, že rozdíly mezi cenami v Česku a Polsku dosahují takových hodnot, že Češi nejezdí za hranice, aby ušetřili kdejakou korunu, ale i při nákupu pár potravin jde o stokoruny, přičemž největší rozdíly panují zejména u masa. Server zjistil, že se vepřová pečeně za 210 Kč – v Polsku dá koupit za 79 Kč a kuřecí prsa za 230 Kč u nás jsou v sousední zemi jen za přibližně 96 Kč.



Navštívili jsme proto tři markety v Česku, abychom se podívali, za kolik se v nich dají běžně pořídit masné výrobky a nestačili jsme se divit… Cenový rozptyl v akcích a pak v běžných cenách je ohromující. Kde je tedy pravda? Někde uprostřed, nebo ve dvoutřetinové sumě?

V akci nebo před projitím



Maso na guláš, ať vepřové nebo hovězí, bývávalo ještě před pár lety hodně pod stovku. Pak se cena zvedla a dnes zvláště hovězí je mezi 140 až 180 korun. „A přitom jsou to vlastně okrajky a kližka,“ konstatuje nakupující starší dáma. A přesto si základ na guláš kupuje. „A co mám dělat? To budu hledat co je den nebo dva před prošlou zárukou? Nikdo mi nic nevrátí, i když třeba občas už to kuřecí má jiný odér…“



Je ovšem pravda, že zabalené kuřecí v igelitu i přes chladící zařízení není úplně nejchutnější. Ale výjimka potvrzuje pravidlo.

Kuřecí prsní řízky chlazené v Albertu v akci za 120 korun za kilo. Cena bez akce je o více než stovku dražší. Vepřová kýta bez kosti za stovku kilo, „normální cena“ o stovku vyšší. Kupodivu je to levnější než kuřecí.





Bůček kilo za 200, na řízky 240 korun, což jsou ceny za kilo. Nad rozdílem lze mávnout rukou.



Bio konec?



Kuřecí stehenní řízek v Globusu za necelé dvě stovky. Je známo, že na řízky jsou lepší prsíčka, ale budiž. Nicméně ty jsou ještě dražší. Ovšem pecka – bio kuře chlazené, kilo za 263 korun. Má-li třeba dvě nebo dvě a půl kila, jistě si dovedete představit, kolik by stál nedělní kuřecí bio-oběd. „Kdo by to kupoval? Jenom blázen!“ konstatuje postarší pán. „Mladí biovypatlanci ne, ti nejedí ani maso ani vejce…“ Pravdou je, že poptávka po biovýrobcích minimálně stagnuje, respektive klesá. Úměrně s tím, jak je hubenější peněženka běžných lidí.

Vepřová kýta za 159 korun kilo. Akce, stejně jako hovězí na guláš. Ten je za 169 korun za kilo. Býval i pod stovku, pak něco málo přes stovku, poté cena stoupala po desetikoruně snad každých čtrnáct dní.

Vepřový bok s kostí za necelých 130 korun za kilo v Lidlu. Dobrou třetinu nebo spíše polovinu prostě vyhodíte, protože to je kost. Cenová láce, v jiných marketech je to o dost více. Země původu nejrůznější. Vždyť nejsme soběstační ani z poloviny.





Bio maso byste pohledali. Bezúspěšně. Kdo by kupoval…

Neakce akcí



Vepřová plec v celku za 158,90. „Super baťovská cena,“ hihňá se mladší žena. „Nemám čas abych lítala po akcích. To bych najezdila to, co bych ušetřila. Takže beru, co potřebuji a na nějaké speciální akce moc nedám…“





Co je levné… aneb ostražitost nepomůže

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 2% Nelíbily 86% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 12882 lidí



Kuřat je dost. Ale zákazníci mají obavy. „Jak se dokáže, že to nejsou polská nebo ještě hůře ukrajinská kuřata?“ ptá se smutně důchodkyně Alena. „Možná, že se proto ty ceny tak relativně drží. Podívejte, jak je o mnoho dražší krůtí maso. I když se říká, že jejich jateční váha roste ještě rychleji než u kuřat,“ konstatuje paní.

Když se to semele…



Mleté maso dnes pořídíte opět nad stovku. Vepřové a takzvaně mělněné. Což není úplně stoprocentní masový produkt. Dříve to bylo téměř odpadní, však se tam také ledacos semlelo. Dnes je cena srovnatelná s klasickým masem. Čestné výjimky jsou menší řezníci, kteří vám maso prostě před očima semelou. Obyčejně už na obstarožních kutrech, které odcházejí společně s nezávislými prodejci, kteří opouštějí své řemeslo v těchto měsících téměř hromadně. A prý bude ještě hůř. Velké firmy si mnou ruce, odpadne jim konkurence a mohou zaplavit svými výrobky další místa.



Kuřecí špalíčky pořídíte na trhu přes dvě stovky. Ale je to téměř s rodokmenem. Celé kuře, to je opravdu pětistovka, ale klidně i tříkilové. To je bio, byť není přímo deklarované. Smutné je, že křídla, která byla dlouhou dobu hodně přehlížena, jsou na ceně prsíček. „Všimněte si také, jak zmizela směs na polévku, drůbky. Vždyť stála přes padesát korun, a co tam bylo – krky, kůže a jinak nic moc,“ diskutuje jedna dáma. Té se ušklíbne mladý, dobře vypadající muž: „Tak si kupte kostru, povařte ji a taky se najíte. Já to dávám psovi,“ směje se.

Levné už není nic



Drahé jsou i kuřecí játra. Další vnitřnosti – srdíčka či žaludky, mimochodem výborné na polévku – a nejen takzvaný kaldoun, ale i na guláš. Dřív stály pakatel – dvacet, třicet korun za kilo. Dnes už stojí kolem 80, ale vzhledem k jejich malé váze jich i ve čtvrt kilu máte docela dost. Že větší cena je za krůtí nebo dokonce kachní, je nabíledni a samozřejmě celkem logické.



Malý kuřecí řízeček stojí v jídelně Globus padesát korun. A to je na dvě tři ukousnutí, takže i pro děti kupujete dva nebo tři. A už je to přes stovku.





Vepřový řízek z krkovice, to už je 80 korun. Je to podobné, jako v různých malých řeznictvích, kdy karbanátek stojí 40 nebo 50 korun, rozklepaný řízek, velký jako sloní ucho, s převahou smažené strouhanky, je téměř za stovku.



…ať se o vás ví…



To jsou ceny, které dále rostou a jejich konec je k nevidění. Rozdíly mezi akčními cenami jsou propastné. Ještě větší pak jsou u bonusů, které jsou určeny jen pro držitele karty daného obchodu. Ideální pro markety je, aby každý občan měl tu svou – Tesco card, Globus karta, Albert karta, věrnostní zvýhodnění, a tak dále. Ne každý se ale chce upsat tomu „svému“ marketu, nebo mít peněženku narvanou kartami a kartičkami, které vlastně nic nestojí, ale ze kterých má „Velký bratr“ upřímnou a nefalšovanou radost…

