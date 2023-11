Vyzrát na Fialu: Češi vzali pily a šli do lesů. Ale pozor

reklama

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 1% Nelíbily 83% Nevím / Je mi to jedno 16% hlasovalo: 367 lidí varují, že ceny energií v příštím roce narostou mnohem výrazněji.



Do cen elektřiny a plynu v Česku se příští rok promítne návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který předpokládá zvýšení regulované složky ceny energií o desítky až stovky procent. Pro domácnosti úřad navrhuje meziroční růst regulované složky elektřiny o 71 procent, u plynu zhruba o 39 procent.



Takovéto navýšení cen se pak rozhodně nedá označit za marginální. Meziroční nárůst regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent znamená zdražení v průměru asi o 1408 Kč za megawatthodinu (MWh) s DPH a meziroční nárůst regulované části ceny plynu asi o 39 procent by měl znamenat zdražení zhruba o 125 Kč za MWh, což mnohé spotřebitele znovu nutí pohlížet se po alternativách ve vytápění.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Nejvíc by si v příštím roce mohli připlatit lidé, kteří vytápějí elektřinou, jelikož budou kvůli rozhodnutí vlády od příštího roku muset opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie, tedy dotace provozovatelům solárních, větrných a vodních elektráren.



Prodraží se také vytápění dřevem



Aby se lidé vyhnuli zvýšení nákladů na bydlení o tisíce korun, vracejí se mnozí i k vytápění dřevem, což však naráží na další vládní krok, který zvedne ceny mnoha statků, palivové dříví nevyjímaje – vládní konsolidační balíček, zvedající množství daní.

Zatímco dosud totiž palivové dřevo spadalo do patnáctiprocentní sazby DPH, v rámci konsolidačního balíčku vláda rozhodla o zvýšení daňové zátěže až na nových jednadvacet procent. I lidem topícím dřevem tak hrozí výrazné zdražení vytápění.



Ozývají se názory, že může jít až o tisíce a navýšení daně o šest procent by podle vyjádření Vladimíra Stupavského z asociace Klastr Česká peleta pro ČTK zdražilo vytápění průměrného rodinného domu o několik tisíc korun ročně. „Každý soudný člověk si hned domyslí, kam to povede. Tedy bujení šedé ekonomiky a ve výsledku nižší výběr do státní kasy,“ uvedl.

Fotogalerie: - Společně k cenám energií

Existuje způsob, jak ušetřit



I přes zdražování energií a paliv se však dá na topení ušetřit – nejvíce pokud si uděláte čas a vypravíte se do lesa s pilou sami.



Nabídku natěžit si vlastní dřevo nabízejí Lesy České republiky, a pokud máte možnost dřevo pokácet, naskládat a odvézt, můžete si obstarat až 35 m³ dřeva na osobu.



O možnost prodeje dřeva vytěženého v režimu „samovýroby“ je podle vyjádření mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové pro ParlamentníListy.cz aktuálně mezi lidmi nejvyšší zájem a od ledna do září mělo dojít v letošním roce k nárůstu prodaného dříví o čtrnáct procent (cca 270 tisíc m³). Zájemců o svépomocnou těžbu dřeva přitom již bylo loni dvakrát víc, než v předloňském roce. Takto zakoupené dříví pak podle Jouklové stojí asi 300 Kč za m³.

„Naše ceny palivového dříví jsou dlouhodobě nízké, v dubnu jsme ještě snížili ceny dříví v samovýrobě a od července dříví prodávané z našich skladů. Ceny se mohou mírně lokálně lišit, orientační ceník máme na webu a nepředpokládáme, že bychom ho do konce tohoto roku ještě upravovali,“ uvedla mluvčí Lesů ČR pro ParlamentníListy.cz s tím, že ve stejném období vzhledem k menšímu objemu kůrovcových těžeb Lesy ČR prodaly v rámci vlastního obchodu naopak přibližně o 30 % dříví méně (2 560 tisíc m³) než loni.





Nejlevnější je podle Jouklové jehličnaté dříví, souše a měkké listnáče, jako je třeba olše nebo vrba, nejdražší je pak tvrdé listnaté dříví, tedy dub, buk, jasan, akát a další, které jsou podstatně výhřevnější. „Snižování cen souvisí s nižší poptávkou danou zejména loňským předzásobením obyvatelstva v souvislosti s panikou v energetice a také velkým zájmem o dříví letos na jaře. To nechali lidé přes léto vyschnout a využijí ho během letošní zimy,“ upozornila mluvčí Lesů ČR, že se mnozí lidé na letošní zimu již připravovali s výrazným předstihem.

Psali jsme: Když uspějeme, mohou být předčasné volby dřív. Okamura o tom, proč eurovolby nevynechávat Poplach na Ostravsku. Oceláři se obávají krachu, Síkela slibuje řešení „Nejde to, v Německu by se zlobili“. Vládě naše závislost naprosto vyhovuje, vmetla Švihlíková poradkyni Fialy „Polezou s námi i na WC.“ Babiš vzal článek po článku a nadával médiím

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE