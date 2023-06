„Babiš by už visel z okna.“ Na akci Okamury. Nevídané

„Rád chodím mezi občany na rozdíl od sraba Petra Fialy.“ Předseda SPD Tomio Okamura bouřil na setkání s občany v Brně. „Sosají, jsou přisátí na veřejné penězovody a sosají plnými doušky. V letošním roce agentura za miliardu korun,“ předkládal, jak se u nás vyhazují peníze oknem šéf opozičního hnutí: „Vaše peníze rozkrádají za denního světla. Kdyby toto udělal Andrej Babiš, už dávno visí z okna, a to je můj konkurent, ale říkám to fér. Chci být spravedlivý.“ Varoval, že současný kabinet přivede republiku do řeckého scénáře. Vedle Petra Fialy seděl roky v Poslanecké sněmovně, takže přidal i pikantní zákulisní informace o předsedovi vlády.

„Vzpomínáte si, jak tato asociální vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně? Jak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ještě před nedávnem tvrdil, že nebude zvyšovat dobu odchodu do důchodu a nebude důchody snižovat? Realita je úplně jiná,“ začala zostra diskusi v pondělí večer v Brně poslankyně Lucie Šafránková. „Jak říká ekonomka Ilona Švihlíková: Lhali ráno, lhali v poledne, lhali večer, a já říkám: Tahle vláda by měla okamžitě podat demisi a jít od válu. Nic pořádného neumí, pouze okrádat naše občany.“ Informovala desítky lidí, kteří se na diskusi s SPD přišli podívat a dozvědět se, jak se vyvíjí důchodová reforma. „Vláda žene lidi akorát pro sociální dávky,“ dodal.

Tragédie vládní koalice. Fiala ani do práce nechodí?

Beseda se uskutečnila v jednom ze sálů u Zelného trhu v centru města. Vystoupení předsedy SPD předcházela pečlivá příprava. Nepodcenil technické zázemí kamer a zvukařů, ani maskérku.





Příprava na debatu s občany. Foto: Daniela Černá

Předseda SPD Tomio Okamura hned od startu sklidil bouřlivý potlesk. „Rád chodím mezi občany na rozdíl od sraba Petra Fialy. Na interpelace skoro nechodí. Ve čtvrtek se patnáct lidí omluvilo včetně premiéra, který upřednostňuje cesty do zahraničí. Je to tragédie. Neumožní nám položit dotazy, aby občané dostali informace,“ pustil se tvrdě do předsedy vlády hned na začátku debaty Okamura. „Sosají, jsou přisátí na veřejné penězovody a sosají plnými doušky. V letošním roce agentura za miliardu korun. Digitální agentura. 200 zaměstnanců, samozřejmě, že ODS všechno odsouhlasila,“ dodal a pak vyjmenoval za kolik a kde dále peníze utíkají, jak kabinet nakupuje zbraně atd. „Vaše peníze rozkrádají za denního světla,“ varoval.

Okamura: To není naše válka

V otázce konfliktu a zbrojení bývá SPD většinou proti. „To není naše válka. Vzpomeňte si, co říkal premiér Petr Fiala, že jsme ve válce. Říkal jsem, ať nešíří poplašné zprávy. Tohle není normální. Ve věci smlouvy o přítomnosti amerických vojáků v České republice – prostě nechceme na našem území cizí vojáky a jedině SPD je proti. Jak říká Jaroslav Bašta, špatný mír je lepší než válka. Jde to u nás od deseti k pěti a finančně doslova,“ bouřil. Připomínal, že jsme jedna ze zemí EU s největší inflací, tempem zadlužování a tuto zem vede vůbec nejhorší vláda. „Nekriticky k nim přistupují mainstreamová média. Kdyby toto udělal Andrej Babiš, už dávno visí z okna a to je můj konkurent, ale říkám to fér. Chci být spravedlivý,“ dodal.

Varoval, že kabinet přivede republiku do řeckého scénáře. „Děsivý scénář, který předvádí Fialova pětikoalice,“ podotkl. Připomenul, že si ve Sněmovně opět zvýšili platy a poslanci z SPD byli proti.

Tomio Okamura hovoří na setkání v Brně. Foto: Daniela Černá

Vzpomínka na totalitu? SPD pořádá desítky besed, chce informovat

Připomněl, že SPD pořádá další a další setkání s občany a demonstrace, aby lidé vůbec měli šanci se něco dozvědět. Jen letos pořádá SPD asi 80 besed. „Mně už to připomíná dobu totality, abych uspořádal besedu, na které vůbec něco mohu říct občanům. Doba samizdatu,“ povzdechl si.

„Tato vláda neodejde. Čím vyšší jsou preference, tak tím více se drží u koryt jako piavice,“ varoval. „Kazí toho čím dál víc, tak se snaží vydržet do konce za každou cenu,“ dodal. Příští rok jsou eurovolby a jestliže by vyhrálo více kandidátů opozice, byla by to těžká rána pro koalici. „Ale já vidím, že spokojenost s Fialovou vládou určitá je,“ připustil.

„Jsem politik, který nejdéle seděl v lavici vedle Petra Fialy. Čtyři roky do roku 2021 jsem strávil v lavici vedle Petra Fialy, mnohokrát jsem s ním mluvil, tak člověka poznáte. V krizi je mimořádně pomalý, sobecký a říkal jsem, že to bude průser. A veškerá má slova se potvrdila,“ uvedl Okamura. „My budeme za slušné občany bojovat i ze zákopů! Ať si Pekarová na svém místě sedí, nepotřebujeme pašalíky. Sama nic nedokázala, tak si to teď užívá,“ ujistil.

Pak pokračoval v informacích zákulisních o pracovní morálce současného premiéra. „K Petrovi Fialovi musím sdělit, že když se už asi po páté stalo, že Petr Fiala zase nebude a chce být na chatě, tak už jsem musel říct tehdy Radkovi Vondráčkovi, ať si s ním promluví, se sobcem. Lidé si berou volno na to, aby mohli jezdit za občany a on nebyl ani schopný ostatním říct, že se na to v pátek vykašle. Mně bylo úplně jasné, že je to sobec, sebestředný, který jede přes mrtvoly a velmi rychle se to ukázalo,“ popisoval.

Europoslanec David: Zelená dohoda pokládala zemědělství za nepřítele

Po úvodním slovu předsedy se dostal k mikrofonu europolanec Ivan David, který hovořil o zemědělství. V europarlamentu pracuje v zemědělském výboru. „Pokud jsme se ptali před lety, co je největším přínosem EU, bylo vyprávěno, že v Evropě je mír. Ptal jsem se a co bombardování Jugoslávie? Bylo mi řečeno: To není Evropa,“ předeslal. „Východní země jsou přívěskem, aby odtud přicházela levná pracovní síla a na místě se vyrábělo.“ Je to právě Evropská unie, která militarizaci posiluje obrovským tempem. „Vidíme to i my, občané České republiky, kteří máme nést následky,“ dodal.

Pak už přešel k zemědělství: „Zelená dohoda pokládala zemědělství za druhého největšího nepřítele. Zemědělství se snaží omezit tak, že musí být dosaženo vyššího dovozu ze zámoří. Někteří se domnívají, že potraviny z větší vzdálenosti budou levnější, ale jakmile konkurence evropských potravin zmizí, ceny z dovozu vzrostou. Máme s tím zkušenost, když se přestala produkovat zelenina a cena květáku stoupla na sto korun za kus. Je to jen příklad. Ve skutečnosti je zemědělství v kritické situaci v celé Evropské unii,“ uvedl europoslanec. „Zelený úděl vede k tomu, že má být snížená zemědělská výroba, snížené množství hnojiv a pesticidů. Všichni chtějí mít potraviny bez pesticidů, jenže plísně jsou ještě horší,“ dodal.

Této vládě se podle Ivana Davida daří pokračovat ve snižování životní úrovně občanů. Měl poznámku také ke zvýšení platů politikům. „Já bych to nepokládal za tak velký problém, pokud by byli pro obyvatelstvo přínosem. Proto také občané politiky platí. Pokud ale škodí, tak by neměli dostávat plat, ale pravidelně sto ran holí. Myslím si, že to platí nejen pro vládu ČR, ale i vlády jiných zemí, které se nezajímají o zájmy svých obyvatel. Co vidíme a co pokládáme za vlády, je často loutkové divadlo. Ve skutečnosti vládnou nadnárodní korporace. Mají to zařízeno tak, že platí minimální daně,“ popsal. „EU začala být organizací, která ohrožuje budoucnost občanů, Západ ztrácí na významu, vytváří se multipolární svět, musíme bedlivě sledovat, jak se situace vyvíjí,“ vzkázal europoslanec.

Pak se dostal ke slovu také docent Tomáš Skřička, významný moravský chirurg a další zastupitelé. V diskusi se lidé zajímali hlavně o válku na Ukrajině, český přístup k ní nebo regionální problémy s místními památkami či technickým stavem komunikací.

Do Brna přijel na setkání také bývalý poslanec SPD Lubomír Španěl.

Poslankyně Lucie Šafránková a exposlanec Lubomír Španěl (SPD). Foto: Daniela Černá

