„Fašisti“, gender, dotace, porušení zákona. Na tuto ženu vsadila ODS

Podle veřejných svědectví byli brněnští straníci velice překvapeni, když končící primátorka Markéta Vaňková minulý týden přivedla na schůzi právě Kamilu Zlatuškovou a navrhla ji jako svou nástupkyni. Přesto ještě téhož dne získala jednomyslnou podporu.
Přitom Zlatušková sama připouští, že v minulosti ODS moc nevolila. A svými dlouhodobě zastávanými názory se podle mnohých do strany, která má stále ještě tendenci se prezentovat jako konzervativní, ani úplně nehodí.
„Hochštapleři, populisti a fašisti“
Vadí jí například „toxické genderové stereotypy“, které prý zatěžují velkou část československé a české kulturní produkce. Jako odstrašující příklad uvádí filmovou klasiku Jak dostat tatínka do polepšovny, která nadále patří mezi nejpopulárnější české snímky. U feminismu to ale zdaleka nekončí.
Pozornost v minulosti vyvolal seriál Ptáčata, na kterém se podílela v roli dramaturgyně. Věnuje se romským školákům v jihomoravské metropoli. Získala proto ocenění i od Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. V posledních letech zase aktivně podporuje ukrajinské uprchlíky.
I když doposud nabídky od politických stran odmítala, po loňských parlamentních volbách změnila názor. Prý kvůli vládě Andreje Babiše (ANO), která podle ní škodí demokracii a táhne zemi na východ.
„V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku,“ vysvětluje na sociálních sítích.
A nezůstalo jen u „hochštaplerů“. „V době, kdy veřejný prostor – tím myslím i globálně – ovládají populisté a fašisté, tak je pro mě pravolevé rozdělování svým způsobem nedůležité,“ sdělila Deníku N. Za hlavní politické kritérium proto považuje to, kdo je pro Rusko a kdo je proti němu.
Strach z oslabení České televize
Redakce Kamilu Zlatuškovou kontaktovala a požádala ji o bližší vysvětlení. ParlamentnímListům.cz řekla, že má obavy z oslabování důvěry v klíčové instituce, jako jsou veřejnoprávní média.
„Kritická jsem ve chvíli, kdy se otevírají zásahy do těchto pilířů, protože právě jejich oslabování je v našem regionu opakovaně spojené s posunem k méně otevřenému a méně kontrolovatelnému systému. Považuji za důležité, aby Česká republika držela jasný kurz směrem k osvědčeným západoevropským standardům a neposouvala hranice toho, co si v oblasti nezávislosti institucí může dovolit,“ odpověděla redakci.
Zajímalo nás i to, nakolik podle ní sdílejí voliči ODS její progresivistický pohled na svět a jak ve světle konfliktu na Blízkém východě vnímá podporu, které se jí v minulosti dostalo od izraelského státu.
„Myslím, že většina voličů sdílí základní hodnoty, jako je odpovědnost, svoboda a respekt k druhým, i když se mohou lišit v konkrétních názorech. Empatie podle mě není pravicová ani levicová kategorie, ale základní předpoklad slušné a funkční společnosti. To, čemu někdo říká progresivní postoje, vnímám spíš jako přirozenou součást moderní politiky, která reaguje na reálné problémy lidí,“ argumentuje Zlatušková.
Porušování zákona omlouvá „administrativní chybou“
Redakce Zlatuškovou konfrontovala s jejím působením v neziskovkách a firmách, které inkasují milionové dotace z veřejných zdrojů, a některé z nich zároveň ani neplní své zákonné povinnosti. O co jde?
Zlatušková figuruje hned v několika soukromých subjektech. V roce 2018 založila festival seriálové tvorby Serial Killer. Od té doby do něj přes firmu Telepunk, jejímž je jednatelem a jediným vlastníkem, přiteklo zhruba 74 milionů korun z peněz daňových poplatníků. Nejvíce peněz dostala od města Brna, Jihomoravského kraje a České televize – v ní mimochodem řadu let pracovala.
Před čtyřmi lety založila Televizní institut. V něm je druhým společníkem Jiří Hlavenka, místopředseda Pirátů. Kromě notářského zápisu z roku 2022 v rejstříku nenajdeme žádné dokumenty o hospodaření, jak vyžaduje zákon. Zlatušková to ParlamentnímListům.cz vysvětlila tím, že jde o „administrativní chybu“.
Kandidátka ODS na brněnskou primátorku působí také jako předsedkyně správní rady Ženského vzdělávacího ústavu Brno (Vesna). Ani v tomto případě není dokumentace kompletní.
„Děkuji za upozornění a omlouvám se, jde o administrativní chybu,“ napsala ParlamentnímListům.cz. A dodala: „V případě Vesny se jedná o zprávu auditora, která bude do sbírky listin nahrána v průběhu dneška (21. dubna – pozn. red.), totéž platí pro chybějící dokumenty Televizního institutu. Pokud byste je potřebovali dříve, ráda je poskytnu k nahlédnutí.“ Navzdory tomuto ujištění se dokumenty ve veřejném rejstříku v uvedené lhůtě neobjevily.
FAMU i ODS mlčí
Z výroční zprávy za rok 2023 vyplývá, že neziskovku financovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, brněnský magistrát, Nadace Charty 77, Člověk v tísni či Lukačovičův Seznam.cz. Od roku 2022 z veřejných zdrojů získali 28 milionů korun. Podle webu pobírají peníze i z Bruselu.
Ve správní radě se Zlatuškovou zasedá bývalá poslankyně SPOLU a exporadkyně Petra Pitharta Marie Jílková, slovenská herečka a bývalá politička Magda Vašáryová či Kateřina Hédervári Tučková. Vašáryová patří mezi hlasité kritiky vlády Roberta Fica a prohlašuje, že většina voličů Fica jsou „fašisti a spodina“. Tučková zase vede neziskovku Meeting Brno, která do města pozvala sudetoněmecký landsmanšaft. Zlatušková ostatně Meeting Brno veřejně podporuje.
S ohledem na nové politické angažmá se ParlamentníListy.cz Zlatuškové zeptaly, zda funkce v neziskovkách a firmách opustí a zda bude i nadále působit na FAMU. Tyto věci prý už aktivně řeší.
„U Telepunku a Vesny je pro mě samozřejmé, že v těchto rolích končím a už na tom pracuji. Na FAMU bych si ráda ponechala malý pedagogický úvazek, což považuji u komunální politiky v jiném městě za obhajitelné, zároveň jsem o tom dnes mluvila s rektorkou AMU, abychom nastavily jasná pravidla další spolupráce. Nabízím také rezignaci na členství v Akademickém senátu FAMU, protože právě tam by mohl vznikat střet zájmů a nechci školu poškodit. Televizní institut nečerpá veřejné prostředky, do voleb chci dotáhnout klíčové projekty a paralelně už řeším své nástupnictví v jeho vedení,“ ujistila redakci.
Když jsme se ale děkana FAMU Davida Čeňka a tiskové mluvčí Klaudie Osičkové zeptali, jak fakulta vnímá politické aktivity své zaměstnankyně, jak hodlají zajistit, aby Zlatušková nezneužívala akademickou půdu pro politické cíle a zda v případě jejího zvolení i oni hodlají pokračovat ve spolupráci, vyjádření odmítli poskytnout.
K věci se nechtěl vyjádřit ani předseda ODS Martin Kupka, předseda jihomoravské organizace Jiří Crha ani expremiér a člen regionální rady Petr Fiala. Proč ODS postaví do čela kandidátky nestraníka s postoji, které mohou řadě voličů strany vadit, jsme se proto nedozvěděli.
