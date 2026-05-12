Bystroň žaluje Milion chvilek o milion korun. A nebude sám

Spolek aktivisty Mikuláše Mináře použil v půli března fotografii Petra Bystroně a nynější poradkyně premiéra pro svobodu projevu Natálie Vachatové jako součást svého propagačního materiálu na chystanou protivládní demonstraci. Bylo to v době, kdy probíhala silná antikampaň některých provládních médií a aktivistů právě proti působení Vachatové na Úřadu vlády, ačkoli se ničeho nezákonného nedopustila.
Snímek, na kterém byla Natálie Vachatová zachycena spolu s Petrem Bystroněm, používal Milion chvilek pro demokracii jako „důkaz” jejího napojení na Rusko, když tvrdil, že se v minulosti „setkala s politikem, kterého platili Rusové”. A to neměli dělat. Petr Bystroň, kterého chvilkaři označili za placeného Rusy, se rozhodl bránit soudně.
Serveru ParlamentníListy.cz to potvrdil sám německý europoslanec s tím, že žaloba na Milion chvilek pro demokracii již byla podána a domáhá se v ní nejen omluvy, ale také náhrady škody v rekordní výši jeden milion korun.
„Ano, žalobu na ochranu osobnosti jsme podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 3,” sdělil redakci Bystroň s tím, že Milion chvilek nereagoval na předžalobní výzvu, kterou mu doručil advokát Tomáš Nielsen.
Podle žaloby spolek Milion chvilek dne 14. března 2026 zveřejnil na svých profilech na Facebooku, Instagramu a síti X pozvánku na své shromáždění, na níž použil fotografii Bystroně s poradkyní premiéra Andreje Babiše Natálií Vachatovou a textem: „Babišova poradkyně Vachatová se v minulosti setkala s politikem, kterého platili Rusové. Jasné bezpečnostní ohrožení.“
Bystroň označil výrok za lživý, ničím nepodložený a těžce poškozující jeho reputaci. Uvedl, že že podobná obvinění z roku 2024 ze strany deníku Deník N vedla k vyšetřování s rekordním počtem 29 domovních prohlídek v uplynulých dvou letech, při kterých nebyl nalezen žádný důkaz, který by toto křivé obvinění potvrzoval, takže vyšetřování nevedlo k žádnému formálnímu obvinění z jakéhokoli trestného činu.
Europoslanec za AfD v žalobě kritizuje, že spolek neoprávněně použil jeho podobiznu bez souhlasu a s cílem poškodit jeho čest a důstojnost. „Navíc se celou akcí snažil vyvolat ve veřejnosti pocit bezpečnostního ohrožení České republiky a tím lidem zavdat důvod účastnit se protivládní demonstrace na Letné. Podle žaloby má spolek rovněž ekonomickou motivaci – získává dary od veřejnosti a výzva k podpoře je prominentně umístěna na jeho webu. Výrok byl zveřejněn na profilech s vysokou sledovaností (Facebook přes 401 tisíc sledujících, Instagram přes 120 tisíc),” stojí v žalobě s tím, že podobná pomlouvačná tvrzení mu již dříve způsobila škodu v podnikání i osobním životě.
Snímek Petra Bystroně a Natálie Vachatové, který k propagaci použil Milion chvilek:
V žalobě Petr Bystroň požaduje, aby soud uložil spolku povinnost odstranit předmětné příspěvky ze sociálních sítí, zdržet se dalšího šíření výroku a zveřejnit omluvu na profilech Facebook, Instagram, X a na webu milionchvilek.cz po dobu tří měsíců. Dále žádá písemnou omluvu podepsanou předsedou spolku a náhradu nemajetkové újmy ve výši 1 000 000 Kč. Spolek má rovněž nahradit náklady řízení.
„NGOčka jako Milion chvilek jsou rakovinným tumorem demokratické společnosti. Ze státního rozpočtu vysávají ročně miliony korun, lžou o svých politických cílech, zastírají, kdo je financuje a k diskreditaci svých politických oponentů se neštítí šířit ničím nepodložené pomluvy. Jsou to organizace, které mají tajnou politickou agendu, která podkopává základy demokratického fungování státu. Je na čase podle toho s nimi zacházet,” uvedl pro ParlamentníListy.cz Petr Bystroň.
Jeho advokát Tomáš Nielsen přitom ve vyjádření pro naši redakci zdůrazňuje, že podobné útoky na volené zástupce jsou nebezpečné.
„Milion chvilek se dlouhodobě snaží vytvářet dojem ochránce demokratických hodnot. Na základě toho se mu podařilo získat si přízeň nemalé skupiny lidí a podporu řady médií v čele s Českou televizí. O to jsou podobné útoky na volené zástupce nebezpečnější. Jedná se o útok, jehož cílem je likvidace řádně zvoleného poslance Evropského parlamentu,“ řekl pro ParlamentníListy.cz doktor Nielsen.
Vše nasvědčuje tomu, že nepůjde o poslední žalobu, které budou „chvilkaři” u soudu čelit. Stejný právní postup totiž podle našich zjištění avizoval i autor zmíněné fotografie a první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek, který Milion chvilek viní z porušení svých autorských práv a požaduje úhradu ušlého honoráře a omluvu. Tu požaduje právní cestou i Natálie Vachatová, která podala předžalobní výzvu kvůli porušení osobnostních práv.
Žaloba se opírá o § 85 občanského zákoníku (právo na podobiznu) a ustanovení o ochraně osobnosti. Bystroň je v zastoupení advokátem JUDr. Tomášem Nielsenem. Ten již 25. března 2026 zaslal spolku Milion chvilek předžalobní výzvu k odstranění protiprávního stavu a omluvě, na niž spolek nereagoval.
