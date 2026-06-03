Dobiášová popsala scény, které nastaly po Babišově tiskovce

03.06.2026 15:25 | Zprávy
autor: Radim Panenka

Pondělní tiskové konference po jednání vlády se k nevoli ostatních novinářů zúčastnila investigativní reportérka Markéta Dobiášová, která aktuálně odkrývá neznámé pozadí vakcín proti covidu. Ukázalo se, že zásadní informace neměl tehdy ani premiér Babiš. Nyní na otázky reagoval a slíbil, že vše nechá vyšetřit. Dobiášová pro ParlamentníListy.cz popisuje průběh tiskovky i nevybíravé útoky od jiných novinářů poté, co se vypnuly kamery.

Dobiášová popsala scény, které nastaly po Babišově tiskovce
Foto: Repro FB Markéta Dobiášová
Popisek: Novinářka Markéta Dobiášová na tiskovce pod jednání vlády

Investigativní server InFakta.cz, který provozuje novinářka Markéta Dobiášová, se poslední dobou věnuje dosud neznámým souvislostem okolo nákupu i aplikace vakcín proti covidu v době probíhající pandemie. Potvrdilo se například, že tehdejší ministerstvo zdravotnictví si bylo vědomo možných zdravotních rizik spojených s podáním vakcíny a uznávalo, že nezná dlouhodobé účinky a nežádoucí reakce.

Dobiášová zmapovala počet výjezdů zdravotnické záchranné služby v očkovacích centrech a ve svém článku na příkladu metropolitní očkovací stanice v Kongresovém centru zasahovala po podání očkování během pouhých dvou měsíců sanitka v bezmála 450 případech.

Se svými zjištěními se investigativní novinářka vydala seznámit premiéra Andreje Babiše na tiskovou konferenci po pondělním zasedání vlády. Předseda vlády byl viditelně řadou jejích závažných zjištění překvapen, nevěděl o nich a slíbil, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na ně bude reagovat. Hovořil též o předání informací policii.

“Po letitém pátrání jsme se dostali k datům a konkrétním číslům ze státních institucí. Jde o ÚZIS, SÚKL a Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy. Z odpovědí těchto institucí jsme poskládali obraz a jako příklad uvedli jedno jediné očkovací centrum v Praze, kde Zdravotnická záchranná služba měla 444 zásahů k 320 případům během dvou měsíců. Bylo to v souvislosti s bezprostředním podáním mRNA vakcíny,” říká Markéta Dobiášová pro ParlamentníListy.cz.

Podle jejích slov se ukázalo, že Česko tehdy podepsalo závazky vůči Evropské komisi a farmaceutické firmě Pfizer bez jakékoli znalosti toho, co bylo odsouhlaseno. Smlouva je začerněná a postupně se ukazuje, jak jsme se ptali jednotlivých ministrů, že ji nikdo nečetl. V tuto chvíli nevíme, k čemu Česká republika a ministerstvo zdravotnictví vlastně přistoupilo. V médiích se tvrdilo, že vakcína bude zachraňovat životy a bude zamezovat šíření epidemie. Proto jsem se šla premiéra zeptat přímo a myslím, že úplně poprvé Andrej Babiš přiznal, že skutečně ani on tu začerněnou smlouvu a podmínky farmaceutické firmy Pfizer/BioNTech vůbec neviděl. Je to přísně tajné. Se zdravím veřejnosti se hazardovalo kvůli farmaceutickému byznysu, do kterého jsme byli vtaženi Evropskou komisí. To je veliký skandál,“ konstatuje novinářka.

Premiér Andrej Babiš na její dotazy reagoval ochotně s tím, ať vše pošle písemně, a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude vyzván, aby na to reagoval.

„Beru vážně slova Andreje Babiše o tom, že to nechá vyšetřit, protože zde jsou desítky žádostí o odškodnění u lidí, kteří utrpěli poškození zdraví bezprostředně po vakcinaci a obrátili se na ministerstvo zdravotnictví, protože stát sňal z farmaceutických firem odpovědnost a převzal ji v roce 2020 na sebe. Tehdejší šéfka SÚKL to hodnotila jako šílenost a všichni potvrzovali, že nikdo tu smlouvu, na kterou se vázaly objednávky, neviděl. Naše informace ukazují, že v době objednávek vakcín to někteří vysocí úředníci věděli, měli informace a přesto se dál objednávalo a dělaly se mediální kampaně. Tady je velké selhání médií, hlavně veřejnoprávních, která v zájmu farmabyznysu propagovala plošnou vakcinaci. Z hlediska veřejné služby to považuji za obrovské selhání,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz Markéta Dobiášová.

Přitom podle jejích zjištění už tenkrát mezinárodní odbor ministerstva zdravotnictví upozorňoval, že celý proces pořizování vakcín je velmi netransparentní a může to způsobit velké finanční škody. „Evropská komise nařizovala a psala do podmínek, že každý členský stát musí mít vlastní očkovací strategii a u nás se toho chopili pánové Chlíbek, Prymula, Maďar a další, kteří seděli a dodnes sedí na ministerstvu zdravotnictví. Evropská komise uváděla, že součástí očkovací strategie budou i mediální kampaně a zároveň se tam uvádí, že členský stát si musí vytvořit takové podmínky, že součástí bude i boj proti negativním informacím o vakcinaci atd. Kdo to všechno u nás psal, víme,“ říká novinářka.

“Pánové Chlíbek nebo Maďar pro ministra Vojtěcha pracují stále a zase pracují na další očkovací strategii. Jejich vliv je neuvěřitelný. Proč nikdo neřeší střety zájmů těchto lidí? Dlouhodobě pracovali a pracují v zájmu farmaceutického byznysu, podílejí se na studiích pro farmaceutické firmy včetně Pfizeru. V čím zájmu ti lidé pracují? V zájmu veřejnosti? Je to neuvěřitelné. Jejich působení na ministerstvu zdravotnictví není jen proti zájmům veřejnosti, ale je nebezpečné,” má jasno Dobiášová.

Jak se k ní během tiskové konference a po ní chovali další novináři? “Vnímala jsem nevoli ostatních kolegů. Klást konkrétní otázky 

Když jsem tam začala toto téma otevírat a začala padat konkrétní jména, tak jde i vidět na záznamu tiskové konference, že se pan Bartoníček z Aktuálně a další dávali najevo, že už to stačí a nemám se dál ptát, že tam jsou i ostatní novináři atd. Po tiskové konferenci to byl masakr. Po mých otázkách a odpovědích na ně oznámil Andrej Babiš, že tiskovku končí, načež se někteří kolegové rozčilovali, že nedostali slibovaný prostor. Radek Bartoníček za mnou přiběhl, začal mi nadávat, jak jsem nesolidární a neloajální s ostatními kolegy. Vyčítali mi, že jsem jim vzala čas na jejich dotazy. Byla jsem na tiskovce vlády po mnoha letech. Že tam jel tři čtvrtě hodiny a říkal, že jeho čas platí veřejnost, to jsem se musela v duchu smát,” vypráví o tom, co se dělo po vypnutí kamer.

„Některé předchozí otázky jiných novinářů na tiskovce byly směřované k tomu, aby se nevyvolávala údajná nevraživost k médiím ze strany vlády, a je potom velmi komické, že já jsem po té tiskovce koukal na sociální sítě a už to tam jelo. Dověděla jsem se, že jsem kunda, kráva a další označení. Petros Michopulos a další začali nálepkovat a dehonestovat. Jestli mají někteří kolegové, například z Deníku N nebo Aktuálně, že jim kradu čas, tak kdyby moje otázky o podezřelých nákupech a hazardování se zdravím populace dávno kladli vládním představitelům sami, nemusela jsem tam vůbec chodit. Oni sami se ale neptali a nezajímalo je to,“ dodává Markéta Dobiášová pro ParlamentníListy.cz.

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Zdroje:

https://infakta.cz/444-zasahu-po-mrna-vakcinaci-v-jedinem-ockovacim-centru-anafylaxe-chybejici-pitvy-a-ctyri-roky-patrani-v-dokumentech-statu.html

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Babiš , ministerstvo zdravotnictví , očkování , Praha , SÚKL , vláda , Vojtěch , vakcinace , Maďar , COVID , Dobiášová , Chlíbek , Národní očkovací strategie

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