Pitvy, které nebyly. Dobiášová a další průlom kolem covidu

08.06.2026 7:32 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Publicistka Markéta Dobiášová přináší další informace o tom, co se v Česku dělo kolem vakcín proti onemocnění covid-19. Citovala mimo jiné z dopisu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), v němž je uvedeno, že neproběhly pitvy zemřelých lidí v případech, kdy podle zákona proběhnout měly.

Pitvy, které nebyly. Dobiášová a další průlom kolem covidu
Foto: Repro Podcast „Oč tu běží”
Popisek: Novinářka Markéta Dobiášová

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Markéta Dobiášová před kamerami citovala z dopisu Ireny Storové, šéfky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) z let 2018 až 2023. Dopis prý sepsala v září 2022.

„Během pandemie covid-19 došlo k nebývalému nárůstu počtu hlášení na SÚKL.V roce 2021 SÚKL přijal celkem 10633 hlášení, která uváděla podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19. Z nich bylo 149 hlášení, která uváděla úmrtí očkované osoby,“ stojí v dopise, z něhož Dobiášová citovala.

Upozornila také, že v několika případech se odstoupilo od pitvy zesnulého a vycházelo se jen z prohlášení lékaře, který konstatoval úmrtí a připojil pravděpodobnou příčinu úmrtí. Na pitvy již nedošlo. „SÚKL až dosud eviduje 18 takových hlášení. Z nich v 15 případech došlo k neočekávanému úmrtí doma, jednou během převozu do nemocnice a dvakrát po převozu do nemocnice,“ psala podle Dobiášové Irena Storová.

Podle Storové došlo k porušení zákona, neboť zákon stanovuje, že se pitva má provádět vždy při náhlých a nečekaných úmrtích. A v důsledku toho podle Storové nelze odpovídajícím způsobem zhodnotit vakcíny proti onemocnění covid-19. V případě náhlých úmrtí proto Storová pitvu požadovala vždy. Aby bylo možné určit jasnou příčinu náhlého skonu člověka.

Dobiášová přislíbila, že bude zveřejňovat všechny interní materiály o vakcínách proti onemocnění covid-19, které získala.

Na videu uveřejněním na sociálních sítích také pustila záznam rozhovoru s exministrem zdravotnictví z doby covidové pandemie Romanem Prymulou. „Protože z té doby tady byly pochybnosti o bezpečnosti těch vakcín, které se následně vyvracely,“ uvedl v zachyceném telefonickém hovoru Prymula s tím, že nebude tyto pochyby vícer rozebírat. „Protože vy podrýváte důvěru lidí v cokoliv,“ vysvětlil Prymula, proč nechce říct víc.

V podcastu Oč tu běží Dobiášová téma rozváděla a konstatovala, že za Fialovy vlády se v souvislosti s vakcínami děly věci, na které si ani Andrej Babiš netroufl.  V létě 2022 šlo podle Dobiášové o očkování dětí.

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Vlastimil Válek v létě 2022 údajně dostal negativní stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k plošné aplikaci čtvrté dávky očkování. Toto stanovisko ale přehlížel, očkování schválil a nechal k němu rozjet propagační kampaň. A prý zjišťoval možnosti, zda by bylo možné očkování rozjet nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi od 12 let.

Dobiášová rozkryla mediální kampaně ministerstva zdravotnictví za roky 2022 a 2023, kdy byl ministrem zdravotnictví Vlastimil Válek. Největšími příjemci byly agentury REMMARK a McCann-Erickson Prague, což je pobočka americké nadnárodní reklamky. Dohromady inkasovaly (včetně DPH) více než 61 milionů.

Kvůli vakcínám proti onemocnění covid-19 se Markéta Dobiášová počátkem června obrátila na tiskové konferenci a premiéra Babiše a chtěla vědět, zda ml přehled o zásazích záchranné služby kupříkladu v očkovacích centech z doby, kdy byl Babiš předsedou vlády.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Babiš zdůraznil, že očkování zachraňovalo životy. I v Česku. „My jsme byli v době, kdy se zkrátka celý svět očkoval. Povinné očkování nikdy nebylo prosazeno. I kdy o tom mluvili v Rakousku. Já jsem byl ten, který usiloval o to, aby byly uznány protilátky,“ uvedl Babiš.

Vysvětloval také, že o vakcíny probíhal faktický boj. A ten, kdo si objednal vakcín nejvíc, je dostal nejrychleji. Babiš v této souvislosti zopakoval, že se tehdy očkoval celý svět. Ale přislíbil, že se na situaci z let 2020 a 2021 podívá.

„Bylo to období, kdy jsme tady bojovali o životy lidí,“ zdůraznil Babiš na tiskové konferenci. „Vyšetříme to, dáme to policii. Pokud někdo pochybil, tak ať to někdo vyšetří, ale já to fakt nevím,“ prohlásil Babiš.

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děti , očkování , smrt , SÚKL , TOP 09 , koronavirus , Válek , Storová , COVID , Dobiášová , inFAKTA

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COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

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