Pitvy, které nebyly. Dobiášová a další průlom kolem covidu

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„Během pandemie covid-19 došlo k nebývalému nárůstu počtu hlášení na SÚKL.V roce 2021 SÚKL přijal celkem 10633 hlášení, která uváděla podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19. Z nich bylo 149 hlášení, která uváděla úmrtí očkované osoby,“ stojí v dopise, z něhož Dobiášová citovala.
Upozornila také, že v několika případech se odstoupilo od pitvy zesnulého a vycházelo se jen z prohlášení lékaře, který konstatoval úmrtí a připojil pravděpodobnou příčinu úmrtí. Na pitvy již nedošlo. „SÚKL až dosud eviduje 18 takových hlášení. Z nich v 15 případech došlo k neočekávanému úmrtí doma, jednou během převozu do nemocnice a dvakrát po převozu do nemocnice,“ psala podle Dobiášové Irena Storová.
Podle Storové došlo k porušení zákona, neboť zákon stanovuje, že se pitva má provádět vždy při náhlých a nečekaných úmrtích. A v důsledku toho podle Storové nelze odpovídajícím způsobem zhodnotit vakcíny proti onemocnění covid-19. V případě náhlých úmrtí proto Storová pitvu požadovala vždy. Aby bylo možné určit jasnou příčinu náhlého skonu člověka.
Dobiášová přislíbila, že bude zveřejňovat všechny interní materiály o vakcínách proti onemocnění covid-19, které získala.
Na videu uveřejněním na sociálních sítích také pustila záznam rozhovoru s exministrem zdravotnictví z doby covidové pandemie Romanem Prymulou. „Protože z té doby tady byly pochybnosti o bezpečnosti těch vakcín, které se následně vyvracely,“ uvedl v zachyceném telefonickém hovoru Prymula s tím, že nebude tyto pochyby vícer rozebírat. „Protože vy podrýváte důvěru lidí v cokoliv,“ vysvětlil Prymula, proč nechce říct víc.
V podcastu Oč tu běží Dobiášová téma rozváděla a konstatovala, že za Fialovy vlády se v souvislosti s vakcínami děly věci, na které si ani Andrej Babiš netroufl. V létě 2022 šlo podle Dobiášové o očkování dětí.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Dobiášová rozkryla mediální kampaně ministerstva zdravotnictví za roky 2022 a 2023, kdy byl ministrem zdravotnictví Vlastimil Válek. Největšími příjemci byly agentury REMMARK a McCann-Erickson Prague, což je pobočka americké nadnárodní reklamky. Dohromady inkasovaly (včetně DPH) více než 61 milionů.
Kvůli vakcínám proti onemocnění covid-19 se Markéta Dobiášová počátkem června obrátila na tiskové konferenci a premiéra Babiše a chtěla vědět, zda ml přehled o zásazích záchranné služby kupříkladu v očkovacích centech z doby, kdy byl Babiš předsedou vlády.
Ing. Andrej Babiš
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Vysvětloval také, že o vakcíny probíhal faktický boj. A ten, kdo si objednal vakcín nejvíc, je dostal nejrychleji. Babiš v této souvislosti zopakoval, že se tehdy očkoval celý svět. Ale přislíbil, že se na situaci z let 2020 a 2021 podívá.
„Bylo to období, kdy jsme tady bojovali o životy lidí,“ zdůraznil Babiš na tiskové konferenci. „Vyšetříme to, dáme to policii. Pokud někdo pochybil, tak ať to někdo vyšetří, ale já to fakt nevím,“ prohlásil Babiš.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
koronavirus
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.