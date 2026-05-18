Nadávají na Babiše, přesto úřadují na Babišově Úřadu vlády

Odbor rovnosti žen a mužů, který zároveň funguje jako sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů, už řadu let vede jeden muž – Radan Šafařík. Pod jeho vedením se orgán rozrostl a navázal celou řadu kontaktů mezi neziskovkami. ParlamentníListy.cz minulý týden detailně popsaly rozsáhlou vlivovou síť, kterou ředitel odboru Šafařík zaštiťuje a která neziskovým organizacím a jejich sponzorům umožňuje efektivně ovlivňovat politiku státu a zároveň inkasovat stovky milionů ze státní kasy.
Vazby úředníků na Stranu zelených
Radan Šafařík stojí ve středu strategického a dotačního rozhodování a nijak se netají svými sympatiemi k opozičním stranám. Navíc toto chování toleruje i u svých podřízených. Ještě závažnějším problémem je nicméně strukturální střet zájmů, který u úředníků na Úřadu vlády dlouhodobě existuje.
Součástí Šafaříkova odboru je Oddělení průřezových agend vedené Evou Čech Valentovou. Ta před nástupem na Úřad vlády působila v manažerské pozici ve Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a byla také členkou vedení České ženské lobby. Pracovala tak pro neziskovky, které jsou na odbor i Radu pro rovnost žen a mužů dlouhodobě navázané. Úřad přímo figuruje mezi finančními sponzory SIMI – společně například s Nadací OSF, Open Society Foundations či Člověkem v tísni.
Případ Evy Čech Valentové je typickým příkladem toho, odkud se úředníci odboru rekrutují, a sice z prostředí spřátelených neziskovek. Vedle toho existuje ještě jiné podhoubí, které je součástí celého ekosystému – zelené hnutí a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK).
Šafaříkova podřízená Lucie Hradecká spojuje oboje. Absolvovala genderová studia na FHS UK a zároveň se angažovala ve Straně zelených, tedy politické straně, která se programově zaměřuje na feminismus, LGBTQ+ agendu a klimatický aktivismus. Za Stranu zelených kandidovala v Praze i v parlamentních volbách v roce 2021.
Odpor ke kapitalismu i patriarchátu
Podobný životopis má další z úřednic odboru, Tereza Zvolská. I ona absolvovala genderová studia na FHS UK. Na půdě univerzity se angažovala ve feministických a LGBTQ+ spolcích, například ve Feministické společnosti při UK či spolku Charlie, který se prezentuje jako „queer spolek UK“. Současně vstoupila do Strany zelených, kam ji přivedl zájem strany o sexuální menšiny a gender.
Zvolská tedy na Úřad vlády přišla z radikálního aktivistického prostředí, jemuž odpovídá i vlastní popis na sociálních sítích. Tam se prezentuje jako „radikální queer“. Vše doplňuje duhová vlaječka LGBT hnutí. Za zmínku stojí i fakt, že byla jmenována do Výboru pro práva LGBTI+ lidí, dalšího z poradních orgánů vlády, kterým se ParlamentníListy.cz nedávno zabývaly.
Z podobného prostředí jako Zvolská pochází i Anna Smyslová. Ta není pouze zaměstnankyní Úřadu vlády, ale také „spolumluvčí“ Mladých zelených. Tato organizace odmítá „neoliberalismus, patriarchát, kapitalismus a kolonialismus“, prosazuje feminismus a bojuje „proti rasismu, sexismu, homofobii, transfobii, ableismu (diskriminaci postižených) a všem formám další diskriminace“. Podporuje rovněž „přímou akci jako legitimní nástroj společenské změny“.
Jedná se o mládežnickou organizaci spolupracující se Stranou zelených. Její stanovy dokonce stanovují povinnost personálního propojení se stranou, třebaže formálně jde o samostatné subjekty. Zákon o státní službě přitom říká, že státní zaměstnanec nesmí vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo politickém hnutí a podle závazného etického kodexu nesmí být žádnou politickou stranou či hnutím ovlivňován.
Úředníci se svými názory netají
Zda se jedná o porušení zákonných předpisů, je sice sporné, nepochybně však dochází k obcházení ducha zákona. Obzvlášť za situace, kdy je na Stranu zelených navázáno hned několik pracovníků téhož odboru.
Problémem může být i veřejná prezentace těchto zaměstnanců. Redakce má k dispozici screenshoty sociálních sítí pěti úředníků Odboru rovnosti žen a mužů, ve kterých vyjadřují sympatie s konkrétními opozičními stranami a politiky a sdílejí kritiku na adresu vlády Andreje Babiše (ANO) a jednotlivých ministrů.
Šéf odboru Radan Šafařík, který působil ve Straně zelených, lajkuje příspěvky poslanců z Pirátů a TOP 09 a Člověka v tísni či příspěvky kritizující vládu za chystanou změnu služebního zákona a větší transparentnost neziskovek. Anně Smyslové se zase líbil post proti Petru Macinkovi (Motoristé). Eva Čech Valentová rovnou napsala, že kvůli nové vládě se nad neziskovkami „stahují mraky“.
Ondřej Medal, další z absolventů genderových studií na FHS UK, veřejně sdílí názory, že „komunismus byl někdy svobodnější než dnešní Florida“ a podporuje konkrétního kandidáta na ombudsmana, a sice Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, která za Fialovy vlády ve Strakově akademii úřadovala. To je potenciálně problematické, protože ombudsman je ze zákona členem Rady pro rovnost žen a mužů, pro kterou Medal jako člen sekretariátu pracuje.
V neposlední řadě lze zmínit Kristýnu Bányácskou, která lajkuje příspěvky dehonestující Filipa Turka (Motoristé) či posty opozičních poslanců. Souhlasí i s názorem, že jediným pádným důvodem růstu cen energií je Rusko.
Je porušován zákon?
Redakce se s ohledem na zjištěné skutečnosti obrátila na právníka a náměstka ministra spravedlnosti Zdeňka Koudelku (Trikolora) s dotazem, zda se může jednat o porušení služebního zákona. „Jsem zastánce svobody projevu. Tu nemůže omezovat ani zaměstnavatel vůči zaměstnancům. Může regulovat jen to, co dělají v pracovní době, a jak plní pracovní povinnosti. Pokud zaměstnanec, včetně zaměstnanců státu, mimo pracovní aktivity vyjadřuje své názory na politické dění, je to jeho základní ústavní právo,“ myslí si Koudelka.
Nabízí se proto otázka, kdy zaměstnanci Úřadu vlády své politické názory na sociálních sítích propagují a zda k tomu dochází v pracovní době nebo mimo ni. V řadě případů to nelze zjistit.
Právník Tomáš Nielsen souhlasí, že i státní zaměstnanci mají do určité míry právo své politické názory ventilovat. „To, řekněme, nejcitlivější omezení, vyplývá až ze služebního předpisu o pravidlech etiky státních zaměstnanců, jehož článek 3 říká, že úředník v rámci nestranného výkonu státní služby jedná „neovlivněn vůlí a zájmy politické strany nebo politického hnutí“. Při posuzování veřejných vystoupení úředníků je naprosto zásadní, zda se jedná o vystoupení při výkonu státní služby, nebo mimo něj,“ řekl ParlamentnímListům.cz.
A dodal, že každý případ je třeba posuzovat individuálně. „Samotný zákaz politických útoků v zákoně formulován není. Problém by nastal teprve tehdy, pokud by konkrétní projev měl vazbu na výkon služby nebo služební postavení, například by šlo o osobní útoky na představené či kolegy v souvislosti se službou, o vystupování jménem úřadu, o zneužití interních informací nebo o jednání, které by objektivně narušovalo důvěru v nestranný a řádný výkon konkrétní agendy,“ vysvětluje Nielsen.
Zda v případě zaměstnanců Odboru rovnosti žen a mužů dochází k porušování služebního zákona či etického kodexu, je na posouzení Šafaříkových nadřízených. Četné vazby na konkrétní politickou stranu a neziskové organizace však ohrožují důvěru v jejich nestrannost ze strany veřejnosti. Tu přitom služební zákon explicitně vyžaduje.
ParlamentníListy.cz proto oslovily Úřad vlády a seznámily ho se zjištěnými skutečnostmi. Na dotaz, zda bude úřad možné porušování služebního zákona řešit, a pokud ano, jakým způsobem, jsme do uzávěrky odpověď nedostali.
