Proč vlastně Bakala živil Knihovnu Václava Havla? Promluvili zasvěcení

Se zprávou, že se Knihovna Václava Havla topí v problémech, přišla některá média v čele s webem Seznam Zprávy.cz. Podle těchto informací organizaci opustila řada osob, a to včetně zásadního sponzora Zdeňka Bakaly. Důvodem prý má být nesouhlas s chystaným směřováním knihovny, které chystá její šéf Tomáš Sedláček. Ten přitom do vedení nastoupil teprve před rokem, kdy vystřídal bývalého Havlova spolupracovníka a přítele Michaela Žantovského.
Tomáš Sedláček tvrdí, že připravil novou vizi fungování knihovny, která by nejen oprašovala Havlův odkaz, ale rozvíjela ho a otevřela světu. To se zřejmě nelíbilo členům vedení knihovny, kteří ve velkém oznámili odchod.
Podle politického pozorovatele a novináře amerického původu Erika Besta by bylo dobré, aby Havlova knihovna nezanikla a pokračovala. „Pokud chce Česká republika propagovat Václava Havla jako významného téměř zakladatele moderního státu, měla by mít instituci, která se tomu věnuje a pracuje na tom. Je škoda, že nejsou schopni tam najít řešení. Pokud to chápu správně, mají tam odlišné pohledy na její další směřování. Jestli na to nebudou finance, budou ten avizovaný směr muset změnit. Můžeme Havla kritizovat, ale toto je spor, který se dá vyřešit. Zánik knihovny není dobrý pro nikoho,” míní Best.
Co se týče angažmá miliardáře Bakaly, zmiňuje politický pozorovatel zajímavé souvislosti. „
Beru to tak, že Václava Havla víceméně vytvořili Američané. Vytipovali už dávno, někdy v 60. letech, což nemusí rovnou znamenat, že hned věděli, co z něj bude. Ale vytipovali ho, vychovávali ho a po roce 1989 to pan Bakala jako správný Američan převzal a pokračoval v tom. Jestli k tomu měl pohnutky sám, nebo mu je někdo vnukl, to samozřejmě nevím, ale zdálo se mi to jako přirozené partnerství. Pokud je za tím současným střetem v knihovně něco jiného, tedy že už to pan Bakala nechce financovat z jiného důvodu, než se uvádí, je to možné, ale těch důvodů může být tisíc. Nicméně jestli za tím jsou ty oficiálně uváděné důvody a jde o střet názorů, tak úplně nepomůže, když tu knihovnu bude platit někdo jiný. Sám jsem se několika akcí v Knihovně Václava Havla zúčastnil a mohu k ní být kritický, ale nikoli nutně. Ta organizace má nějakou funkci, Česká republika uznává Václava Havla a nějaká instituce, která ho bude propagovat, je skoro nutná,“ uvádí Erik Best pro ParlamentníListy.cz.
„Nejsem si jistý, jestli bude chtít někdo jiný za stávající situace Havlovu knihovnu financovat. Pokud ta Sedláčkova vize není realistická, pochybuji, že do toho vloží peníze jakýkoli jiný obchodník. Největší otázkou pro mě je, proč paní Havlová trvala na tom, aby tam zůstal někdo (Tomáš Sedláček, pozn. red.), koho neakceptují sponzoři,” dodává Best.
Bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek naproti tomu míní, že bylo pokrytecké, když se pomyslní strážci hodnot lidství z Knihovny Václava Havla nechali platit vypočítavým a bezskrupulózním podnikatelem Bakalou.
„Už dříve jsem představitelům Knihovny Václava Havla říkal, že nepokládám za normální, aby je platil pan Bakala. Vedl jsem s ním tehdy asi čtyři soudní spory, protože jsem ho označil za gaunera, který okradl lidi (kauza byty OKD, pozn. red.). Říkal jsem jim, že je nechápu, jak si to před sebou zdůvodní. Bakala zneužil situace a dělal si jméno a PR na tom, že provozoval Knihovnu Václava Havla. Je pravda, že některým členům knihovny to vadilo, byli z toho nešťastní a nevěděli si s tím rady. Akorát nebylo tak lehké najít jiné financování, tak jim to asi nevadilo. Dával jim hodně peněz, takže se jim žilo skvěle. Neznám pozadí současného sporu a nevím, proč se Bakala stahuje, ale asi mu to je celkem jedno, nebaví ho to nebo v tom nadále pro sebe nevidí žádný efekt. Je to velmi pragmatický člověk, žádný idealista a jeho pohnutky jsou nevyzpytatelné a nechci je ani zkoumat,“ říká Zaorálek pro ParlamentníListy.cz.
Bakalovo financování podle jeho slov bylo určitou skvrnou na fungování Knihovny Václava Havla. „Problém je, že ani Václavu Havlovi moc nevonělo se o tom bavit. Je to kuriózní, že někdo takový financoval instituci, která se vydává za strážce vznešených hodnot. Bylo to spíš zneužívání toho spojení s Havlovým jménem. Sám vím, jak je těžké takové prostředky shánět, protože jsem chtěl léta někoho najít pro Masarykovu demokratickou akademii a bylo to nesmírně těžké,” vzpomíná exšéf české diplomacie.
„Díky tomu, že jsem měl s Bakalou spor, věděl jsem, jak smýšlí. Je to cynik a opravdu to není žádný idealista ani nikdo, kdo by si lámal hlavu s hodnotami. Proto mi přišlo komické, že Havlova knihovna přijímala peníze od takhle bezskrupulózního byznysmena, pro kterého to bylo pozitivní PR. Bakala totiž řešil otázku, jak si vylepšit kredit. Zažaloval mě proto, že jsem prý poškodil jeho obraz. Jenže on veřejně slíbil lidem, že jim nechá hornické byty odkoupit za nízkou cenu, ti do nich investovali a spoléhali na to a pak si to Bakala rozmyslel a odmítl to prodat. Stal se dost nepopulární. Označil jsem ho proto za gaunera, který okradl lidi a on tvrdil, že jsem mu tím poškodil pověst. Do očí jsem mu tehdy řekl, že tu asi poškodil jedině on sám. V každém případě uvažoval, jak si za každou cenu svůj veřejný obraz vylepšit. Začal proto sponzorovat Knihovnu Václava Havla, protože si myslel, že mu to pomůže. Jenže se nedával fotit s doutníkem a pak se divil, že ho všichni nenávidí. Myslel si, že financováním Havlovy knihovny získá obraz humanisty. Vždycky mě udivovalo, že to v Knihovně Václava Havla nevadilo, byť někteří to v soukromých rozhovorech připouštěli, že je to trápí. Nakonec ale zvítězily peníze. Ještě by mohli brát peníze od Krejčíře a možná by jim to také nevadilo, protože peníze přece nesmrdí. Ti lidé z Knihovny Václava Havla se zkrátka nedívali na to, že se choval jako gauner a dali mu možnost se z toho vykoupit, vylepšit si svůj obraz. Podle mě je to vrchol pokrytectví. Když chci mluvit o hodnotách, tak snad musím koukat na to, odkud beru peníze. Jenže těmto hlasatelům hodnot to bylo jedno,“ dodává Lubomír Zaorálek.
