„Hmyz místo masa. Tajně.“ Babiš odhalil důkazy

Místo masa budeme jíst jedlý hmyz. Ten navíc bude v potravinách „tajně“. Tvrdí to expremiér Andrej Babiš (ANO), který se opírá o důkazy v podobě legislativy EU. „A představte si, že jediná země, podle tý reportáže, která má zákon, aby lidi věděli, že takovéhle, nevím, jak to nazvat, takovéhle věci, které bych já v životě nedal do pusy, tam jsou, je Maďarsko. No zase ten Viktor, peklo,“ „odhalil“ ve videu, jehož předmětem byl například brouk potemník moučný.

„Šílenci z Evropy vymysleli zase něco nového. Že místo normálních potravin budeme jíst hmyz. Představte si! Hmyz přidaný na seznam schválených evropských potravin má nahradit maso. Podle studií budí odpor. To jsem ještě neviděl. Takže tady je nějakej... larvy potemníka moučného, to by se mělo dávat do potravin a dokonce není ani povinnost to označit. Viděl jsem reportáž na Nově, dali to lidem sníst, no ale potom, když jim řekli, co to je, tak se netvářili vůbec. A představte si, že jediná země, podle tý reportáže, která má zákon, aby lidi věděli, že takovéhle, nevím, jak to nazvat, takovéhle věci, které bych já v životě nedal do pusy, tam jsou, je Maďarsko. No zase ten Viktor, peklo,“ zmínil Babiš ve svém facebookovém příspěvku.

Reportáž TV Nova přinesla zprávu o hmyzím hamburgeru. Češi mají podle zpravodajství další prvenství v Evropě: V přepočtu na obyvatele sníme nejvíc jedlého hmyzu, loni jsme ho spořádali za 50 milionů korun. V Brně dokonce začali vyrábět hmyzí hamburger, který ochutnal reportér TV Nova Michal Borovský.

„Jsme první v Česku teďka, a dokonce jedni z prvních v Evropě, s tím, že vlastně tenhleten burger je unikátní v tom, že tam je třicetiprocentní podíl moučných červů, je tam vlastně spousta vitaminů, minerálů,“ uvedl autor prvního hmyzího hamburgeru Adam Dostál.

Reportér TV Nova následně ochutnal. „Hamburger je vynikající a já osobně bych vůbec nepoznal, z čeho je vyrobený. S plackou, která je vyrobena z červů, jsme vyšli na ochutnávku mezi lidi. Z čeho je vyrobená, jsme jim ale zatajili,“ uvedl Borovský. Lidé v anketě po ochutnání uváděli karbanátky, někdo hovořil o tom, že by to mohlo být něco vegetariánského, někdo hovořil o směsi.

Jak prase branku...

Když se pak ochutnávači dozvěděli, co jedli, zaznělo mimo jiné toto: „No, to jste spravili jak prase branku. Já s červama nekamarádím.“ „Je to velice dobrý.“ „Můžu to vrátit?“

A právě reportér TV Nova upozornil na to, že produkty z hmyzu, které najdete v českých supermarketech a prodejnách, zatím nemusejí být speciálně označeny. Například v Maďarsku povinnost výrobce informovat spotřebitele o tom, že ve výrobku jsou produkty z hmyzu, už platí.

K otázce hmyzu se v minulých dnech vyjadřoval také cestovatel Dan Přibáň. Přesedlal na jejich obhajobu, zejména na firmu, která se podnikáním v této oblasti živí. Požívání brouků totiž nechvalně proslavilo Světové ekonomické fórum a jeho zakladatel Klaus Schwab. Podle něho je potřeba k uživení všech lidí na planetě zemi, aby se do lidského jídelníčku zařadil hmyz. Argumentuje novými možnostmi chovu hmyzu, bohatostí takové stravy na protein, zdravotními benefity a také udržitelností.

Stejně jako další nápady z pera Klause Schwaba a Světového ekonomického fóra se i toto stalo terčem vtipů, ale také odporu z řad těch, kdo si myslí, že se jedná o další způsob, jak lidi zotročit a převychovat. Zvolání „Nežeru brouky!“ se ustálila jako jedna z frází odmítající výplody WEF. Dokonce si můžete i objednat mikiny.

Psali jsme: 649 Kč za 80 g cvrčků. „Brouky nežeru.“ „Budete.“ Aféra roste

„Český start-up Sens Foods vyrábějící jídlo z hmyzu přišel kvůli hlupákům šířícím dezinformace o odběratele, kteří odmítli s firmou spolupracovat, dokud budou dezoláti zamořovat veřejný prostor svými bludy o jedlém hmyzu,“ tvrdí v této souvislosti Přibáň.

Hmyz se jí už roky, tvrdí cestovatel

„Tohle je přesně ten důvod, proč nelze mluvit o ‚jiném názoru‘, který je tolerován. Ti lidé lžou a škodí, ať záměrně, tak ze své hlouposti. Hmyz se jí už roky (co roky, stovky let), mnoho firem se tím už roky zabývá a nikomu to nevadilo... dokud lháři neřekli hlupákům, že je to zlo a mají s tím bojovat. A ti od té doby škodí, kde to jen jde. Neschopní a neúspěšní svou tupostí táhnou dolů schopné a úspěšné. Témata se mění, postupy a výsledky zůstávají,“ nadává cestovatel.

Téma ho jen tak nepustilo, odpor k hmyzu je prý důkazem „zvrácené logiky jisté části společnosti“. Dotyční prý tvrdí, že jim hmyz někdo cpe. „Prodejci hmyzu nechodí vypisovat na skupiny typu ‚Milujeme Putina, Zeman je náš prezident, Pozorování chemtrails...‘ apod., že si mají dát jejich členové cvrčky. Zato určitá část společnosti zamořuje snad každou diskusi, která se jen trochu tím tématem zabývá. Ať jde o e-shopy, články či obyčejné posty.

Každému okolo cpou, že oni teda hmyz jíst nebudou, že to spiknutí prokoukli, že je to nechutné... Při tom je to prosté. Nikdo vám hmyz necpe, necpěte druhým, že ho nechcete!“

A k pojídání hmyzu se vyjádřil dnes znovu, tentokrát kvůli „dezinformacím“: „Jedlý hmyz se nyní intenzivně řeší ne proto, že by to byla novinka, ani ne proto, že by jej nařídila EU, ale proto, že si určitá část společnosti ve svém omezeném rozhledu myslí, že je to novinka nařízená EU.“

„Lidstvo jí hmyz už tisíce let a firmy produkující potraviny z hmyzu fungují už dlouhé roky. Je to normální jídlo, které jí ten, komu to chutná a neřeší to. Protože takových firem i takových zákazníků přibývá, a protože je hmyz osvědčená potravina, EU schválila jeho širší použití, jako doplňku do dalších jídel. Nic zásadního se nestalo,“ tvrdí cestovatel.

„Jediné, co se stalo, je, že si tohoto dosud spíše minoritního oboru všimli dezinformátoři a demagogové a od té doby se to řeší. Takový model se opakuje stále dokola. Lidé s omezeným rozhledem začnou šířit bludy, načež začne martyrium vysvětlování a vyvracení lží, což dané téma vytáhne do širšího povědomí. Úplně stejné je to s pesticidy v ukrajinském obilí a mnoha a mnoha dalších případech. Šance, že tito lidé pochopí, že jim je to vysvětlováno ne proto, že to nařídila EU či světové spiknutí, ale proto, že se jim prostě mnozí snaží vysvětlit, že opět naletěli lhářům, je bohužel malá. Přesto je vysvětlování třeba,“ dodává.

Vysvětlování zřejmě skutečně potřeba je. Přibáně s firmou Sens Food pojí reklamní spolupráce. Firma nabízí pro zájemce „limitovanou edici“ Trabantem do světa cvrčků za 649 Kč a k tomu různé množstevní slevy.

Na facebookových stránkách firmy je pak Přibáň vyfocen, jak radostně pojídá cvrčky. Podle příspěvku vyšel nápad spolupráce od cestovatele: „Když nás zkontaktovali z Trabantem napříč kontinenty, že by si s námi chtěli chuťově připomenout jejich procestované čtyři kontinenty – hned nás tenhle nápad nadchl. Připravili jsme společně příchutě čtyř kontinentů na tom nejzábavnějším základu: na trabantích cestách a na cvrčcích. Jedna příchuť = jedna trabantí cesta,“ uvedla firma v prosinci minulého roku.

Otázka hmyzu a tzv. „broučí diktatura“ je nyní podle CNN Prima News novým strašákem, který si oblíbila dezinformační scéna. Boje proti hmyzí bílkovině se ujali také někteří čeští politici z hnutí SPD či právě expremiér Andrej Babiš (ANO), píše CNN Prima News.

Vše začalo podle zpravodajství CNN Prima News poté, co Evropská unie na konci letošního ledna dala zelenou pro použití surovin hmyzího původu v potravinách. Každý takový produkt pak musí být řádně označen, píše server. Šiřitelé hoaxů si povolení na evropské úrovni ale vyložili po svém.

