„Každý si něco sám uklohní.“ Bída na Máchově jezeře. Zlatý covid

DOVOLENÁ V ČESKU Obytné vozy, karavany, turisté na kolech. Turisté jsou na Máchově jezeře poblíž České Lípy spokojeni, majitelé restaurací méně. Hosté si prý raději sami „uklohní“ vlastní jídlo a do hospody jen nakouknou. Přitom se lze naobědvat do 200 Kč. Restauratér oslovený ParlamentnímiListy.cz dokonce přiznal, že za covidu, kdy nic nedělal, na tom byl lépe. Sice „s odřenými zády“, ale ano.

reklama

Ceny tady nejsou horentní. Najíte se do dvou set korun i s polévkou, pivo a kafe za padesátku rovněž pořídíte. Kraj se ale stává spíše průchozím a ti, kteří zde pobývají právě v „bydlících“, jsou už dnes díky solárním panelům naprosto soběstační.

Potulní kočovníci

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 8921 lidí

Kolaři profrčí krajinou a dají si tak jedno dvě pivka nebo zmrzku. Výletníci v postarších autech oprášili dobu řízků, salámů a paštik a do restaurace tak maximálně nahlédnou. Na polévku za 40 nebo 50 korun tihle turisté nejdou, to si dají v hrnku „šálkovou“ nebo takzvaně vietnamskou a k tomu kus chleba. Lukulské orgie se jak vidno nekonají.

Každý se tedy snaží, jak může, aby něco vydělal. Cukráren, kaváren a zmrzlinových stánků je víc než hospod. Ostatně celkový trend v posledních letech hlásí ústup od piva a příklon k vínům, klausovskému ouzu nebo ke kafíčku s dortíčkem. To, že tato kombinace stojí minimálně jako polovina oběda, se už poněkud pozapomíná.

Společenský pat?

K „Mácháči“ je prý dobré zajet, když je podvečer nebo brzo ráno, a najít si pro karavan nějaké zákoutí. Proč? To neuhádnete: Aby vás náhodou neobjevili známí či nedej bůh příbuzní, kteří tu údajně projíždějí, ale většinou se tady také zastaví na pár dní. Prostě spatřit někoho u Máchova jezera není zrovna cool. In je tudy projet střelhbitě na drahém kole, kdy vlastně sledujete jen cestu před vámi a na nějaká ta panoramata nemáte ani pomyšlení. Mladí i starší jedou ostošest, mnohdy páry, které v latexových cyklooblečcích připomínají spíše nafouklé plovací záchranné kruhy nebo matrace. Jezdí všichni, a jak místní říkají, čím dál víc drze a bez skrupulí. „Uhni,“ slyšíte často, a to jsem zaslechl i já, i když jsem opravdu nestál uprostřed silnice, ale způsobně na jejím okraji, což prý také není dobře. Kam jít, vám ale neřeknou..

Doba velkých nájezdů Němců je pryč a Nizozemců je letos zatím pomálu, ale možná že ti bludní, putující Evropou a hledající něco jiného než rovinu, sem ještě zabloudí.

Dříve a dnes

„Služby, servis, čisto, to tady docela je,“ říká jeden starší pár, který se drží za ruce a jde opatrně na okraji vozovky, aby je – jak víme – nesmetli cyklisté nebo je alespoň neoznačili za „chodící krokující chudáky“. „I kultura v pátek a o víkendu tady je, ale to se sem pak nahrnou mladí, ožerou se a v neděli, patřičně spálení od slunce a vypití, odjíždějí domů nebo zase někam jinam. Že by tady zůstali, to asi ne.“ A návštěvníci, kteří byli prý z Českých Budějovic, vzpomínají na mládí dál: „Kulturní akce tady byly na každém pobytu, v každém táboře nebo rekreačce. Dnes, kdo nemá kolo, je společensky vyřízen. Anebo jezdí sem a tam po okolí autem. Také je tu co vidět – Doksy, Mimoň, Česká Lípa. Ale dřív jsme se spíše drželi na jednom místě – a o nic jsme nepřišli, naopak, jako rodina jsme se pak rozrostli,“ pomrkává tajnůstkářsky paní Věra.



Fotogalerie: - Okolo Třeboně…

Na hraně i za hranou

Občas se tu mihnou náctiletí influenceři, kteří hledají atraktivní chvilkovou zábavu, aby se podělili se svými sledovateli a obdivovateli v sociálních médiích a kanálech, aby vymysleli tu největší blbost, jež bude mít takovou sledovanost, že to omladině vynese na reklamě pěkných pár korunek. V tom se fantazie nekladou, a co je za hranou vkusu i bezpečnosti, je prý vítáno. Občas s těmi kamerkami na přilbách a helmách vypadají jako kapitán Nemo nebo Návštěvníci.

Příležitostí, kam se podívat, je tady spousta. Ale zase – svačiny s sebou! Nečekejte horentní sumy. Ostatně v nedaleké České Lípě se dá nakoupit do „foroty“. Jak ale přežijí místní podnikatelé v gastronomii, to je věc jiná. Po koronaviru je to situace lepší – nu bodejť by nebyla, alespoň tak – jenže čas jde dál, ceny vstupů a nákladů rostou.

Drsná doba aneb Zlaté devadesátky

„Nevím, jak to utáhneme za rok. Jedině přes léto se tu dá něco vydělat, jenže když musíte držet ceny víc než na uzdě a vstupy vám letí nahoru, není to nic optimistického,“ říká další podnikatel v pohostinství, který v žádném případě nechce být jmenován. „Za covidu jste si alespoň mohli sáhnout na pár peněz, a když jste nic nedělali a provoz jen udržovali, tak se to s odřenými zády dalo. Jenže nyní, když je cena všeho alespoň o sto procent nahoru, je to o holé živobytí. Nebudeme brát brigádníky, omezíme provoz, a to je spirála vedoucí ke konci. Když se nemůžete rozvíjet, nakupovat, zkoušet.“ Prý zlaté devadesátky, které sice byly divoké, ale uvolněné. A také naštvanost nebyla. „Dnes si nadávají i za to, že na ně svítí slunce nebo že někdo někoho pocákal, když plaval. Děs,“ svěřuje se nám. Proto prý každý spíš hledá nějaký kout, kde bude sám se svým karavanem.

Chtělo se mi napsat stanem, ale to už je, zdá se, passé. Chatky jsou vzaty na milost a zájem o ně stále je. Ale stanovat? To prý tak jedině pod Mount Everestem, jak mi sdělila trojice týpků, jejichž věkový součet se blížil k mému ročníku narození.

Nevíme o vás, proto nejezdíme

Propagace regionu je prý úděsná. Kdyby nebylo kraje, tak státní instituce zapomínají na vše kromě Prahy a možná Českého Krumlova či Lednicko-valtického areálu. Jak se shodují někteří ubytovatelé, chtělo by to zacílit na střední a nižší klientelu v západní i střední Evropě. Bohužel nová generace tady o této lokalitě snad ví jen z doslechu, že tu kdysi někde pobývala sovětská vojska. To je ale poněkud zavádějící informace, ale prý se dobře ventiluje. Neobyčejná krajina a okolní kopce, Bezděz nevyjímaje, jsou k zastavení. Jenže asi jen zapůsobí lehké sešlápnutí brzdy, když ten cizinec jede dál, do matičky Prahy nebo na Konopiště.

„Jsem překvapen, jak je tu hezky,“ říká jeden motorkář z Německa. „Ceny slušné, lidi fajn, spousty dobrého piva a spousta nabídek na ubytování. Kdybychom to věděli dříve, naplánovali bychom si tu aspoň pár dní. Ale teď už zase frčíme dál,“ přátelsky kyne ze sedla svého snad půltunového harleye. A skupina asi patnácti lidí za uši rvoucího startování jede dál. Snad se sem někdy, za pár let, oni nebo jejich příbuzní nebo potomci vrátí. Možná. Ale spíše ne.

Psali jsme: „Lidi budou nas*aní.“ Ceny jídla v Chorvatsku poškodí Fialovu vládu Staropramen za 95 Kč, limonáda 78 Kč. Ostrovní přirážka v Chorvatsku „Sláva žralokovi. Ještěže to nebyl člověk.“ Rus zemřel na dovolené. Češi s vlaječkami jásají Ostrov v Chorvatsku: 215 Kč za špagety, čevabčiči 270 Kč. Biftek? Dej pětikilo a přidej!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.