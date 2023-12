„Klimatická policie“. Piráti už ji chystají. Oficiálně a nebude úniku

reklama

Česká pirátská strana vypracovala návrh nového zákona, který by podle autorů měl zajistit efektivnější ochranu klimatu. „Klimatický zákon“, jak se předložený návrh jmenuje, by kupříkladu zavedl nové státní orgány nebo by měl zajistit soudní vymahatelnost stanovené politiky a možná i dodržování určitých pravidel.

Klimatická rada, Výbor pro klimatické investice, víceletý klimatický plán, územní klimatické plány měst a obcí, emisní závazky, anebo také přestupky proti klimatickému zákonu či odpovědnost fyzických a právnických osob za klimatickou újmu a poškození klimatu.

To jsou namátkou novoty, které dle autorů návrhu z České pirátské strany mají pomoci k tomu, aby se více dbalo na schválené klimatické cíle. Dnes jsou prý hlavně na papíře, ale jejich vymahatelnost je mizivá.

Podrobnosti včetně celého znění návrhu „klimatického zákona“ ZDE

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, který je jedním z iniciátorů návrhu tzv. klimatického zákona, pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, že bez přijetí zákona bude naše země těžko plnit již dané mezinárodní závazky.

„Očekávám, že klimatický zákon bude v Poslanecké sněmovně napadán popírači klimatické změny a bude snaha ho oslabit,“ říká europoslanec. „Zároveň, pokud by se ho nepovedlo prosadit, bude pro Českou republiku velmi těžké dostát svým mezinárodním závazkům. A pochopitelně to bude mít i jistý negativní dopad na klima planety jako celku,“ domnívá se Peksa.

Naopak jiní koaliční politici mají s přijetím „klimatického zákona“ problém. „Toto není můj šálek čaje. Bez plynu a jádra to ještě desítky let nepůjde,“ upozornil poslanec Karel Krejza (ODS).

Další z významných občanských demokratů, senátor Tomáš Jirsa, připomíná nedávné prohlášení 1600 světových vědců, podle nichž „je klimatická nouze podvod“ a že „hysterie vedoucí k destrukci ekonomiky musí skončit“. „Stále platí, že na ty, kteří tohle vymýšlejí, by se měl volat dr. Chocholoušek. Pirátům je zřejmě málo 18 ministerských náměstků plus čtyři poslanci,“ naráží Jirsa na návrhy na zřízení nových úřadů a s tím i patrně choutky obsadit nové lukrativní posty, které by navíc v případě „klimatické rady“ měly desetileté funkční období.

Senátor Zdeněk Hraba (nezávislý v klubu ODS a TOP 09) míní, že „klimatický zákon“ nejde nazvat jinak než právním pozérstvím. „Je to další výmysl aktivistů ve stylu hesla ‚poručíme větru, dešti‘. K čistšímu životnímu prostředí nepřispěje, naopak to zahltí soudy případnými nesmyslnými žalobami a vytvoří to další zbytečné orgány, kde budou nepochybně zaměstnáni ti, kteří si nejsou schopni najít normální práci a jediné, co umí, je žít z parazitování na veřejných rozpočtech. Čistší životní prostředí nezařídíme tak, že si to odhlasujeme. Čistší životní prostředí zajistíme tak, že se k přírodě budeme chovat s respektem a zkrátka tak, jak to uměli naši předkové. Bez klimazákona a vyhozených miliard z oken,“ sděluje Hraba pro ParlamentníListy.cz.

Končí #COP28, ale my s klimatem nekončíme. Dnes spouštíme web ke klimatickému zákonu. Najdete tam plné znění návrhu i jednoduché vysvětlení, jaké změny chceme udělat a proč. @KlaraKocmanova @PiratskaStrana

??https://t.co/8ZhzEjqvve pic.twitter.com/TrouNPEtNF — Mikuláš Peksa (@vonpecka) December 12, 2023

Podle ústavního experta Zdeňka Koudelky je ten návrh zákona reakcí na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který odmítl klimatické žaloby aktivistů na stát s cílem vynutit si různá omezující, život komplikující a zdražující opatření, které většina obyčejných lidí nechce. „Pokud by byl ten návrh zákona přijat, byly by klimatické žaloby podávány houfně a soud by je již nemohl odmítat. Stát bude tlačen k stamiliardovým nákladům na klimatická, ale ve svém důsledku ze světového pohledu neúčinná opatření,“ analyzuje pro ParlamentníListy.cz.

„Ten zákon by se stal živnou půdou pro to, aby skrze soudy klimatičtí aktivisté tlačili k opatřením typu zákazu spalovacích motorů, omezení letecké dopravy, zákazu pálení uhlí i dřeva a podobně. Je projevem pohrdání těžkou ekonomickou situací řady občanů, kteří v důsledku inflace za současné vlády Petra Fialy, přičemž se na vládnutí podílejí i piráti, neboť zákon předpokládá nové výdaje ze státního rozpočtu, včetně zřízení nových úřadů – Klimatická rada, Výbor pro klimatické financování. Bujela by administrativní opatření v rámci přijímání státních, krajských a obecních klimatických plánů, které by zákon zavedl, a byl by to zdroj další dotační džungle, kdy primárním cílem dotací je odírat lidi o peníze z daní a přihrávat je vybraným skupinkám podnikatelů a jiným skupinám tyjících na státu,“ varuje docent Koudelka.

Dle jeho slov by se tento zákon stal dalším krokem k odírání lidí ve jménu ideologie klimatického alarmismu. „Ta je jen variantou na známé komunistické a velikášské ‚poručíme větru, dešti‘. Návrh zákona je projevem pirátské domněnky, jak měnit svět a chování člověka, podle jejich představ. Jde o pokus zavést Čechy, Moravu a Slezsko na cestu vedoucí k nové totalitní, tentokrát klimatické společnosti,“ konstatuje Zdeněk Koudelka.

Někdejší novinář a bývalý prezidentský tajemník Ladislav Jakl tvrdí, že o žádnou ochranu planety nejde.

„Je zbytečné analyzovat jednotlivé detaily tohoto návrhu. Postačí shrnutí. Jde o nastolení DKF. Diktatury klimatických fanatiků. Tito podnebíčkáři ve skutečnosti nebojují s počasím či s klimatem. Bojují s člověkem, s jeho svobodou, prosperitou, bojují s demokracií. Stejně jako totalitáři minulých generací, i tihle novodobí dobře vědí, že k zavedení totální nadvlády nad společností jim nestačí platné právní a demokratické mechanismy. Chtějí vládnout a diktovat nad právem, nad státem, nad demokracií. A k tomu potřebují silové nástroje nové generace. Takové nástroje, které se nebudou zdržovat trapnými demokratickými postupy, ale které budou sekat hlava nehlava. A navrhovaný zákon právě takovým nástrojem je. Jeho autorům a prosazovatelům je nejmenovaná planeta ukradená, to je tady vedlejší,“ je přesvědčen dlouholetý spolupracovník exprezidenta Václava Klause.

„Podnebí, planeta, to jsou jen záminky, stejně jako kdysi beztřídní společnost. Aby vnutili lidem roli bezbranných otroků, pokusných vzorků svých společenských experimentů, potřebují se ohánět něčím vznešeným, abstraktním, ušlechtilým a univerzálním. Soudím, že společnost se takovým surovým metodám musí bránit všemi silami,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Ladislav Jakl.

