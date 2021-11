„Nejhorší“ kraj v covidu. Praha nařizuje, Frýdek odpovídá. Zemitě

„Nenecháme si Vánoce zkazit,“ zní z Moravskoslezského kraje. Varování před smradem lockdownu, který cítí budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, na některé nezabírá. „Nic nového.“ Lidé už mají jasno i v tom, co očekávat od celého kabinetu. „Akorát budou zneužívat toho, co Babiš dokázal.“ Jak se dozvídáme každý den z médií, region má nejhorší čísla nákazy a nemocnice omezují plánovanou péči. „Nejhorší? Ale, jděte…“

„Naštěstí u nás v rodině nebyl nikdo nemocný. Už loni bylo všechno zavřené a stejně jsme si Vánoce nenechali zkazit,“ říká čtyřicetiletý Zdeněk z obce u Frýdku-Místku. Zvlášť ve vesnicích nepoměřují kvalitu prožití svátků dostupností služeb. Tedy až na jednu. „Nemohli jsme do kostela,“ vyčítají. Řeči o „obzvlášť depresivních Vánocích,“ které nás čekají, nechtějí slyšet.

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4103 lidí

Média ukazují katastrofální čísla, epidemiologové přicházejí s předpoklady o dalších stovkách a tisících mrtvých, lokální lockdowny už málokdo vylučuje. I když má s nimi budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek problém. „Já už nechci přijít o další Vánoce, o další Velikonoce. Ale teď to tím smrdí,“ prohlásil Vlastimil Válek v rozhovoru pro Echo24. Že se určitá forma uzavírky Moravskoslezskému kraji nevyhne, vyloučí málokdo.

Starší ročníky varování a diskuse o případných vánočních omezeních berou vážně. Obávají se omezení kontaktů s rodinou a blízkými. Při dotazu na Vánoce řada lidí mlčí a jen krčí rameny s povzdechem.

Budou jen žít z toho, co dokázal Babiš?

„To neví nikdo, jaké budou Vánoce,“ přemýšlí před jedním ze zdravotnických zařízení ve Frýdku-Místku senior Karel. Na podzim oslaví osmasedmdesát let. Jako celoživotní sportovec se sice o hůlku opírá, ovšem jen zlehka. „Válek? Ten mě nenadchnul. Vojtěch byl lepší a Plaga také,“ hodnotí s přehledem předpokládané povolební změny na ministerských postech. „Jak se ti noví ukážou? Akorát budou zneužívat toho, co Babiš dokázal,“ komentuje. „Mají dobrou startovací pozici. Babiš něco připravil a oni z toho teď můžou žít. To jsem zvědavý, co teď lidem předvedou! Nedá se zpochybnit, že Babiš musel řešit něco, co tu nikdy nebylo,“ říká s ohledem na covid.

Sám nešetří kritikou na adresu „mistrů světa“ bez očkování. „Mám spoustu kamarádů, kteří se nechtějí očkovat. Ale i na ně dojde. Prostě něco slyšeli…“ říká. Pak se rychle loučí a nasedá do taxíku, který pro něj před rehabilitační centrum přijíždí.

Ostatně taxislužba bývá často jediné řešení, pokud už se člověk necítí na jízdu autobusem nebo nemá nikoho, kdo mu může poskytnout při péči o zdraví odvoz. Na to, proč si lidé nedomluví sanitku, se dnes už nikdo neodváží zeptat.

Moravskoslezský kraj je na černé listině. Má teď všechna nejhorší nej, alespoň, co se covidu týče. „Že je tu nejhůř? Ale jděte… K tomu vůbec nic nebudu říkat,“ ve vedlejším krámku prodavačka se smetákem energicky využívá toho, že zákazníci na chvíli odešli a vytírá podlahu. „Lžou! Politici, média. No, to jste si vybrala, koho oslovit! Omezení už tady máme dva roky,“ zhodnotila naštvaně. Nevěří, že by na tom mohly volby něco změnit, právě naopak.

Před poliklinikou ve Frýdku-Místku. Foto: Daniela Černá

Konečně to vyšlo. Někteří ještě operaci stihnou

Jako jedny z prvních v republice letos nemocnice na severní Moravě ohlásily omezování plánované péče. Kdo nedokáže vstoupit do zdravotnického systému „jinými dveřmi“, čeká a zřejmě i bude. Konec konců, připouští to i Válek. „Do konce listopadu bude mít většina nemocnic velké problémy. Nebudou se operovat kyčelní klouby, zase pár lidí umře na kolorektál nebo na různé nádory, protože holt pro ně budou uzavřené jipky. Chronici půjdou do kytek. Ovšem, ano, nebudou tolik umírat lidi na covid. A stejně to pak bude na jaře a příští rok na podzim zase a pořád dokola. Dokud se nenaočkujeme,“ uvedl také v rozhovoru pro Echo24.

Stihnout ještě plánovanou operaci, je výhra v loterii. Komu je dopřáno ještě „nastoupit“, dává radost bez okolků najevo. S pečlivě připravenou taškou a příslibem operačního výkonu ve středu konečně mohl projít branami frýdecko-místecké nemocnice i jedenapadesátiletý Miloslav M. „Jdu právě na operaci křečových žil. Měl jsem strach, aby mi to nestopli, ale představte si, že ne. Tak jdu. Měl jsem jít už v únoru, ale covid mi to stopnul,“ popsal s radostí, že to konečně vyšlo. „Bude se zase všechno zavírat. Jestli chtějí žít, ať se naočkují,“ vzkázal a odhodlaně zamířil „pod nůž“.

S lékaři nemocnice ve Frýdku-Místku je stoprocentně spokojená i seniorka Zdena. „Lidi mají strach, že omezí péči. Už jsem viděla oznámení, že zakázali návštěvy. Já jsem teď byla jen na rentgenu. Perfektní. Hned to měli vyřešené,“ pochvaluje si.

Nemocnice ve Frýdku-Místku. Foto: Daniela Černá

Upozornění. Foto: Daniela Černá

Městská nemocnice v Ostravě už rozhodla. V tiskové zprávě cituje ředitele, který říká, na co se připravit: „Snažili jsme se co nejdéle zajišťovat péči bez omezení plánovaných výkonů. Od pátku se mu ale kvůli nedostatku personálu nevyhneme. Znovu je tady situace, kterou jsme si už nepřáli zažít. Od víkendu bude navíc jako covid stanice připravena sloužit také Ortopedie A, která začne jako první obvolávat pacienty s tím, že jejich operace musí být odložena.“

Nemocnice v kraji hledají stovky lidí do zdravotnictví. Lékaře, sestry, další personál. Předhánějí se v nabídkách za kolik.

Po celém Česku ve čtvrtek začaly plošné kontroly hygieniků. Jak uvedla dnes ČTK, uzavření celé společnosti není podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v plánech ministerstva. „Nemůže být, dokud nebude vyhlášen nouzový stav,“ řekla novinářům.



