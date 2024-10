„Nerudová byla v maskérně ze všech nejdéle.“ To řekl a jde na kobereček

Daniel Sterzik, také známý jako Vidlák, vykonává pozici akreditovaného asistenta poslance Evropského parlamentu Ondřeje Dostála za koalici Stačilo!. Nyní byl předvolán „na kobereček“ do Bruselu. Prý se měl dopustit urážky Danuše Nerudové, když napsal, kolik času strávila v maskérně.

Na svém blogu „Vidlákovy kydy“ Daniel Sterzik komentuje televizní debatu, kterou s českými europoslanci v europarlamentu uspořádala CNN Prima News. Kromě toho se pozastavil nad tím, co se dělo před zahájením vysílání.

„Před začátkem debaty jsem neměl co dělat a tak jsem si jen tak stopoval, kdo je jak dlouho v maskérně. Danuše Nerudová suverénně vyhrála. Byla minimálně třikrát déle než Gregorová s Kateřinou dohromady. Když si vezmu, že je jen o dva roky starší než Kateřina, tak musím konstatovat, že Mladá a pohledná se během posledních dvou měsíců změnila na Starou mysliveckou. Nebyl jsem jediný, kdo si toho všimnul,“ napsal Sterzik alias Vidlák. Připomeňme, že sama Nerudová se sama v neúspěšné prezidentské kampani označila za „mladou a krásnou“.

Na základě toho nyní obdržel výzvu s termínem a místem, kdy se má dostavit do kanceláře personální ředitelky Evropského parlamentu v Bruselu, která bude řešit, zda se tímto výrokem Dostálův europoslanecký asistent dopustil urážky europoslankyně za STAN Danuše Nerudové.

„Tento výrok by mohl být považován za urážlivý vůči paní Nerudové a nemusí být v souladu s vašimi zákonnými povinnostmi, které vám ukládají zdržet se jakéhokoli jednání či chování, které by mohlo negativně ovlivnit vaši pozici. Před rozhodnutím, jak v této věci postupovat dál, bych si ráda vyslechla vaše vysvětlení,“ píše bruselská úřednice Ellen Robson ve svém dopisu Danielu Sterzikovi, jehož obsah má redakce PL k dispozici.

Redakce PL zjišťovala, co Vidlákovi za jeho poznámku na adresu Danuše Nerudové hrozí. Kontaktovali jsme úřednici Evropského parlamentu Ellen Robson, která asistenta Daniela Sterzika „na kobereček“ pozvala. Ptali jsme se, jaké konsekvence mohou z toho předvolání plynout a co případně Sterzikovi hrozí. Odpovědi jsme dosud neobdrželi.

Podle informací, které PL sdělil dlouholetý asistent jednoho z českých europoslanců, může teoreticky Brusel sankcionovat přímo europoslance Ondřeje Dostála, a to už dosti brutálním způsobem. Samotného poslaneckého asistenta prý parlament vyhodit nemůže.

„Za asistenta zodpovídá daný europoslanec, který ho angažoval, je to v rámci statutu poslance EP. Je pravděpodobné, že pana Sterzika někdo ‚naprášil‘, proto se tím teď budou zabývat. Akreditovaní asistenti jsou zaměstnanci Evropského parlamentu, se kterým podepisují pracovní smlouvu a během tohoto procesu musí přiznat veškeré své činnosti výdělečné i nevýdělečné. Pokud by například byl členem včelařského svazu, musí deklarovat i to, kolik má úlů a kolik času ho tato činnost stojí. Je to dost podrobné a místy skutečně až nesmyslné. Nicméně pokud se asistent nedopustí spáchání trestného činu, za který by byl usvědčen, parlament ho danému poslanci nemůže vzít nebo ho vyhodit. O propuštění svého asistenta může rozhodnout jen poslanec, nikoli parlament jako instituce,“ popisuje nejmenovaný asistent europoslance, jehož identitu redakce zná.

Pokud by se podle jeho slov Evropský parlament rozhodl věc dále řešit, jedinou možností, jak asistenta potrestat, je nepřímý způsob. „Může sankcionovat pouze poslance, tedy v tomto případě pana Dostála. K tomu má europarlament kupodivu poměrně široké pravomoci od různých důtek až po finanční sankce a dokonce i zákaz účasti na hlasování a ve výborech po dobu dvou měsíců, kdy poslanci neplyne plat. Je to dost paradoxní, kdy instituce může poslanci zakázat výkon činnosti, ke které byl zvolen svými voliči a občany daného státu. Rozhodně to není demokratické. Nicméně takové možnosti Evropský parlament má. Pravděpodobně pan Sterzik na tom pohovoru bude vyzván, aby se podobných výroků vyvaroval a neopakoval je. Jestliže nebude souhlasit, začnou padat výhrůžky, že to půjde před disciplinární výbor s tím, že za to bude potrestán poslanec,“ popsal dlouholetý asistent v Evropském parlamentu.

Sám Daniel Sterzik pro ParlamentníListy.cz konstatuje, že se výroků tohoto typu do budoucna zdržet nehodlá. „Mám z toho spíš bžundu. Je mi tak nějak jedno, jestli mě vyhodí nebo nevyhodí, protože na výplatě z europarlamentu nejsem závislý. Spíš jsem zvědavý, jak se v europarlamentu vypořádávají s buřičem, co dělá jízlivé slovní hříčky, neuznává vznešenost paní europoslankyně a nepokrytě si z ní dělá legraci a ještě mu (zmetkovi jednomu) nezáleží na tom drýmdžobu a nesní o kariéře bruselského úředníka,“ popisuje Vidlák.

„Chci se na pohovoru jen dozvědět, jestli si na mě paní europoslankyně stěžovala osobně, nebo jestli tam někde sedí nějací úředníci, kteří mají na starosti šmírování svých kolegů. Hodlám jim tam vysvětlit, že pro EP pracuju jen na půl úvazku, a v té druhé půlce se živím právě takovými slovními hříčkami o mladých a pohledných, tudíž s tím nemohu (ani nechci) přestat. No a pak je nechám, aby se s tím nadělením nějak vyrovnali. Ať se s tím vyrovnají jakkoliv, já určitě napíšu něco o potrefených husách, že za pravdu i Mistra Jana upálili, bude to jízlivé a politicky nekorektní. On už totiž někdo musí říct o blbých, že jsou blbí,“ uvedl Daniel Sterzik pro ParlamentníListy.cz.

