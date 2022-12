„Osmažte si hajzlpapír, Piráti!” U stánku s kapry. Důchodkyně se nedala

reklama

Co takhle si při štědrovečerní večeři místo kapra nebo jiné ryby dát k bramborovému salátu například něco veganského? Pokud jste o tom dosud nepřemýšleli, Pirátská strana vyzvala občany, aby to zvážili.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 87% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 10% hlasovalo: 12763 lidí

„Věděli jste, že většina kaprů chovaných v Česku se sní v jediný (Štědrý) den? V našich rybnících se navíc chová 10x víc kaprů, než před 100 lety. Ideální by tak bylo alespoň v některých rybnících zmenšit počet kaprů a na Štědrý den si dát i jinou rybu, třeba lína, candáta nebo štiku či vyzkoušet k bramborovému salátu úplně jinou, třeba rostlinnou, novinku,” stálo před několika dny na oficiálním facebookovém profilu Pirátů.

V prohlášení nejmenší vládní strany se dále uvádí, že kapři se při vánočním prodeji v kádích mačkají a živoří, proto je podle Pirátů lepší, pokud si lidé koupí v obchodech již ryby balené, protože tyto ryby prý umíraly bez zbytečného stresu. Někteří pirátští politici šli ještě dál, kupříkladu pražský zastupitel Adam Zábranský, který propaguje petici požadující zákaz prodeje živých ryb v obchodech a na stáncích.

Experti z oboru a rybáři ovšem s názory, že kapři při stánkovém prodeji trpí, důrazně nesouhlasí. Profesionální rybář Martin Horák v pondělí pro server Echo24 popsal, že ryby jsou v kádích v chladné vodě ve svém přirozeném prostředí, kromě toho jim prodejci přísun kyslíku zajišťují. Pakliže by dost kyslíku ryby neměly, dle Horákových slov pro Echo se to projeví a ryby zbělají. Stejně tak zástupci prodejců opakovaně upozorňují, že jsou pod častou veterinární kontrolou a personál ve stáncích je školený. Často jde dokonce o rybáře, kteří dobře vědí, jak nejlépe s rybami zacházet, aby minimalizovali jejich stres.

Potvrzují to i názory z terénu, které měly ParlamentníListy.cz možnost vyslechnout od řady prodejců na řadě míst Prahy během úterý. V průběhu celého dne jsme obešli zhruba 15 stánků mnoha firem napříč celým hlavním městem a všude byli vybaveni okysličováním vody a příslušnými certifikáty.

Samotní prodejci při našich dotazech na nejnovější nápady na zákaz prodeje a výroky o týrání kaprů, mnohdy reagovali dosti svérázně. Na pirátské výzvy, aby si čeští občané místo tradiční ryby osmažili „rostlinný výrobek”, si buď klepali prstem na čelo nebo se rovnou jadrně vyjádřili.

„Hele, to je regulérní inkvizice, tihle magoři. Veganská inkvizice jak vyšitá. Vykládají hovadiny o tom, že si máme radši dát něco bez masa. Co jim je sakra do toho? Těm kaprům nikdo neubližuje, všechno se přísně dodržuje, při zabití na stánku jsou omráčeni, nějaký týrání se nekoná. Oni hulákají, že jsme sadisti, co se vyžívají v masakru kaprů, absolutní kravina. Piráti a ta další pakáž, to jsou nemocní lidi. To nepatří do parlamentu, ale do blázince. Jako pokud jim někdo uvěří, že při nákupu balených filet v krámu je to v pohodě, tak na to nejde nic normálního říct. Ryby z krámu na pultu nikdo nezabil? Nebo že masová velkovýroba a strojové zabíjení je humánnější? Tomuhle se můžu jedině smát,” rozmluvil se obsluhující u stánku s kapry na Praze 3.

Část našeho neformálního rozhovoru s prodejcem u stánku vyslechla i starší dáma, která si zrovna pro svého vánočního kapra přišla. Na naši otázku, co říká na návrhy pirátských politiků a aktivistů, že by se pouliční prodej kaprů měl zakázat, jen kroutila hlavou a suše konstatovala, že podobný tón si pamatuje z minulého režimu. „Není nad čerstvého kapra, já se ho nikdy nevzdám a ti blázni o kterých mluvíte, ať si k bramborovýmu salátu obalí třeba hajzlpapír, ale mě do toho kecat nebudou. Kapři se chovají s účelem, že skončí na talíři, to je život,” uvedla a otočila se směrem ke kádi a začala vybírat, který kus si vezme domů.

Dosti podobných odpovědí se nám dostalo i na stánku s vánočními kapry na Praze 6. „Co vám mám jako říct. Dementi začínají vládnout světem, já bych jim řekl, že ty kytičky, co přežvykují, taky musel někdo utrhnout a jestli jim jich není líto. Máme demokracii, no tak si můžou halekat co chtějí. Horší bude, až to někdo začne reálně chtít zakazovat. Se podívejte na západ, tam už tyhle pomatený pí*oviny prosadili. Jsou tam veganský řeznictví, kdo to kdy slyšel bože můj. Sám vidíte, že tu všechny ryby krásně živě plavou, jsou v pohodě, nejsou nijak pomlácené, prostě žádný problém. Jim asi vadí, že je přímo na ulici veřejně omráčíme a porcujeme, ale když se to dělá někde v obří hale za zavřenými dveřmi, tak se to jakože neděje, protože to nikdo nevidí? Pokrytci,” sdělil nám v úterý odpoledne rybář u stánku v Dejvicích.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.