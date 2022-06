„Přijel náklaďák ČT, desítky lidí...“ Po škrtech v TV svědectví. Jak to chodí. Z čeho jde strach

Finanční úspory za miliardu včetně propouštění a zrušení jednoho z kanálů. Tento recept na těžkou ekonomickou situaci České televize představil v úterý její generální ředitel Petr Dvořák. ParlamentníListy.cz pátraly po důvodech, proč se najednou veřejnoprávní televize ocitla ve velkých finančních problémech, když podle vedení ČT měla každý rok vyrovnaný rozpočet. Jak se už dříve ukázalo, v reálu byly rozpočty výrazně deficitní, ale kouzlení s čísly to zakrylo. Proč se úspory nedotknou zpravodajství? A co musí přijít, aby se ČT finančně uzdravila? I na to se snažíme nalézt odpovědi.

reklama

Generální ředitel ČT Petr Dvořák na úterní tiskové konferenci potvrdil informace o neutěšeném stavu České televize, o kterých v posledních týdnech opakovaně píší ParlamentníListy.cz. Jde o nutnost výraznějších úspor, rušení programů, výroby a propouštění stovek zaměstnanců. Celkem hodlají Kavčí hory seškrtat své náklady během příštích dvou let skoro o miliardu korun, propustit zhruba 250 zaměstnanců, omezit původní výrobu seriálů, filmů, dokumentů či pohádek pro děti.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 812 lidí

Utrpí též sportovní přenosy, bude zrušen oblíbený kanál ČT3. Zpravodajského kanálu ČT24 se ovšem podle Dvořáka škrty prakticky nedotknou a klidní mohou zůstat i tvůrci pořadů 168 hodin nebo Reportéři ČT, protože si podle něho televize hodlá udržet pověst nejdůvěryhodnějšího média.

Důvodem je nedostatek financí, který šéf ČT svádí prakticky jen na podle něho neodpovídající výši koncesionářského poplatku, který se několik let nezvýšil. PL už před časem informovaly, že televizi chybí v rozpočtu na příští rok 500 - 800 milionů korun. Mnozí experti i zdroje zevnitř veřejnoprávní televize nicméně tvrdí, že primárním důvodem žalostné finanční situace není nízký koncesionářský poplatek, ale špatné hospodaření. I to je důvod, proč dlouhodobě Petr Dvořák u politiků naráží s výzvami ke zvýšení koncesionářského poplatku.

„Stran výše poplatku je jasné, že jeho reálná hodnota je podstatně nižší než v roce 2008, kdy došlo k poslednímu navýšení. Problém je, že to by situaci dlouhodobě neřešilo. Zvýšíme poplatky a televize bude za další rok nebo dva v minusu, takhle to nejde, není to systémové řešení. Zcela na rovinu, pokud pan Dvořák se svým managementem nebude ČT řídit s péčí řádného hospodáře a nezefektivní ji, bude to jen černá díra na peníze a můžeme poplatky navyšovat každý rok, ale k ničemu to nepovede,” řekl nám pod podmínkou anonymity jeden z poslanců.

Fotogalerie: - Beseda s Babišem

Podle jeho slov je největší tragédií, že v médiích prakticky nelze vést racionální debatu o hospodaření České televize. „Vlastně nejde jen o mediální prostor, stačí vystoupit ve Sněmovně a různé potrefené husy z Topky nebo STANu hned začnou kejhat, že chce někdo zlikvidovat ČT nebo nabourat její nezávislost. Tyhle natvrdlé a hysterické záchvaty ale přivedly samotnou ČT tam, kde je. Dvořák celé roky všechny vodil za nos a vykládal, jak je ČT ve skvělé kondici a vyrovnaně hospodaří. Všichni ti kritici, co správně rozluštili čísla a varovali před finančním nárazem do zdi, byli těmi křiklouny nálepkováni jako dezinformátoři, kteří narušují nezávislost ČT a podobné slinty. No a teď všichni vidíme, že ti kritici měli naprostou pravdu. Do puntíku. Televize je v žalostném stavu, propouštění stovek zaměstnanců není sranda. Potvrzuje se, jak na Kavčích horách kouzlili s čísly a rozpočty nebyly vyrovnané, ale ve skutečnosti velmi deficitní. Přesně dle očekávání došla Janečkova mnohamiliardová finanční rezerva, kterou pan Dvořák lepil díry ve svých deficitních rozpočtech. Všichni věděli, že se to stane, ale nic se nedělo,” konstatuje zdroj ze Sněmovny.

Anketa Co soudíte o Dominiku Ferim? (Ptáme se od 31.5.2022) Je vinen a vše si zaslouží 26% Rozhodnout o vině musí soud 62% Nemám ho rád, ale Bůh ví, jak to s těmi děvčaty bylo 5% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4947 lidí

Jedním z těch, kdo v minulosti se znalostí ekonomických principů varoval de facto před krachem ČT, byl tehdejší poslanec hnutí ANO a významný podnikatel Pavel Juříček. Ani jeho apely nebyly brány vážně a spíše smeteny ze stolu jako politická kritika televize.

Juříček tehdy v komentáři pro ParlamentníListy.cz konstatoval, že pokud byly údaje z předložených Zpráv o hospodaření ČT pravdivé, je Česká televize umírající firmou. Problémy podle něho začaly v době, kdy televize přijala plány technického a ekonomického rozvoje ČT, které nereflektovaly ekonomickou realitu. „Na základě těchto chybných plánů každý rok ředitel ČT předložil, a Rada ČT schválila, deficitní rozpočet, kdy ztráta byla kryta z finanční rezervy, kterou v ČT zanechal předchozí management. Přestože deficitní hospodaření ČT bylo po celou dobu zcela patrné z jejích účetních závěrek a dalších dokumentů, tak členové Rady ČT, ani vedení ČT nepodnikli žádný krok k nápravě. Proto se dá očekávat, že současný management ČT se, namísto zlepšení současné ekonomické situace a zajištění stability prostřednictvím zkvalitnění vlastní manažerské činnosti, zaměří pouze na snahu o navýšení koncesionářských poplatků. Přijít s nastavenou dlaní je samozřejmě nejjednodušší, ale opravdový manažer se takto nechová,” uvedl dnes již bývalý poslanec v roce 2019.

Psali jsme: Chaos v ČT! Zametají. Míří ke krachu. Necháme na sebe plivat? Byznysmen-poslanec má šokující informace Tohle vyvolá bouři: „Mizí nám peníze.“ ČT je na dně, umírá. Rušení pořadů, prodej majetku. Propouštění. Poslanec ťal do živého Juříček (ANO): ČT je umírající firmou, fakta mluví jasně Juříček (ANO): Současný provoz České televize je udržitelný do roku 2021

Podnikatel a exposlanec tehdy předpověděl, že na základě Zpráv o hospodaření je zřejmé, že provoz ČT je udržitelný zhruba do konce roku 2021. V podstatě se trefil. „V té době již bude zcela zlikvidována zděděná finanční rezerva a České televizi tak zůstanou pouze miliardové závazky, nedostatečný provozní kapitál, naddimenzované výrobní kapacity a naddimenzovaný počet zaměstnanců. Co se stane pak? Žádná firma v podobném stavu nemůže postupovat jinak, než se pokusit co nejvíc ,ořezat' výdaje a zároveň najít dodatečné zdroje peněz a je téměř jisté, že stejně bude muset postupovat i ČT. Na konci celého procesu pak bude zcela jiná televize, než jakou ji známe dnes. Pravděpodobně si zachová (samozřejmě úsporněji realizované) zpravodajství, sportovní kanál (pokud bude vůbec existovat) přenechá atraktivnější přenosy Nově Sport a O2 Sport (ostatně; tento proces již začal), omezí se hraná tvorba i publicistika, a filmaři budou moci ČT využít maximálně jako formálního koproducenta při žádostech o filmové granty EU, avšak nikoli jako partnera přinášejícího vlastní finanční vklad. Dále se prodá majetek ČT, tedy technika, budovy, pozemky, a dojde k propouštění přebytečných zaměstnanců. To bude účet za osm let trvající televizní večírek, kdy se nikdo nestaral o to, co bude zítra,” napsal Pavel Juříček. Netřeba dodávat, že téměř tři roky od této předpovědi generální ředitel Petr Dvořák představil v podstatě totožný plán.

Zajímavé bylo z dnešního pohledu vystoupení ekonoma Radka Žádníka na veřejném slyšení uchazečů o kandidaturu do Rady ČT. „Již před pěti lety jsem v Senátu upozorňoval na to, že ČT od roku 2012 každoročně hospodaří deficitně a to ve významných částkách. Když v roce 2011 končila ČT s přebytkem skoro 400 milionů korun, v roce 2012 už to bylo minus 251 milionů, o rok později minus 260 milionů, 2014 minus 544 milionů, 2015 minus 277 milionů. Na letošní rok podle schváleného rozpočtu skončí hospodaření ČT v deficitu 483 milionů korun. Z toho je vidět, že problém nevznikl inflací, covidem ani válkou na Ukrajině, ale na problém bylo zaděláno dříve. Nejdříve je nutné se podívat na spotřebu a náklady ČT a teprve potom přidávat další finanční prostředky, protože v dosavadním systému je ČT schopna zkonzumovat v podstatě cokoli. Nemluvím o tom, že v minulých letech si ČT mohla nárokovat vratky DPH, což ročně činilo kolem půl miliardy korun. Je chyba, že Rada ČT se těmito problémy nezabývala dříve, ale až nyní,” konstatoval Žádník v půlce května na půdě Poslanecké sněmovny.

Po úterní tiskové konferenci Petra Dvořáka o zahájení úspor na Kavčích horách se ve veřejném prostoru objevily mnohé komentáře ve smyslu, proč se škrty prakticky nedotknou sekce zpravodajství. Dvořák se k tomu vyjádřil jen zcela minimálně a na otázku, zda se propouštění dotkne i managementu, reagoval následovně: „Snad nečekáte, že vám odpovím”.

Možnou odpověď nabízí zdroj redakce přímo z České televize, který ve zpravodajství pracuje. „Oficiálně to asi nikdo neřekne, ale to je nasnadě. Generální ředitel se bojí. Má strach, že kdyby přišel s byť mírnými úsporami ve zpravodajství, začnou mu dělat peklo. Tady je to nedotknutelné území, ředitel nad zpravodajstvím nemá žádnou kontrolu, mohou si tady dělat co chtějí. V minulosti se někde pan Dvořák nechal slyšet, že osazenstvo v OTN (označení budovy zpravodajství, pozn. red.) je jako Taliban, se kterým nic nemůže dělat. Když oseká výrobu seriálů, pohádek a jiné segmenty, lidi tam budou naštvaní, ale nebudou se bouřit, protože nemají politické spojence, takže je to jednodušší cesta než zefektivnit instituci jako celek včetně zpravodajství,” popisuje pro ParlamentníListy.cz dlouholetý zaměstnanec ČT ze zpravodajství a publicistiky.

„Rozhodně není pravda, že není prostor pro úspory, které by nijak nesnížily kvalitu obsahu. Pracuji tady dlouho a mám za sebou i působení v soukromé televizi. Stačí se podívat na pokrytí veřejných akcí. Z České televize tam přijede několik náklaďáků, desítky lidí, klidně i cateringový vůz, prostě v plnou parádou, jako by peníze rostly na stromech. Funguje to tak co pamatuju. Přitom je to nesmyslný luxus a naprostá zbytečnost. Na druhou stranu, když má takovou akci pokrývat soukromá televize, ani o nich skoro nevíte, protože dorazí pár lidí, se svačinou v kapse. Pro diváka je výsledek totožný, akorát v případě ČT to stojí násobně víc,” vysvětluje možné důvody „mizení finančních prostředků”, o kterých před časem ve Sněmovně mluvil sám Petr Dvořák.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.