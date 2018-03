,,Psal jsem Horáčkovi, že SPD a KSČM zvolili lidi. A on mlčí." Andrej Babiš popojížděl s Čunkem a zdálo se, že na demonstranty kašle. Byli jsme s ním

REPORTÁŽ „Kdyby pan Ondráček řekl pár slov normálně, tak by problém skončil, pokud to někdo nechce mít samozřejmě jako klacek, že hnutí debatuje s komunisty.“ „Všichni věděli, že to místo je pro KSČM. Třikrát jsme jim řekli, ať tam dají někoho jiného,“ vysvětloval premiér Andrej Babiš při výjezdu jeho vlády do Zlínského kraje v souvislosti se zvolením Zdeňka Ondráčka šéfem sněmovní komise pro kontrolu GIBS. V průběhu dne byl na toto téma několikrát tázán různým způsobem. Večer pak lidé od sochy T. G. Masaryka vzkázali: „Nejsme tvoji lidi!“ I přes poněkud napjatou atmosféru, náladu hejtmanovi Jiřímu Čunkovi nemohlo zkazit vůbec nic. Pohotově nabídl bohulibou aktivitu hned dvěma poslancům KSČM.

„Když jsme mluvili o věznici tady (Pozn. red.: Dlouhodobě je vyvíjena v regionu iniciativa s cílem vybudovat v bývalé věznici v Uherském Hradišti památník obětí totalitních režimů)… Co kdyby ten Ondráček s Grebeníčkem, dva poslanci, tam zadarmo dělali průvodce,“ navrhl senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek při návštěvě premiéra v demisi Andreje Babiše a jeho ministrů ve Zlíně. Jenže s humorem to přejít nešlo. Problém se zvolením Zdeňka Ondráčka šéfem sněmovní komise pro kontrolu GIBS byl na pořadu dne při výjezdu vlády v demisi po Zlínském kraji hned několikrát.

Anketa Měl by Zdeněk Ondráček skončit jako šéf sněmovní komise pro kontrolu GIBS? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 6518 lidí

„Pan hejtman si z toho dělá srandu, ale tady od revoluce hlavně politici mluví… O věznici v Uherském Hradišti se také mluvilo 25 let a byl jsem to já jako ministr financí, který to nějakým způsobem vyřešil a dnes je věc pod Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a máme připravenou investici. To jsou konkrétní věci. Otázkou je, proč ti antikomunisti už dávno nepostavili muzeum totality, po čem také volali političtí vězni,“ vysvětlil Babiš před novináři.

Na Ondráčka se později ptali i občané na besedě, kterou výjezd vlády finišoval. U sochy Tomáše Bati byly vidět přes den transparenty Stop Zemanovi, stop Babišovi, stop totalitě. I ve Zlíně se sešla ve večerních hodinách stovka lidí u kongresového centra před sochou T. G. Masaryka, kde zapalovali svíčky a podepisovali petice.

Tady je víc novinářů než ministrů!

V průběhu dne navštívil premiér s ministry například rozestavěný Památník Tomáše Bati nebo místo, kde se má stavět vodní dílo Vlachovice. A protože teploty se pohybovaly kolem bodu mrazu, vhod přišla i slivovice. „Musíte dát hlavně ministrovi zemědělství,“ doporučoval hejtman Čunek. Po návštěvě Vlachovic pak už autobus, který vozil členy vlády, odjel do Vsetína. Hejtman razil cestu pro kabinet v demisi mezi novináři, kterých tu byla spousta. „Vy nás nemusíte stále fotografovat, spěcháme,“ vysvětloval. „Novinářů je víc než ministrů,“ poznamenal, když se všichni sešli v místnosti, kde byly rozložené projekty. „Po Zlínu je to druhý projekt v kraji, který se takto realizuje. Hodnota je asi jedna a půl miliardy,“ uvedl hejtman a když končil toto téma hovoru, ještě zmínil, že ve Vsetíně postaví i lanovku.

Ne, primátora nezavřeli, kino nám zavřeli, pane premiére…

V průběhu návštěvy Babiš nešetřil zlínského primátora. Premiéra rozčiluje i kvůli tomu, že stále nenechal opravit kino. „Snažím se dělat skutky, vidíte, že Památník Tomáše Bati už se staví, to byla také moje iniciativa, a to kino, nevím na co čeká pan primátor,“ rozjel se před novináři Babiš, protože nechápe, proč je stále „jedno z největších kin v Evropě“ zavřené a „proč to město neřeší“. Na otázku, zda by mohl podpořit místního primátora v případné žádosti o peníze na dotyčné kino, pak Babiš reagoval. „Škoda, že nežádal už před dvěma lety, než ho zavřeli…“ a Čunek vzápětí rychle vysvětlil, že primátor Miroslav Adámek je stále na svobodě. To už se smáli oba. „To kino…!“ ujišťoval Babiš.

„Jestli si myslíte, že mi zlepší image vláda v demisi? Tak to určitě ne.“

I na závěrečné tiskovce pak Čunek dokázal, že smích mu nedochází a je stále na koni. „Jestli si myslíte, že mi zlepší image vláda v demisi? Tak to určitě ne. Já si z toho záměrně dělám legraci. Pro nás je to vláda. Pro nás je důležité, aby ministři vlády, kteří rozhodují a rozumí svému resortu, viděli v celé šíři problémy, které musíme řešit,“ vysvětlil Čunek, který už měl evidentně v té chvíli „v kapse“ jasný příslib 25 milionů od premiéra na pořízení magnetické rezonance pro Kroměřížskou nemocnici.

Fotogalerie: - Babiš na Zlínsku

Speciální školy rušit nechceme a nebudeme

Finále návštěvy patřilo debatě s občany. Babiš popsal lidem průběh návštěvy vlády na Zlínsku a vysvětlil, že by chtěl vytvořit „megafond“, z kterého by se platily potřebné investice. „Navštívíme všechny kraje v republice a budeme chtít investovat,“ ujistil. Během debaty mohli lidé psát na lístky své otázky, z kterých pak vybíral moderátor poslanec Aleš Juchelka a otázky pak dával ministrům. Řeč byla o špatné dopravní situaci, chybějících silnicích a dálnicích. Ministr školství Robert Plaga informoval o tom, že zhlédnul některá sportoviště. „Byli jsme na Vsetíně i ve Zlíně. Byli jsme ve školách, navštívili jsme speciální školy i kvůli diskutované inkluzi. Považuji za nutné říct, že nikdo speciální školy rušit nechce, alespoň ne v této vládě. I tohle bylo určité gesto, kterým jsme chtěli ukázat, že systém má být vyvážený.“ Postupně se představili ministři vlády s reakcí na aktuální situaci v regionu.

Ondráček? Debatoval jsem o tom s Michalem Horáčkem…

Řada otázek se týkala politické situace, zejména GIBS. „Určitě víte, že jsou dlouhodobé stížnosti státních zástupců,“ uvedl v této souvislosti mimo jiné Babiš a vysvětlil, že „měl v ruce“ i financování. Vyjádřil se také ke zvolení Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. „Ondráček, to je věc, která se nám nepovedla. Nicméně jsem byl vyzván ještě před prezidentskou volbou kandidátem Michalem Horáčkem, abych se zasadil, aby pan Ondráček nebyl zvolen. My jsme to tenkrát řešili, na základě toho nebyl pan Ondráček zvolen třikrát,“ uvedl Babiš s tím, že několikrát psal Ondráčkovi, aby se omluvil. „Všichni věděli, že to místo je pro KSČM, třikrát jsme jim řekli, ať tam dají někoho jiného. Měli jsme klub, klub byl rozpolcen, někteří říkali, že bychom je měli v rámci dohody podpořit, jiní ne,“ popisoval Babiš. A poukázal i na to, že někteří poslanci, kteří odmítali jeho zvolení, na jednání kde se o tom hlasovalo vůbec nebyli.

„Mě hlavně fascinuje debata v České televizi, kdy jsme obviňováni ze spolupráce s KSČM a SPD,“ uvedl Babiš a vyzval, aby si lidé vzpomněli na to, že chtěli vyjednávat s ODS, jenže pak přišel tzv. demokratický blok. „Kdyby pan Ondráček řekl pár slov normálně, tak by problém skončil, pokud to někdo nechce mít samozřejmě jako klacek, že hnutí debatuje s komunisty,“ podotkl premiér.

Ještě jednou také zmínil svou konverzaci s neúspěšným kandidátem na prezidenta: „Psal mi Michal Horáček, se kterým máme celkem korektní vztahy, a tak jsem se ho zeptal – my máme svobodné volby a volby nějak dopadly. KSČM i SPD volili liéi ve svobodných volbách. Proč KSČM nezakázali, když je to problém? Pan Horáček mi na to neodpověděl.“

Ne, nejsme jeho lidi!

Zatímco Andrej Babiš rozdával po skončení besedy podpisy a fotil se se spoustou svých příznivců, u sochy T. G. Masaryka před zlínským kongresovým centrem se zapalovaly svíčky a podepisovaly petice, stejně jako v jiných městech po republice. Někteří z lidí, kteří se akce zúčastnili, přišli právě ze sálu univerzity, kde se konala beseda s vládou v demisi. Do megafonu vyzýval aktivista a písničkář Ziggy Horváth ke spojení demokratických sil a na adresu Babiše také zmínil: „Měl tu návštěvu tak nabitou, že některé návštěvy nemocnic byly sedmi, dvanáctiminutové. Tohle je populismus v krystalické formě.“ Horváth doufá, že budou na podzim předčasné volby.

Vystoupili i další řečníci, kteří se účastnili i besedy na zlínské univerzitě. Například bývalá primátorka Zlína Irena Ondrová, která mimo jiné kritizovala i výběr otázek. „Mají to dobře zrežírované, aby se nedostali přímo do kontaktu s diskutéry. Vůbec na mě pan Babiš nepůsobil přesvědčivě, a to jsem se snažila být objektivní. Myslím, že očekával ve Zlíně větší aplaus,“ podotkla s tím, že ji osobně nejvíc uráží, když Andrej Babiš říká „naši lidé“ „Nejsem jeho člověk! My nejsme jeho lidi!“

autor: Daniela Černá