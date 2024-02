,,Rusáckej kolaborante.” Nadávky politikovi potrestány. Máme podklady

Nedávné představení knihy sociologa Petra Hampla za účasti profesorů Petra Druláka a Ivo Budila měla nečekanou dohru. Informace o účasti městského zastupitele z Prahy 11 na této akci vyvolala bouři na sociální síti a pro vulgární výpady vedla k ukončení novinářské kariéry zaměstnance veřejnoprávní ČTK.

Zastupitel Prahy 11 Tomáš Novák z hnutí ANO se před zhruba dvěma týdny zúčastnil akce v Jihoměstském pivovaru, kde známý sociolog a autor několika knih o stavu evropské civilizace Petr Hampl představoval svůj další knižní počin s názvem Střízlivění. Později o konání události informoval v rámci uzavřené facebookové skupiny občanů Prahy 11.



Pod jeho příspěvkem se strhla slovní mela, která dospěla až k osobním útokům a vulgárním urážkám zastupitele Nováka. Autorem hrubě hanlivých výpadů nebyl běžný, neangažovaný občan, nýbrž redaktor veřejnoprávní ČTK Jan Zázvorka.



„Ty seš asi slušnej idiot, ty vole, když máš pocit, že Raptor TV, což je vyloženě ruská propaganda, je něco normálního,“ napsal mimo jiné novinář Zázvorka politikovi ANO. Ten na jeho výpady slušně reagoval a prosil ho, zda může vyjádření svých názorů realizovat bez urážek. Bezvýsledně. „Lidi jako Hampl si nic jinýho nezasloužej a dementi, co se s nima dobrovolně kámošej, ještě víc,“ pokračoval Zázvorka.



Nepomohly ani další výzvy ke slušné debatě a předložení argumentů. „Argumentů jako o čem, tady žádný nepíšeš ty klaune a to co vykládá Hampl, jsou bludy totálního magora sjetýho lepidlem. Ty si uvědom, že se veřejně označuješ za úplnýho dementa, co se kámoší s člověkem, kterej se chová jako regulérní rusáckej kolaborant a ještě se tím chlubíš ty idiote,“ nenechal zastavit proud nadávek novinář ČTK.

Tomáš Novák dle svého vyjádření pro ParlamentníListy.cz zprvu nevěděl, že je častován urážkami ze strany novináře veřejnoprávní agentury, ale po této eskapádě zapátral a ověřil si, že Zázvorka tou dobou skutečně pracoval jako redaktor ČTK.



Rozhodl se proto sepsat stížnost Radě České tiskové kanceláře. Jak zdůrazňuje, nepožadoval v ní Zázvorkovo propuštění ani žádný konkrétní postih, neboť jako politik nechtěl zasahovat do rozhodování veřejnoprávního média. Žádal především posouzení, zda dotyčný nejednal v rozporu s Kodexem ČTK, který jsou povinni agenturní redaktoři striktně dodržovat.



„Domnívám se však, že urážlivé komentáře od pana Zázvorky nejsou z výše uvedených důvodů ani etické, ani objektivní a ani vyvážené. A tudíž se domnívám, že nejsou ani v souladu s Vaším kodexem. V příloze Vám posílám screenshoty mého statusu a následné komentáře pana Zázvorky. A chtěl bych Vás tímto požádat o posouzení, zda-li se pan Zázvorka nedopustil porušení kodexu ČTK,“ napsal kromě jiného zastupitel Prahy 11 ve své stížnosti Radě ČTK, jejíž celé znění má redakce k dispozici.

Reakce veřejnoprávní agentury byla i k jeho překvapení nečekaně rychlá. ČTK svého redaktora Jana Zázvorku propustila.

„Šlo o představení knihy, kde se nedělo nic podivného, nic nezákonného, nic extrémního. Jako zastupitel jsem za klub ANO napsal do facebookové skupiny a referoval, o čem celá akce byla. Co se však nestalo. Začaly padat urážky, že jsme idioti, dementi apod., na což bych nereagoval, protože ctím svobodu slova a jako politik musím unést větší míru kritiky. Jenže to pokračovalo útoky s tím, že jsme náglové, tedy nacisté. To jsem zbystřil, protože to není žádná normální nadávka. Nejhorší bylo zjištění, že tyto nadávky psal pan Zázvorka, který v té době působil jako redaktor veřejnoprávní ČTK. Ta má být nezávislá a objektivní a jak tomu potom věřit, když její redaktor toto píše o veřejně činných osobách? Zaměstnanci veřejnoprávních médií jsou vázáni kodexem, na který jsem ve své stížnosti upozornil,“ popsal redakci PL zastupitel Novák.

Zdůrazňuje, že do stížnosti pro Radu ČTK záměrně nepsal, jaký typ postihu by si přál. „Nechtěl jsem, aby mohl kdokoli říci, že se jako politik snažím ovlivňovat média. Druhý den jsem se dozvěděl, že to v souladu s kodexem není a redaktor byl propuštěn,“ popisuje.



„Udivuje mě, že běžné konzervativní názory jsou dnes určitou části populace brány jako extrémistické. V tomto směru jsme se bohužel za poslední roky posunuli k horšímu. Netolerance k odlišným názorům zesílila hlavně s vládou Petra Fialy, kdy progresivističtí liberálové těžko snáší, když někdo říká jiné názory, než které jim imponují. Nelíbí se mi to a už vůbec se mi nelíbí, pokud v tom hrají roli veřejnoprávní instituce, které tu mají být pro všechny občany a být neutrální,“ dodává pro PL zastupitel Prahy 11 Tomáš Novák z hnutí ANO.





Podle členky Rady ČTK Angeliky Bazalové je podstatné, zda dokáže novinář obecně při své práci odhlédnout od vlastních názorů, na které má právo jako kterýkoli občan. „Nejsem zastánce postihování za nadávky na sítích. Je to jako kdyby se někdo pohádal v hospodě. Také by si potom stěžoval zaměstnavateli za nadávky, které si od jeho zaměstnance vyslechl. Něco jiného by bylo riziko, zda se mohou názory tohoto novináře odrážet v jeho práci a objektivním informování. Toto by základ pro podnět být mohlo, ale stížnosti za nadávky na sítích bych nepodávala,“ míní.



„Nekritizuji rozhodnutí ČTK, která zřejmě byla s tímto redaktorem delší dobu nespokojena. Jde o rozhodnutí šéfredaktorky, které absolutně respektuji. Pokud by ale měly být důvodem jen ty nadávky, nelíbilo se mi to. Svět nebude lepší, když na sebe budeme žalovat,“ konstatuje Bazalová pro ParlamentníListy.cz.

