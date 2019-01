,,Soukup? Znám ho. Bude to mazec.” Znalec porovnal šéfa Barrandova s Okamurou a Železným

„Pojďte do toho se mnou! Také vás už nebaví poslouchat, co všechno by se mělo? Připojte se ke mně! LIST Jaromíra Soukupa nebude malovat vzdušné zámky, ale každý rok připraví konkrétní seznam věcí, které prosadí,“ je hlavním motem nového politického uskupení Jaromíra Soukupa. Na jeho šance na politickém kolbišti, motivace k tomuto kroku i na osobu Jaromíra Soukupa jako takovou se ParlamentníListy.cz zeptaly bývalého ředitele Asociace reklamních agentur Jiřího Mikeše a sociologa a vysokoškolského pedagoga Vojtěcha Bednáře.

Na úvod, jak vysvětlují vznik „Listu“ jeho webové stránky: „Desítky miliard korun, které by mohly jít na školství, na důchody nebo prostě na to, co je potřeba, dnes končí v kapsách oligarchů, již si domlouvají se státem své kšefty. Další desítky miliard korun odtékají z České republiky jen proto, že naši politici jako jedni z posledních v Evropě nechtějí zavést sektorovou daň a nešlapou velkým internetovým hráčům na paty. Desítky miliard korun ročně zmizí z českého státního rozpočtu jen proto, že je v rámci veřejných zakázek dostanou firmy s neprůhledným vlastnictvím. A ještě jedna věc – politici tady dovolují soukromým firmám bohatnout tím, že těží nerostné suroviny, které jsou ale přece součástí národního bohatství. Proč nezdaníme více těžařské společnosti a firmy, které vypouštějí špínu do vzduchu a do vody? Proč mají občané odnášet to, že tu někdo bohatne na jejich úkor? Právě to jsou ty stovky miliard korun, které nás dělí od toho, abychom měli lepší život. Abychom mohli přidat seniorům, dát lepší stipendia sociálně slabším studentům a tak dále… A to jsou důvody, proč s tím musíme něco udělat,“ píše se v něm.

Připomíná mi Okamuru, ale je ještě schopnější

Jaromír Soukup je mimo jiné ředitelem televize, takže se nelze ubránit vzpomínce na jiného bývalého ředitele televize, Vladimíra Železného, který se v barvách hnutí Nezávislí do Evropského parlamentu dostal. „Jaromíra Soukupa osobně znám, poznal jsem ho jako ředitel Asociace reklamních agentur. Je to bezesporu velice chytrý a schopný člověk, dobře vypadá, umí jednat. Ale podle mého soudu je schopen dělat cokoliv na hraně,“ konstatuje Jiří Mikeš. „Železný je intelektuál, což bych o Soukupovi neřekl, ale je to neskutečně pragmatický člověk. Dokáže si najít správné místo v marketingu. Poznal, že lidi jsou rozdělení, že propast mezi bohatými a chudšími se zvětšuje. Jde proti establishmentu, protože cítí, že tady je místo. Připomíná mi Okamuru, ale myslím, že je ještě schopnější než Okamura,“ zhodnotil.

„Nevylučuji, že bude mít úspěch, protože působí na lidi, kterým se nedaří, kteří vědí, že politici mlží a kecají pořád dokola, nic v podstatě nepřinášejí. On je svým způsobem něco jako Babiš. Taky člověk z byznysu, mluví jednoduše, zkratkovitě, výstižně, nepáře se s tím. Určitě si získal své posluchače. Těch jedenáct pořadů, co zvládá – to nechápu, že je vůbec v lidských silách. Jestli se dostal do nějakých finančních problémů, tak prostě přehodí výhybku a půjde do politiky a bude to velice zajímavé. Bude tam štika v rybníce, klidně bude ten rybník chtít těm kaprům vypustit, protože má připravený jiný,“ myslí si Jiří Mikeš.

Budou ho volit starší lidé zklamaní vývojem, který si představovali jinak

„Jeho chybou ale je, že je přesoukupováno. Dělá ze sebe moc takového všeuměla. Tohle asi neodhadl. A když se to nakonec rozpadlo Železnému, jemu se to může rozpadnout taky. Je tady už SPD, Babišovo hnutí ANO, v těchto volbách se objeví další tři či čtyři taková hnutí. Nastane tady mazec. Soukup má ale vůči ostatním nespornou výhodu, že má mediální oblast zvládnutou. Je to mediální oligarcha. Ale to ještě neznamená, že nemusí mít dluhy. V médiích je to v tomto vachrlaté,“ uvědomoval si.

V reakcích na založení Listu zaznívaly názory, že Soukup může ubrat hlasy SPD, sociálním demokratům, komunistům, ANO či ODS. „Myslím, že ubere všem. Hlavně kdo ho bude volit, jsou starší lidé, kteří jsou zklamaní vývojem. Očekávali něco jiného. I jiné politiky,“ upozorňuje s tím, že jeho hlavní soupeř je Kalousek. „Kalousek to přešvihl s tím, že se vydal s velkým zpětným zrcátkem, kdežto Soukup zpětné zrcátko odhodil a kouká se na současnost. Neohlíží se na minulost, ale na přítomnost a budoucnost, a to je to, co lidi zajímá. Aby jim někdo naznačil, že existuje nějaká cesta kupředu. Ta Soukupova zní – palte na štáby. Může si získat lidi, ale také to s ním může seknout, protože toho má moc. I když to je bývalý boxer, fyzicky výborně připravený. Ale stejně si říkám – kdo může takovéto tempo vydržet,“ domníval se Jiří Mikeš.

Někde škobrtne, půjdou po něm

Pokud to však se Soukupem nesekne, může to dotáhnout až tak daleko, že časem převezme voliče Miloše Zemana a v prezidentských volbách „zaútočí“ na Pražský hrad? Nebo je to příliš velká utopie? „Pro něj to utopie není. Je to možná jeho cíl. Jsem však stoprocentně přesvědčen, že toto se mu nepovede. Když je něčeho moc, tak je toho příliš. Někde škobrtne, oni po něm půjdou. Podle mě to nemůže vydržet. I když má schopné lidi, kteří znají marketing, jsou mistři zkratky, jednoduchých vět. Ale myslím, že ho politika umoří,“ konstatoval.

První konkrétní reakce politických konkurentů už je na světě. Občanská demokratická strana oznámila, že její zástupci nebudou chodit do diskusních pořadů na televizi Barrandov s tím, že se ze Soukupa stal politický soupeř. Do úterní večerní Arény Jaromíra Soukupa už tak žádný zástupce ODS nedorazil. Podle Mikeše je to logické rozhodnutí, ke kterému se možná připojí i další. „Tento krok ODS je naprosto pochopitelný a zkusí ho podle mého i další strany, protože najednou vidí, že tam mají někoho, kdo by jim voliče mohl odebrat. Jsem zvědavý, jak se zachová Okamura,“ sdělil.

Na spekulaci, že stranu zakládá jen fiktivně, aby zvýšil sledovanost své televize, se dívá Mikeš pochybovačně. „Ne, ne. Tohle by nebylo pro něj. Je to muž, který si klade velké cíle. Televize je splněním jednoho přání, ale on je člověk velikášský. Chce získat daleko větší renomé, prosadit se. Splnil si svůj cíl být mediálním oligarchou, ale to ještě není všechno. Chce být také velký politik, mesiáš. Jeho cesta je cestou nějaké nápravy ve společnosti. Ale myslím, že se mu to nepovede,“ uzavřel Jiří Mikeš.

Je to blbost. Ale lidi milují blbosti

Stručněji a také ještě skeptičtěji vůči Soukupovi se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil sociolog a vysokoškolský pedagog Vojtěch Bednář. „V úvahu přicházejí dvě možnosti. Ta první – že jeho úspěšnost bude 0,65 procenta, protože to je naprostá blbost. Potom je druhá možnost, že jeho úspěšnost bude 6,5 procenta, protože lidi milují blbosti. Je velice obtížně odhadnutelné, co to je. Je to samozřejmě šoumen, jeho pořady sleduje asi čtvrt milionu diváků. Na druhé straně se obávám, aby nedošlo k přecenění voličského potenciálu, protože taková samozvaná hvězda televize, kdy do televize zvete sám sebe, protože je vaše, nedává ještě jistotu toho, že lidé vás volí. Asi těžko budou volit Pata a Mata, protože jsou v televizi sympatičtí a zábavní, když se na ně díváte. Určitě nějaké šance má, ale obávám se, zda nepřeceňuje svoje možnosti,“ míní s tím, že Soukupovy televizní pořady jsou velice těžko zařaditelné. „Otázka je, jaký je to vlastně žánr. Běžný televizní pořad můžete žánrově ukotvit, ale tady v tomhle případě se dost možná bavíme o něčem, co je spíš zábava, která se vydává za politiku. To, že on to umí v uvozovkách nandat některým druhům lidí, seriózním politikům, ostatním médiím, to je určitě sympatické a divák se u toho pobaví, na druhé straně to ze mě ještě toho politika nedělá,“ domníval se.

Má šanci Soukup ubrat voliče těm, kteří se jako on orientují na takzvané protestní voliče? „Věková skupina, která ho sleduje, tedy ženy ve věku 45 plus, což je modus divácké populace jeho pořadů, bývají daleko spíš věrny tomu, koho volí. Na druhou stranu určitou šanci má, překvapit může. Já mu ale příliš šancí nedávám. Nechme se překvapit,“ uvedl. Nad otázkou, zda může Soukup přetáhnout voliče Miloše Zemana a zabodovat v prezidentských volbách, se zasmál. „Směju se tomu, ale aby nás ten smích nepřešel. Když si uvědomíte, kdo byl Ronald Reagan. Byl to herec béčkových westernů. A také mimochodem moderátor politických debat, o kterém se svého času říkalo, že je velmi neumělý a hrubý,“ vysvětlil. A k dotazu, zda to všechno není jinak a Soukupovi jde hlavně o zvýšení sledovanosti své televize, připomněl sociolog, že takové strany u nás už existovaly dvě. „Nevidím sice Soukupovi do hlavy, nevím, jak to je. Ale existovaly už dvě strany – a na regionální úrovni poměrně úspěšné – v návaznosti na média. První se jmenovala Žít Brno a druhá hnutí Ostravak,“ objasnil Vojtěch Bednář.

autor: Oldřich Szaban