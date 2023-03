„Stovky dopisů podpory denně.“ Nová špína na Ševčíka. Toto odmítli tisknout

reklama

Kauzu děkana Ševčíka opět připomenula redaktorka Forbesu, Klára Řepková. Demonstraci pro jeho odvolání popsala jako „několikasethlavý dav“ a připomenula i petici za odvolání děkana, kterou zorganizovali studentští senátoři ostatních fakult. Tato petice má 7000 podpisů, z toho ovšem pouze 2,5 tisíce jsou přiznaní studenti VŠE. Z toho Řepková vyvozuje jeden závěr: „Děkana Miroslava Ševčíka studenti na škole nechtějí.“

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4616 lidí

Následuje pak výčet událostí, tedy výzva rektora, aby rezignoval, následovaná zamítnutou žádostí o čas na promyšlení rozhodnutí a pak výzvou, aby Ševčíka odvolal senát Národohospodářské fakulty na „bezodkladné schůzi“. „Ale k té zatím nedošlo. A mezitím bouře na sociálních sítích utichla podobně jako tvorba memes z prostředí školy, kterou nahradily střízlivé odhady, že děkanovo odvolání nelze čekat dříve než koncem dubna,“ píše Řepková a konstatuje, že vlna odporu vůči Ševčíkovi uvadá.

Připomíná pak, za co se Ševčík dostal do médií, například za kandidování za „nacionalistickou Trikoloru“ či za prezentaci o covidismu. „Ve skutečnosti horečnatě poslepované snůšce konspiračních teorií, podsouvaných studentům v rámci vysokoškolské výuky,“ odsuzuje Řepková bez znalostí ekonomické teorie Václava Klause. Nechybí ani již skoro deset let starý incident s majáčkem, za který pan docent nebyl vůbec nijak potrestán, protože vyšetřující orgán zjistil, že vezl osobu v akutním ohrožení života.

„Pohoršování nad děkanovými blamážemi se stalo podobným školním folklorem jako nahlašování bomb během zkouškového období. Navenek však Ševčíkovo působení poškozovalo obraz školy a devalvovalo hodnotu titulů, které si absolventi odnášejí i z dalších fakult,“ tvrdí bez důkazů redaktorka.

Fotogalerie: - Hodina pravdy

Zároveň poznamenává, že se rektor, který žádá děkanovo odstoupení, sešel s ministrem školství Balášem. Ani jeden děkana sám o sobě odvolat nemůže. „Ministr Balaš má za to, že bude nutné zákonem zvýšit pravomoci rektorů vysokých škol. Změny, které by rád navrhl, nejdříve prodiskutuje se zástupci vysokých škol tak, aby byly racionální, neomezovaly akademické svobody a zároveň školám umožnily efektivně fungovat,“ řekla pak Forbesu mluvčí jeho ministerstva. Nechybí ani vyjádření bývalého děkana fakulty Jiřího Schwarze, bývalých pedagogů a studentů, kteří měli se Ševčíkem spory.

„Reakce samotné Národohospodářské fakulty? Ta zůstává stejná a fakulta jako tolikrát v minulosti neshledává na Ševčíkově chování nic závadného,“ píše Řepková a cituje tiskového tajemníka Daniela Váňu, který říká: „Děkan neporušil žádný zákon naší země, ani žádný předpis VŠE. Pouze vyjadřuje své myšlenky o aktuálním vývoji ekonomiky v České republice a ve světě, které měl vždy podložené fakty z veřejných zdrojů.“ Dle Váni neexistuje žádný racionální a fakty doložitelný důvod pro Ševčíkovo odvolání.

Jenže reakce fakulty i otázky na její vedení zaslané byly podstatně obsáhlejší, jak se redakce ParlamentníchListů.cz dozvěděla.

Zaslány byly tyto otázky:

„Trvá pan děkan Ševčík nadále na tom, že navzdory výzvě pana rektora Dvořáka a sílící kritice ze strany studentů VŠE na funkci děkana nerezignuje? Pan rektor avizoval, že pokud nenavrhne děkanovo odvolání fakultní senát, stejně se pana děkana pokusí zbavit funkce se souhlasem akademického senátu vysoké školy. Nebylo by tedy za dané vyhrocené situace lepší, kdyby pan děkan sám složil funkci?

Nezvažoval pan děkan odchod z čela fakulty také z důvodu, aby dále nezhoršoval reputaci Národohospodářské fakulty, potažmo celé VŠE? Například i ministr školství Balaš uvedl, že pan děkan představuje pro univerzitu reputační problém a jeho setrvání v čele fakulty vnímá jako neudržitelné.

Za posledních deset let stále klesá počet uchazečů o studium na NF VŠE. Jak si tohle pan děkan vysvětluje? Nedomnívá se, že důvodem může být právě jeho působení ve vedení fakulty a kontroverze spojené s jeho jménem?“

A odpovědi?

Tiskový tajemník NF VŠE Daniel Váňa jednak připomenul, že tvrzení o sílící kritice ze strany studentů nejsou pravdivé. „Naopak podle reakcí na petice rychleji narůstají počty těch, kteří považují avizovaný postup rektora VŠE za něco, co do dnešní doby prostě nepatří a spíše to připomíná poměry, které panovaly na našich vysokých školách před listopadem ´89. Tehdy se jakékoli kritické hlasy vůči vládě a KSČ důsledně potlačovaly. Pokud zazněly z úst akademika, byl tento, nehledě na tradici akademické svobody myšlení a vyjadřování tvrdě kariérně potrestán,“ odpověděl tiskový tajemník.

Že Miroslav Ševčík žádný zákon neporušil Řepková ocitovala, i že má své myšlenky podložené z veřejných zdrojů. Nicméně i tato odpověď ještě pokračovala. „Vzhledem k tomu, že je vzděláním národohospodář a na VŠE je habilitován, tedy má docenturu v oboru ‚hospodářská politika‘, může se jen těžko nevyjadřovat k širšímu vývoji politiky, která ovlivňuje ve velké míře právě vládní hospodářskou politiku,“ připomenul v ní Daniel Váňa.

Rozporoval také myšlenku, že když novináři a někteří další občané tvrdí, že děkan poškozuje dobré jméno fakulty a VŠE, že tomu tak skutečně je. „Dostáváme denně stovky dopisů od lidí, kteří děkanovi vyjadřují podporu. Chápou, že akademické svobody myšlení a vyjadřování jsou víc než momentální manažerský spor dvou konkrétních akademiků. A upřímně řečeno, to, co si o personálních záležitostech v rámci sboru učitelů svobodné univerzity myslí momentální ministr školství by vedení takové univerzity možná mohlo vyslechnout, ale rozhodně nemělo vnímat jako důvod pro jednání o akademiky volených postech v čele fakult,“ vyjádřil se k poznámce o ministrovi školství. Připomenul, že již od středověku mají vyučující na univerzitách garantovanou svobodu myšlenek i jejich vyslovování, neporušují-li tím zákony.

Fotogalerie: - Studenti proti Ševčíkovi

Komentoval též pokles studentů hlásících se o studium na NF VŠE. Připomenul, že se tak děje na všech fakultách VŠE, bez ohledu kdo je vede. Jako jednu příčinu vidí nepříznivý demografický vývoj. Ale také nabídku ekonomického vzdělání. „V České republice momentálně nabízí studium ekonomie v nějaké podobě téměř sedmdesát fakult, což vytváří v kombinaci s výše uvedeným nižším počtem maturantů přetlak na straně nabídky ekonomického vysokoškolského vzdělání u nás. Proto klesají počty studentů na všech ekonomických fakultách v naší zemi, to je logické,“ poukazuje Daniel Váňa.

Připomenul další faktor: „Od roku 2010 se sestavují prestižní žebříčky jejich úrovně pedagogické, vědecké, ale například i vyhodnocení uplatnění jejich absolventů na trhu práce. Národohospodářská fakulta VŠE se v těchto žebříčcích už tradičně umísťuje nejhůře na druhém místě. Zdůrazňuji nejhůře na druhém místě ze sedmdesáti. Samozřejmě že to nebyla a není zásluha jen děkana, ať jím byl v průběhu zmíněných let kdokoli. Dík za to patří nejen všem vyučujícím a dalším zaměstnancům fakulty, ale také našim studentům, a to jak těm dnes už absolventům, tak i těm současným.“

Tyto odpovědi pak redaktorce Adéle Otčenáškové (tedy nikoliv Řepkové, která je pod článkem podepsána) zaslal v pondělí 20. 3. A ještě redaktorku poopravil, že od roku 2019 žádný pokles v počtu přihlášek není a v roce 2022 se počet přihlášek oproti roku 2021 dokonce o více než 150 zvýšil.

Otčenášková se ještě ptala, jak se děkan staví k tomu, že podle svých kritiků z řad bývalých spolupracovníků nemá „dostatečné akademické zkušenosti“, tj. nedostatečně publikuje, a že „neumí anglicky“. Zde Daniel Váňa jmenoval úspěchy VŠE jak v žebříčcích médií (např. HN či časopisu Týden) i úspěšnou re-akreditaci všech bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v letech 2018–2020. „Prakticky nulová nezaměstnanost absolventů naší fakulty patří k nejlépe hodnoceným na trhu práce, lze se s nimi setkat na vysokých pozicích v reálné ekonomice i ve státní sféře a mnoho z nich se nyní podílí na přednáškách pro studenty, protože usilujeme o výuku teoretického základu propojenou s pohledy vysokých manažerů významných podniků a zástupců státní správy,“ argumentoval tajemník výsledky VŠE.

A ohledně publikační činnosti zmínil, že docent Ševčík má na svém kontu 321 položek. Z posledních například studii o plošných covidových opatřeních a jejich dopadech nebo o selháních Evropské unie. „Nejenže jsem ho slyšel mluvit anglicky, ale také německy, ale doc. Ševčík si samozřejmě v angličtině běžně čte a studuje odborné texty,“ namítá na to, že by Miroslav Ševčík anglicky neuměl.

Psali jsme: Šílené, kam jsme se dostali. Takhle šli po Masarykovi. Petr Drulák rozsekl kauzu Ševčík Hašek: Dnes Ševčík, kdo zítra? Vladimír Štěpán: Otevřený dopis rektoru VŠE Petru Dvořákovi „Věděl o tom, podpořil to. Rektor VŠE by měl odstoupit.“ Expremiér se zapojil do „řežby“ kolem Ševčíka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.