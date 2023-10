„Tady je možný všechno!“ Podvodník z Ukrajiny přišel o licenci na TV. Naháněli jsme ho a divili se

reklama

„O žádný ukrajinský televizi jsem tady nikdy neslyšela. Fakt nikdy. Tady jsou hlavně byty,“ diví se paní vycházející ze vchodu v Rybné 24 v Praze. U stejných dveří hledají dvě vyjevené Japonky byt, který si prý nedávno pronajaly přes Airbnb. Právě na této adrese by ale měla podle internetových stránek sídlit společnost DBM Media Group, provozovatel prvního ukrajinského televizního kanálu v Česku OKI-TV. O kousek dál se nachází jen jakási galerie s modrožlutou na prosklených dveřích a před ní stojí auto ve stejné barvě s nápisem „Pomáhat a chránit“. Pojďte se podívat na kauzu, jak byla několikrát odsouzenému ukrajinskému podvodníkovi udělena a nyní zase odebrána televizní licence. Když o případu řeknu paní z Rybné 24, jen nevěřícně zakývá hlavou a odvětí: „U nás je možný všechno!“

Televize Oki není OK

„Jsme první evropský televizní kanál v ukrajinském jazyce, který vysílá ve všech evropských zemích, s hlavním sídlem v Praze,“ píše se na internetových stránkách OKI-TV, která by podle nich měla nabízet zprávy a programy jako slovo dělníka, legrační klub, vokální maraton, realitní show či Ukrajinci v zahraničí. Nicméně tahle webovka opravdu „Oki“, tedy „OK“, není. Jde o webovou lež jako věž.

Ke konci února 2022 Rusko zaútočilo na Ukrajinu a v červnu rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělit společnosti DBM Media Group licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dvanáct let. Přenášet se měla internetem. Společnost podle rozhodnutí o udělení licence, ze kterého citujeme, uhradila správní poplatek ve výši 90 000 korun. Podepsán předseda RRTV Václav Mencl.

Podnikatel ukrajinského původu Borys Deket, který za OKI-TV stojí, vypadá na fotkách jako sympatický džentlemen středního věku vždy v perfektně padnoucím obleku. Na videu Nadačního fondu pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra, který Deket také založil, je vidět nespočet fotografií či videí, jak si hraje anebo se objímá s dětmi. Některé maminky s dětmi mu tam srdečně děkují za pomoc s integrací v Česku.

Exekuce a plný rejstřík

Ke konci loňského roku zveřejnily Seznam Zprávy článek s titulkem Ukrajinec se čtrnácti exekucemi buduje v Česku televizi. Ty exekuce přesahovaly částku 22 milionů korun. Muž původem z Podkarpatské oblasti, tedy Deket, tehdy webu řekl: „Každý, kdo něco budoval, tak klopýtl . Každý může někdy uklouznout“. A k tlaku exekutorů prohlásil: „Samozřejmě to řeším!“ Podle RRTV nebyl zákonný důvod pro neudělení licence, protože exekuce radní neřeší. Předseda Rady Mencl tehdy dodal: „Ke zjišťování dalších skutečností nad rámec zákona není Rada zmocněna.“

ParlamentníListy.cz mají v ruce dokumenty, které svědčí o tom, že Borys Deket byl před udělením licence několikrát odsouzený, tedy recidivista. Poprvé v roce 2010 podmíněně na dvanáct měsíců a následně roku 2017 opět podmíněně na dva roky. První verdikt v sobě obsahoval zákaz činnosti a druhý peněžitý trest. Podle rozsudku z února 2022 byl Deket, který bydlí v Nelahozevsi, shledán vinným z podvodů a odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Deket se odvolával až podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který ho odmítl.

A čeho se podle posledního rozsudku dopustil? Od poškozeného P. K., kterému už tak dlužil miliony, převzal na podkladě směnky 150 000 korun s tím, že mu pomohou k výdělku a bude moci splatit celý dluh. Pak zmizel ze světa a menší částku vrátil až s vědomím, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení ze strany policie. Od poškozené M. V. převzal 106 000 korun s příslibem uhrazení daňového nedoplatku, ale peníze si nechal pro sebe. Od poškozeného V. V. převzal dvakrát 50 000 a jednou 31 000 korun, které mu měly dopomoci ke zprostředkování koupi nemovitosti. Šlo o smyšlenky a peníze také nebyly nikdy vráceny. Poškození byli se svými nároky nasměrováni na občanskoprávní soud.

V Česku možné vše

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je úřad s třemi odbory a pěti odděleními. Sama rada má dvanáct členů. Mimo jiné by s platy zaměstnanců včetně pojistného v rozpočtu za rok 2023 ve výši 85 milionů (zahrnuty i platby za provedenou práci) korun měla „dohlížet na dodržování právních předpisů v oblasti vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci“.

V žádostech o udělení licence jsou i dotazy typu „Byl žadatel pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně?“ Nezbývá než konstatovat, že Rada byla Borysem Deketem, který je jednatelem a jedním z majitelů DBM Media Group, uvedena při udělování licence ve zřejmý omyl a věc si neověřila. Ostatně údaje o hlasování Rady jsou neveřejné.

ParlamentnímListům.cz na náš dotaz odpověděl předseda Rady Mencl. „Účastník řízení, společnost DBM Media Group s.r.o., vyhověl podmínkám licenčního řízení podle zákona č. 231/2001 Sb., včetně požadavku na bezúhonnost podle ustanovení § 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. Žádost o licenci obsahovala požadované náležitosti uvedené v ustanovení § 14, § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., a navrhovaná programová skladba splňovala požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona. K zjišťování dalších skutečností nad rámec zákona č. 231/2001 Sb., není Rada zmocněna.“ Omlouváme se za odstavec ztrácející se v paragrafech, ale otiskujeme odpověď v plném znění.

Oki už bez licence

Seznam Zprávy po roce od udělení licence OKI-TV zveřejnily článek s titulkem Televizi pro Ukrajince hrozí, že přijde o licenci bez jediné minuty vysílání. Do roka totiž měla televize zahájit vysílání a jaksi se to nepodařilo. „Něco se chystá, ale zatím to připravené není,“ řekl zmíněnému webu Deket. V článku se také píše, že kanál cílil na 15 milionů potenciálních diváků, jenže se při přípravě televize dostal Deket do sporů o peníze i se svými krajany, kteří se na přípravě televizního vysílání ještě loni během léta podíleli. ParlamentníListy.cz poslaly své dotazy na mail uvedený na stránkách OKI-TV, ale doposud nikdo neodpověděl.

Zato z odpovědí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ParlamentnímListům.cz vyplývá, že Rada do uvedeného termínu v tomto případě neobdržela oznámení o zahájení vysílání, provozovatele na to upozornila, pak se dozvěděla, že k zahájení vysílání nedošlo, a tak se na svém sedmnáctém zasedání 24. a 25. října rozhodla společnosti DBM Media Group licenci odejmout.

Na internetových stránkách OKI-TV se stále píše: „Kanál ‘OK-TV’ je zaměřen na široké publikum, naším cílem je poskytovat divákům kvalitní obsah, pracujeme pro lidi, staráme se o zájmy těch, kteří chtějí sledovat moderní a kreativní televizní produkt.“ Nicméně, jak jsme napsali, jde už jen o vroucné přání, protože licence je fuč. Ostatně když si na Facebooku zadáte jméno Borys Deket, objeví se vám prázdný - nejspíš pomsta nějakého věřitele - profil „Boris Deket - podvodník“.

