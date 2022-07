,,Ten byl až drzý.” Loučení s vyslancem Ukrajiny. Proč byl stažen

reklama

Ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis končí. Média během víkendu informovala o rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který kromě Perebyjnise odvolal také své velvyslance v Německu, Maďarsku, Norsku a Indii. Důvody oznámeny nebyly. Perebyjnis v České republice na vrcholné diplomatické pozici působil od ledna 2017.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4024 lidí



Některá média spekulovala, co za koncem několika ukrajinských velvyslanců může být a v případě Perebyjnise se většinou spokojila s tím, co oznámil on sám. Tedy že běžné období pro působení velvyslance v dané zemi jsou čtyři roky a on sám v Praze pobývá už pět a půl roku. Pravděpodobnost takové verze ale zdroje PL z diplomacie do značné míry rozporují.



„Panuje podezření, že se tím oznámeným koncem několika velvyslanců snaží Kyjev zakamuflovat poněkud vynucený odchod Andrije Melnyka z Berlína. Tam byl sice tento ukrajinský velvyslanec od roku 2015, ale Němci ho měli plné zuby. Napadal tamního prezidenta, kancléře, choval se dost autoritativně a arogantně. Všeobecně lze říct, že šlo o ukázku toho, jak by se diplomat vůči přijímající zemi nikdy chovat neměl. Nikdo z našich diplomatů by si podobné chování nikdy nedovolil. Takže Kyjev musel Melnyka stáhnout domů a z řady zdrojů jsem slyšel verzi, že to bylo provedeno v rámci větší akce, aby to Ukrajinci zakamuflovali a nevypadalo to, že ustupují Němcům a Polákům, kteří na jeho odvolání silně tlačili,” konstatuje v rozmluvě s naší redakcí významný český diplomat z Černínského paláce.

Psali jsme: Prázdniny? Ani náhodou! Okamura rozjel v Partii peklo

Velvyslanec Perebyjnis končí. Ale ne sám, poroučí se i muž, který omlouval Banderu

Ukrajinský velvyslanec v šoku. Co mu to Němci řekli do očí?



Podle jeho slov jde o klasický postup. „Kdybychom my potřebovali někoho zvenku stáhnout domů pro skandální chování takových rozměrů a nechtěli zároveň přiznat, že to děláme z toho důvodu, budeme postupovat úplně stejně. Na konec Melnyka obrovsky tlačilo Polsko, protože jeho výroky o Banderovi se jim příčí. Není třeba vzpomínat, kolik Poláků a jak brutálním způsobem banderovci zabili. Takže možné vysvětlení konce Perebyjnise je právě tohle. Odvolat dalších několik včetně v Praze mediálně populárního velvyslance a zakrýt, co je pravým důvodem. Zda to tak ale skutečně bylo, to se stejně nikdy z Kyjeva nedozvíme,” podotýká diplomat.



Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3881 lidí



Jeden z českých velvyslanců v zahraniční pro PL zpochybňuje vysvětlení, že důvodem konce ukrajinského velvyslance v Česku bylo to, že přesluhoval nad klasické čtyři roky.



„Teoreticky je samozřejmě možné úplně všechno a neznám, zda má ukrajinská diplomacie nějaké specifické postupy, ale nedovedu si představit, že země ve válečném stavu odvolá svého velvyslance, který si získal v politických a hlavně mediálních kruzích takovou oblibu a kromě toho vybral hodně přes miliardu korun na podporu své země. Na tradiční rotaci je čas do doby míru. Například v případě našich velvyslanců mělo několik z nich končit v průběhu letošního roku, ale byl jim pobyt prodloužen, protože v době našeho předsednictví v EU nikdo nechtěl, aby se velvyslanci na důležitých místech teprve rozkoukávali a se všemi seznamovali. A to jde o ,pouhé' předsednictví, Ukrajina válčí a bojuje o existenci,” vysvětlil nám český diplomat.



Připomeňme, že mezi poslední výrazně prezentované výroky, kterých se Jevhen Perebyjnis dopustil, byl protest proti zařazení ruského filmu „Kapitán Volkonogov uprchl” na karlovarský filmový festival. Perebyjnis vyzýval ke stažení filmu z programu s tím, že je nehumánní promítat ruský snímek v době války na Ukrajině. Vedení festivalu odmítlo, aby ukrajinský velvyslanec do jejich programu zasahoval, film nechali v nabídce a podle Lidových novin na festivalu sklidil výrazný úspěch a patřil k nejsilnějším snímkům celé karlovarské filmové přehlídky.

Psali jsme: Ruský film na festivalu ve Varech? Ukrajinský velvyslanec píše Bartoškovi, je to prý nehumánní Ukrajinský velvyslanec: Kdyby nám NATO poskytlo jedno procento svých zbraní, Rusy porazíme Ukrajinský velvyslanec na kongresu ODS. Obdiv Fialovi a Vystrčilovi, žádost o další zbraně a sankce „Jako vážně?“ Perebyjnis ve varu. Tohle česká firma provedla s mapou Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama