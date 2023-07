„Ukrajinci lžou, tolik toho nemáme.“ Rusové chystají úder? Jdou zvěsti

reklama

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 13089 lidí

V poslední době však zisky z této operace mizí a Rusové Ukrajince ze získaných území opět vytlačují. Jejich ofenzivu potvrzují jak ruské, tak ukrajinské zdroje. Oleksandr Syrsky, velitel pozemních vojsk Ukrajiny uvedl, že u Kupjansku a Lymanu je tolik vojáků jako při sovětské invazi Afghánistánu, tedy více než 100 000. K tomu mají Rusové mít 900 tanků, 555 kusů dělostřelectva a 370 salvových raketometů. Kromě toho Rusové v oblasti údajně používají i letecké síly, tedy letadla a vrtulníky.

Jako jejich cíl vidí porazit ukrajinské síly v regionu Kupjansku a pokračovat dále do nitra Ukrajiny. Podle ukrajinských představitelů má tato ofenziva přinutit Ukrajinu, aby přesunula síly z jihu země, kde probíhá jejich protiofenziva. Analytik zodpovědný za účet OSINTdefender dodává, že o soustředění těchto sil se šuškalo už dlouho, ale je to poprvé, co ukrajinští představitelé přiznávají, že k němu skutečně došlo. Přesto jsou tyto zprávy zatím nepotvrzené.

???? LAUNCHING A MAJOR ATTACK



Ukrainian news ???? indicates:



???? Russians have gone on the offensive in the direction of Kupyansk.



- Syrsky



???? “Now there are almost as many troops near Kupyansk and Lyman as there were during the Soviet invasion of Afghanistan - more than 100… pic.twitter.com/tNjyn71zp4 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 17, 2023

There have been “Rumors” regarding this Buildup for almost a week now but this is the 1st time that Ukrainian Officials have stated that it is actually ongoing, however I would still wait for some kind of Confirmation from U.S. or at least the Western Intelligence Community… — OSINTdefender (@sentdefender) July 18, 2023

Jeden ze západních expatů k tomu dodal, že v Afghánistánu tato čísla Rusům nepomohla a džihádisté jim „nakopali prdel“. „Nenechte se těmito čísly otrávit, jsou to jenom Rusové,“ říká.

Z ruské strany se zase ozývá, že ukrajinská propaganda tak velká čísla používá jen proto, že v těchto oblastech Rusové postupují jen s několika motorizovanými brigádami a parašutisty z VDV. I podle dalších účtů jsou tato čísla přehnaná, nicméně je pravda, že v oblasti jsou Ukrajinci přečísleni.

The Ukrainians talking about 100K Russian troops and hundreds of armoured vehicles massed in the Kupyansk - Liman direction



The numbers might be exagerated but it's true the AFU is on the back foot in that sector of the front



Latest news is that Novoselovskoe has been captured… pic.twitter.com/QfwlbllR2H — Tony (@Cyberspec1) July 18, 2023

A podle účtu Defense Politics Asia tato čísla nejsou ničím neobvyklým a přibližně sto tisíc vojáků má Rusko na všech frontách, tedy na severu u Kupjansku, na východě u Bachmutu a Doněcku a na jihu u Záporoží a Chersonu. „Není to nic výjimečného. Výjimečné je jen, že to Ukrajina přiznává,“ komentuje.

Actually, thats the number that always had been there.



100k - Kupyansk-Svatove-Lyman Front

100k - Donetsk-Avdiivka-Bakhmut Front

100k - Zaporizhzhia-Kherson Front



(my very very rough estimates)



Basically the entire mobilized force + volunteers + special forces (like… https://t.co/FJe2C6Z6eH — Defense Politics Asia (@DefensePolitics) July 17, 2023

Podle ruského analytického kanálu Rybar včera Rusové zaútočili na ukrajinské síly na opačném břehu řeky Žerebec. Také se jim podařilo získat dvě pevnosti u Novovodajného. Ukrajinské síly prý do oblasti povolaly dvě skupiny 25. výsadkové brigády na protiútok a baterii houfnic M777 do Makajevky. Okolo Balka Žuravky probíhají poziční boje, rezervy v Terném jsou prý v pohotovosti. Po útocích v oblasti Torského ruské síly přešly do defenzivy a Ukrajinci podnikají průzkumné útoky, aby zjistili, kam má střílet dělostřelectvo.

?????????? Svatove-Kreminna sector

situation as of 14.00 on July 17, 2023



?? In the area of Karamzinovka in the Svatove section the RF Armed Forces attacked the positions of Ukrainian formations on the opposite bank of the Zherebets River.



In the course of fierce fighting, Russian… pic.twitter.com/0orwHRoM3g — Rybar Force (@rybar_force) July 17, 2023

V oblasti Kupjansku se ruské síly snaží dobýt vesnici Novoselovskoje. Nicméně, ta se nachází v nížině, tudíž k její kontrole je potřeba dobýt kopec na jih od vesnice. Ukrajina do oblasti posílá posily a vojáci dle Rybara nemají obrněnce, tudíž boj spočívá na bedrech pěchoty a dělostřelectva. V oblasti Kupjansku prý dále probíhají poziční boje, ale nic významného.

Although Novoselovskoye is already in the gray zone, and it can be technically considered liberated. Although in fact it is a no man's land.#rybar_DailyBriefing pic.twitter.com/Qj2PL6HbHK — Rybar Force (@rybar_force) July 17, 2023

Kromě toho, v noci podle videí došlo k zásahům v Oděse, zřejmě jako odplata za útok na Kerčský most, ale také jako znemožnění exportu ukrajinského obilí.

??Russian missile strike on Odessa/Odesa Port. pic.twitter.com/hD52gU075O — Military Advisor (@miladvisor) July 18, 2023

Psali jsme: Výbuch mostu u Krymu: Český plukovník chválí, Putin slibuje odplatu Prezident obchodu s Ukrajinou: Dnes je daleko silnější, Rusko daleko slabší „A začal na nás střílet, to byl ale večer.“ Ukrajinci zachytili ruský telefon Trump: Konec, dohodněte se, řeknu Zelenskému. Putina přitlačím. Do 24 hodin hotovo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.