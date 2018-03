„Vytíráte si s tím zadnici!“ Slova šéfa ČT, že nejste připraveni znát platy moderátorů, žijí dál. A vážně

Veřejnoprávní televize se velice vehementně pustila do obhajoby stávajících pořádků na Kavčích horách. I proto její elitní moderátor Václav Moravec poskytuje v poslední době s nevídanou frekvencí obsáhlé rozhovory, tu pro Deník, tu pro Revue Forum. Varuje v nich před zestátněním České televize. Přesvědčuje o tom, že za kritikou jeho či kolegů Marka Wollnera a Nory Fridrichové není jejich špatná práce, ale snaha o oslabení a likvidaci České televize jako instituce, protože to se musí dít přes známé tváře. Tvrdí také, že kolegové z evropských televizí se ptají, jak je možné, že u nás má zpravodajská stanice ČT24 tak unikátní postavení, a rovněž oceňují, že na české podmínky dělá ČT dobrou zpravodajskou televizi. Také se hájí, že počty či kvóty vystoupení politiků TOP 09 v jeho Otázkách o stranění rozhodně nevypovídají.

Česká televize ale nezapomíná ani na self promotion a ve svých publicistických i zpravodajských pořadech přesvědčuje diváky, jak je dokonalá a že lépe už to opravdu dělat nejde. V pondělním interaktivním zpravodajském pořadu 90´ ČT24 se tohoto vpravdě nelehkého úkolu ujal sám generální ředitel Petr Dvořák. Jeho působivá slova o „tvrdých datech“, jimiž se snažil podpořit každé své tvrzení, by však vyzněla určitě lépe, kdyby dodal, jak a podle čeho se vybírají dodavatelé analýz, kteří mají připojit oficiální razítko na kupodivu vždy výborné vysvědčení ČT. Bezpochyby mohl také jako bývalý analytik pohovořit o tom, jak ona „tvrdá data“, na něž se s takovým gustem odvolával, vznikají a jakých kritérií jsou důsledkem.

Společnost není připravena na sdělení o platech na Kavčích horách

V pořadu zaměřeném na „Úlohy pro veřejnoprávní media“ došlo i na dotazy diváků. Nechyběl mezi nimi ani tento: „Pokud veřejnoprávní BBC musí uvádět honoráře svých moderátorů a zaměstnanců, tak proč Česká televize tyto údaje odmítá poskytnout? Takto chápete v ČT demokracii, abyste mohli hlavně demokraticky a svobodně rozkrádat a tunelovat peníze daňových poplatníků?“ Šéf ČT si s odpovědí poradil udivujícím způsobem: „Já si nejsem jist, že česká společnost je na takovou situaci připravena.“ Více k tomu, v jakém smyslu je společnost nepřipravena na sdělení, jak jsou z koncesionářských poplatků placení její zaměstnanci na Kavčích horách, však neuvedl.

Místo toho začal odvádět pozornost úplně jiným směrem. „My bojujeme se dvojím právem. Jedno je právo na informace a právo na transparentnost a druhé právo je právo na ochranu osobnosti a na osobní údaje. A samozřejmě tam se to snažíme vážit. To znamená, když nás koncesionář osloví s tím, abychom mu dodali údaje tohoto typu, snažíme se mu vyhovět v maximální možné míře, abychom ale zároveň nenarušili osobní údaje a osobní svobodu našich zaměstnanců. Zatím nemám pocit, že se nám to ve většině případů daří,“ konstatoval Petr Dvořák.

Se zákonem o povinném poskytování informací si šéf ČT vytírá zadnici

Je dobré připomenout, že jeden z diváků České televize, kterého z Kavčích hor odbyli a neposkytli mu informaci o platu Václava Moravce, podal letos v lednu žalobu a na Městském soudu v Praze čeká na vyřízení. Divák se dožadoval informace o platu moderátora a nákladech na produkci jeho pořadů podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To mu ČT odmítla s tím, že by šlo o zásadní porušení Moravcova práva na soukromí. Samotný moderátor ve zmíněném rozhovoru pro Deník poněkud farizejsky tvrdil, že by na otázku o svém platu rád odpověděl, ale nemůže, protože by tím porušil smlouvu a Česká televize by ho mohla vyhodit. Zaměstnanci ČT mají totiž zakázáno zveřejňovat svůj plat a mluvit o tom se třetími osobami.

Psali jsme: „Strašit rokem 1948? Něco se těm lidem musí říct.“ Kontrolor České televize promluvil. I o tom, jak je to s nadržováním TOP 09 Rychlokvašené elity ze stáží v USA šíří prostřednictvím ČT polopravdu a nenávist. Postup je stejný jako u dřívějších propagandistů, dokazuje bývalý televizní ředitel ČT je zločinecká organizace. Podminovat a stisknout čudlík. Zeman a Babiš? No, zrovna oni... Není to „Česká televize“, to je lež, nakládá Petr Štěpánek Novináři u nás odmítají snášet kritiku a diskusi. Odvolaný ředitel ČT se může bránit u soudu, sdělil PL advokát Aleš Rozehnal

Sečteno a podtrženo, jak se z koncesionářských poplatků vynakládají prostředky, a to i na platy zaměstnanců, se nedozvíme, protože si generální ředitel myslí, že na to nejsme připraveni. „Generální ředitel České televize se pasoval do role soudce Nejvyššího soudu a vykládá nám tady zákony... Nádhera. Podle zákona by měla Česká televize ‚přispívat k právnímu vědomí občanů‘. Čím? Pohrdáním právem? Už evropské soudy judikovaly, že právo na informace u těch, kdo pobírají veřejné prostředky, má přednost před právem na soukromí či obchodními zvyklostmi. Notabene povinnost poskytovat informace dává České televizi i český zákon, se kterým si Dvořák vytírá zadnici,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Štěpán Kotrba.

Místo hysterických výkřiků protivníků i zastánců to chce seriózní diskusi

„Je na čase zkrotit pana Dvořáka tak, aby si i on uvědomoval, že tím, že pobírá veřejné peníze, má vůči veřejnosti povinnosti. Povinnost pokory především. Velmi se přimlouvám za urychlenou novelu zákona o NKÚ s plným rozsahem kontroly finančních prostředků České televize Nejvyšším kontrolním úřadem a zároveň explicitní novelu § 11 zákona o ČT, ve které bude napsáno, že ‚Česká televize je jako veřejná instituce povinným subjektem dle zvláštních právních předpisů – § 2 zákona 106/1999 Sb. a směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003, o opakovaném použití informací veřejného sektoru – a to včetně platů, odměn a honorářů konkrétních fyzických osob, pokud tento plat či honorář převyšuje průměrný plat zaměstnance ČT za předchozí měsíc,“ vysvětluje Štěpán Kotrba.

Z více úhlů pohledu se nad výrokem generálního ředitele ČT zamýšlí Petr Gazdík, člen sněmovního volebního výboru, který má média v gesci. „Česká televize by možná měla zveřejnit pásma po vzoru BBC, nejlepší moderátoři jsou placeni od–do. Její zaměstnanci jsou placeni z veřejných peněz, to je fakt. Na druhou stranu ale musí být garantována nezávislost veřejnoprávních médií. Takže v nynější atmosféře nevybíravých útoků na veřejnoprávní média ze strany jedné soukromé televize je to problém, navíc umocněný obecně závistivou atmosférou, pokud jde o výši platů. Rozmezí platů bez uvedení jmen by to mohlo vyřešit. Jinak bych čekal seriózní diskusi o úloze veřejnoprávních médií, ne emotivní až hysterické výkřiky protivníků i zastánců. Začít u platů je nesmysl,“ říká pro ParlamentníListy.cz předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Platy zveřejnit, moderátory si platíme, míní šéfka senátní mediální komise

„Domnívám se, že občané by měli vědět, jak se zachází s penězi, které zaplatili. Jenže stejně tak kromě televizních poplatků platí daně, které jsou jejich téměř půlroční výdělek, a také nevědí, jak se s nimi nakládá. To, jak hospodaří Česká televize s penězi, by měla být veřejně přístupná informace ale s určitými mantinely, které by nezahrnovaly osobní údaje. Kolik stojí určitý pořad, inscenace, publicistika, zpravodajství, to zveřejnit je v pořádku. Ale jestli ten konkrétní člověk bere hodně, nebo málo, to si myslím, že by se zveřejňovat nemělo, protože to nikdo nedokáže posoudit,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz člen Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky Václav Chaloupek, který byl do Senátu zvolen za hnutí Občané a Patrioti (OPAT). Jako režisér a scénárista proslul autorstvím televizních seriálů pro děti, v nichž přibližuje osudy zvířecích mláďat.

Vcelku jednoznačně se vyjadřuje předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky Daniela Filipiová, i když přiznává, že jde o téma k diskusi. „Já osobně si myslím, že by platy zveřejněny být měly. Moderátoři jsou přece placeni z našich daní,“ odůvodňuje pro ParlamentníListy.cz senátorka ODS Daniela Filipiová svůj názor. Mediální analytik Radim Hreha zase žasne nad Dvořákovým výrokem o nepřipravené společnosti. „Nejistota pana generálního ředitele v souvislosti s připraveností české společnosti akceptovat informace o nakládání s veřejnými penězi na Kavčích horách, je v zásadním rozporu s jeho sebevědomím v rámci podezření z bačování s penězi, které mu česká společnost svěřila v dobré víře, že s nimi bude nakládat hospodárně a efektivně,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha.

Všímá si také toho, o čem šéf ČT cudně mlčí. „Petr Dvořák pozapomněl zdůraznit, že filmoví a televizní tvůrci za jeho působení k České televizi vzhlížejí jako k bezedné studnici lehce získaných finančních zdrojů. Není proto nic jednoduššího než každému umělci podmínit financování jeho produkce zveřejněním jeho finančních i nefinančních bonusů. Společnost, která zažila Bakalu, Koženého, Kocábův Trend či ProMoPro, je připravená na cokoliv, tedy i na zveřejnění Moravcova, Maxova i jiných příjmů stejně, jako příjmy ostatních členů managementu včetně honorářů různých umělců. Faktem však je, že drtivá většina příslušníků tuzemské televizní a filmové elity, včetně managementu ČT, není na takovou situaci skutečně připravena,“ dodává Radim Hreha.

autor: Jiří Hroník