„Zhrzení Piráti“ šili boudu na ODS. Binec kolem ČEZu vysvětlen

reklama

Minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr se dlouhodobě veřejně a na sociálních sítích vyjadřuje k energetické problematice. Na mušce má v poslední době vládu a její plánované kroky ohledně největšího českého distributora elektřiny. Šnobr především kritizuje jakýkoli náznak toho, že by stát mohl do zaběhlého fungování ČEZ zasáhnout.

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 91% Nechci 5% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12964 lidí

„Ta hra vlády se spoluvlastníky ČEZ je nejen ostudná, ale i zásadně kontraproduktivní. Hloupými výroky zpochybňuje soukromé vlastnictví i roli kapitálových trhů, která je pro tržní ekonomiku fatální. ČEZ je pohrobek kuponové privatizace, ale to nedává státu právo šidit.“ Tyto a podobné texty lze číst na twitterovém účtu Michala Šnobra. Na vládě, především pak na Pavlu Blažkovi, nenechává nit suchou. Byl to totiž především právě ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kdo se začal v energetické problematice angažovat a přidělal tím vrásky na čelech všech, kdo vlastní v ČEZu podíl.

V zákulisí už se připravuje tzv. lex ČEZ, který má výrazně ovlivnit podobu tohoto polostátního podniku. I když se vláda snažila držet informace o restrukturalizaci pod pokličkou, nepodařilo se, a prosáklo to ven. V médiích se už několik dní píše o znárodňování a mezi lidmi panuje zmatek. Michala Šnobra i další akcionáře navíc naštval i způsob, jakým se tato věc v Legislativní radě vlády projednávala. Byla totiž připojena k návrhu novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Zavádí se speciální pravidla pro rozdělení společnosti na nástupnické firmy, v nichž se změní dosavadní podíly akcionářů.V nástupcích akciovky s dnešním většinovým podílem státu a 30procentním podílem soukromníků tak může stát držet až 100 procent.

Fotogalerie: - Zeman v Bělehradě

ČEZ se v novele týkají čtyři odstavce, které naznačují, že k rozdělení společnosti stačí, aby se na něm shodlo 85 % akcionářů přítomných na valné hromadě. Dosud šlo o 90 % akcionářů. Návrh navíc jasně zmiňuje, že valná hromada je při takovém rozhodování usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři se dvěma třetinami základního kapitálu ČEZ.

Vtip je v tom, že návrh zákona ani jeho důvodová zpráva sice přímo nemluví o společnosti ČEZ, ale vyplývá to z popisu „společnosti strategického zájmu, která má většinovou majetkovou účast státu a je součástí kritické infrastruktury“. Tuto definici splňuje pouze ČEZ.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 7% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 37848 lidí

„Jde o účelovou pasáž, která jednoznačně vede ke zneužití pozice státu v soukromé akciové společnosti. Je pro mě překvapující, k jak zásadnímu podrazu se stát uchýlil vůči soukromému majetku,“ okomentoval tuto skutečnost výše zmíněný minoritní akcionář Michal Šnobr.

ParlamentníListy.cz požádaly o vysvětlení přímo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ale ten na naše dotazy nereagoval. Oslovili jsme proto Pavla Drobila, někdejšího poslance a ministra životního prostředí. Drobil v současnosti podniká a dlouhodobě se věnuje oblasti průmyslu a energetiky.

„Základní problém celé téhle kauzy lex ČEZ je v tom, že takhle nedovařený projekt vůbec vylezl na svět a teď se mediálně propírá,“ řekl ParlamentnímListům.cz Drobil a ukázal i na možného viníka: „Piráti jsou experti na transparentnost, která někdy ale působí víc škody než užitku. A co vím od kolegů z ODS, dodnes se nesmířili s porážkou ve volbách, a velmi je štve, že jsou ve vládě jak chudí příbuzní. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby měli zájem na tom, aby ODS vypadala před veřejností hloupě a nekompetentně.“ Na dotaz, proč si myslí, že Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh, který neschválí ani Legislativní rada vlády, nechtěl Drobil zacházet do detailů: „Jak jsem řekl, není to tak horké, jak to vypadá. Navíc novináři, ve vší úctě k vám, neumí tak složitou věc, jakou energetika je, dobře komunikovat. Tohle téma nenastudujete za hodinu. Abyste o tom dokázal napsat relevantní článek, zabere vám mnoho času a vycházet musíte z mnoha zdrojů.“

Fotogalerie: - Generálovo vítězství

Pavel Drobil nicméně přiznal, že ve vládě i v samotné ODS kolem lex ČEZ panují dlouhodobé neshody: „Jsou zde dva pohledy na věc. Jednomu můžeme říkat idealistický, druhý je pragmatický. Ideologicky naladění kolegové by chtěli ČEZ dostat ze soukromých rukou, ať už to stojí cokoli. Z principu jsou proti tomu, aby tak strategicky významný podnik drželi drobní akcionáři. Pragmatici nejsou tak striktní, více se orientují podle momentální situace na trhu a ve společnosti. Když uznají, že je to výhodné, budou usilovat o zestátnění, pokud tomu doba přát nebude, nechají soukromníky na pokoji.“

Někdejší výrazná tvář ODS si také myslí, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který „lex ČEZ“ předložil, jedná ve vlastním zájmu: „Z obecného hlediska to pomůže trhu jako takovému, uleví to běžným spotřebitelům. Dá se však předpokládat, že je za tím něco víc, že tam jsou osobní zájmy…“ Konkrétní být nechtěl. Je prý podle něj krajně nevhodné, že se návrh projednává jako součást zákona o přeměnách obchodních společností a družstev: „Je to takové pokoutné. Už to samo o sobě nevyvolává dobrý dojem, a vůbec se nedivím akcionářům, že se bouří. Nejde totiž jen o velká zvířata, jako je pan Šnobr, který mimochodem by se dobře uživil i bez akcií ČEZ. V tom podniku ale mají podíly stovky drobných akcionářů, běžných lidí jako já nebo vy, kteří to mají v rámci investičního portfolia, coby úsporu na důchod, nebo to chtějí věnovat dětem. Chápu, že když se vypustí takový strašák do veřejného prostoru, vyvolá to znepokojení. A to jsem zase u té komunikace, kterou vláda bohužel konstantně nezvládá,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Pavel Drobil.

Jeden z blízkých spolupracovníků Pavla Blažka však tvrdí, že ministr koná to, co považuje pro Českou republiku za nejlepší: „ODS je strana stavící na hodnotách jako je práce, samostatnost a individuální odpovědnost. Pokud někdo vloží peníze do akcií, musí počítat s rizikem. Polostátní energetický gigant sice poskytuje určité záruky a riziko je tam malé,“ vysvětluje zdroj, „ale přesto je to riziko. Jsem si jistý, že vláda nedělá nic proti zájmům občanů. To, že celá věc byla předčasně vypuštěna do veřejného prostoru, způsobilo akorát zmatek. Nepřispívá to k dobrému názoru na Ministerstvo spravedlnosti, na ODS i na celé vedení země. Znám však Pavla Blažka dobře na to,“ hájí ministra jeho spolupracovník, „abych věděl, že hraje fér a drží se pravidel. Celý lex ČEZ, respektive tu komunikaci okolo, beru jako velké nedorozumění.“

Jeden z drobných akcionářů, Jiří Radikovský, si ParlamentnímListům.cz postěžoval, že záměr vlády považuje za zradu: „My, kteří máme v ČEZ jen pár set tisíc, jsme na tom hůř než ti, co tam vložili větší částky. Na valných hromadách toho tolik nezmůžeme. Ti větší hráči se mezi sebou vždy domluví. Já osobně bych se akcií třeba i vzdal, ale za adekvátních podmínek. Třeba ve Francii si s tím poradili docela dobře. Ale tady pochybuji, že do tohoto modelu u nás vláda půjde. Stálo by to hodně peněz, určitě desítky miliard, a v současné době na to určitě nemáme. Nejsou peníze ani na drobnější výdaje. Posíláme sice prachy na Ukrajinu, ale na férové vyplacení akcionářů určitě nic nezbyde,“ krčí rameny Radikovský.

Část akcií ČEZ prý na jaře minulého roku nechal přepsat na dceru: „Je v invalidním důchodu, kvůli tomu nemůže vykonávat běžné zaměstnání. Měl jsem za to, že investice do ČEZ je stabilní a garantovaná. Nepředpokládal jsem tehdy, že za pár měsíců bude vláda řešit zestátnění. Bojím se proto, že to dopadne i na dceřino budoucí zabezpečení. Dnes si člověk opravdu nemůže být ničím jistý,“ lamentuje drobný akcionář. Uvítal by prý alespoň lepší komunikaci: „Levá ruka neví, co dělá pravá. Blažek je sice právník, ale předloží návrh, který Legislativní rada zamítne. Kocourkov.“

Psali jsme: „Přiznávám, žádám potrestání.“ Slonková zesměšněna za obranu Pavla Úřad vlády: Premiér Fiala jednal s ministrem spravedlnosti Blažkem a nejvyšším státním zástupcem Střížem Vláda podpoří oznamovatele. Bude je chránit Osm let natvrdo nebude. Prezident udělí milost Kordysovým

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.