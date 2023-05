„Zločiny našich předků.“ Kauza „Pavel v Terezíně“ vrcholí. Dalšími slovy

reklama

Prezident Petr Pavel v neděli vystoupil s projevem na každoroční Terezínské tryzně u příležitosti 78. výročí ukončení druhé světové války. Obsah prezidentského projevu se stal námětem vášnivých diskusí na sociálních sítích i kritiky ze strany řady politických představitelů. Důvodem je formulace hlavy státu o odpovědnosti za zločiny, které „páchali naši předkové“.

„Na Národním hřbitově Terezín si už 76 let připomínáme více než 155 tisíc lidí, kteří prošli terezínským ghettem. Podle propagátorů zrůdné nacistické ideologie založené na představě vlastní nadřazenosti se tito lidé provinili špatným etnickým původem. Jako Židé byli zbaveni základních lidských práv. Čelili děsivým životním podmínkám, ponižování, a také trvalému strachu, že budou deportováni tam, odkud není návratu,“ shrnul v úvodu své řeči prezident republiky.

Dále mluvil o údajných našich chybách. „Na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat. Nesmíme zapomínat na rodiny ani jednotlivce, kteří šlapali pěšky, s těžkými zavazadly v rukách, z nádraží v Bohušovicích do Terezína, a domnívali se, že jedou za prací, a že se o víkendu vrátí domů. Domov, bohužel, už mnozí z nich nikdy nespatřili. Podle historiků každý čtvrtý vězeň v Terezíně zemřel. Téměř 90 tisíc osob odvezly transporty do vyhlazovacích táborů,“ pokračoval Pavel.

V další části své řeči přímo hovořil o zločinech, kterých se měli dopustit „naši předkové“. O tom, že architekty a pachateli zločinů v Terezíně byli nacisté v dané části projevu nic neřekl. „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich,“ sdělil doslova Petr Pavel.

V další části řeči pak zdůraznil nutnost nadále pomáhat Ukrajině ve snaze porazit Rusko. Jedině připomínání historické zkušenosti a souvislost s dnešní situací může podle jeho slov vést k tomu, že se „vyhneme opakování chyb minulosti“.

Celý projev prezidenta Petra Pavla ZDE

S žádostí o upřesnění se naše redakce obrátila na tiskovou mluvčí prezidenta republiky Markétu Řehákovou. Zajímalo nás, jaké „naše“ historické chyby měl prezident na mysli a na koho to bylo míněno. Ptali jsme se též, zda je možné slova vyložit tak, že se podle prezidenta Češi podíleli na holocaustu.

Pavlova mluvčí reagovala stručně. „Slova pana prezidenta si vykládejte tak, jak byla řečena, tedy že druhá světová válka byla chybou lidské společnosti, ze které se musíme poučit všichni,“ konstatovala pro PL Markéta Řeháková.

Ptali jsme se i českých politiků, jak uvedenou část prezidentova proslovu z Terezína vnímají.

Šéf stínové vlády hnutí ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček míní, že se prezident nevyjádřil zcela dovedně. „Nemyslím si, že by to takto pan prezident myslel. Spíše to vnímám jako určitou formulační neobratnost. Rozumím tomu spíše tak, že pan prezident chtěl upozornit na skutečnost, že v době druhé světové války, a i krátce po ní, někteří naši občané selhali. Ať už tím, že mlčky tolerovali zlo nebo se na něm v horším případě podíleli. Rozhodně bych však nesouhlasil s tím, že by vina za holocaust ležela na Češích,“ uvedl Havlíček.

Značně razantnější ve své reakci byl předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „Asi největší počty obětí Čechů u nás zanechali fanatici a kariéristé, kteří se nalepili na poválečný režim. Tady pan Pavel zřejmě reflektoval vlastní minulost agenta rozvědky a kariérního komunisty. Pokud jde o holocaust, tak Češi byli také oběti plánované a prováděné genocidy ze strany Němců – počet zavražděných a umučených Čechů a Slováků bez židovských spoluobčanů se odhaduje na 70 až 80 tisíc. A to bez těch, co na následky věznění či mučení umřeli po válce. Statisíce jich bylo vězněno a další byli totálně nasazení na otrocké práce. Nezapomínejme, kdo válku a teror vyvolal a prováděl. Byli to Němci. Proto je tragické, že se na českých zbraních dodaných na Ukrajinu znovu objevily znaky hitlerovského wehrmachtu,“ řekl Okamura.

„Vůbec tomu nerozumím. Asi mu to napsali přátelé po boku,“ reagoval europoslanec Jan Zahradil z ODS v narážce na exdiplomata Petra Koláře, poradce prezidenta.

Nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová odmítá filozofii, na základě které bychom z neznámých důvodů měli přebírali odpovědnost za zločiny nacistů. „Neneseme žádnou vinu na zvěrstvech, která páchali, a to mimo jiné i vůči slovanským národům. Co bych ale v této souvislosti ráda zmínila, je fakt, že evropské národy klidně přihlížely k tomuto rozdělování podle národnosti či rasy, pokud se to jich osobně nedotýkalo. Připomínám tím Mnichov, kterým prodali nás, a připomínám nenápadně vytvářenou selekci Židů až po hrůzy koncentračních táborů. Celá Evropa k tomu mlčela a připustila našívání žlutých degradačních hvězd. Všichni diktátoři a megalomani volí cestu rozděl a panuj, protože pak snadněji vítězí a ovládají, a to už se nikdy nesmí dít. Přesto jsme až neuvěřitelnou protiústavní diskriminaci opět připustili v době covidové. Důvody jiné, podstata stejná – protiprávní zásahy do lidských svobod, a dehonestace lidí vyslovující jiné než povolené ‚pravdy‘. Vždy, když si někdo privatizuje pravdu, končí to tragicky. Očekávala bych tedy od prezidenta spíše podobné zamyšlení. Odmítám tedy jakoukoli odpovědnost za zločinný německý režim, který se dnes raději nepřipomíná, stejně jako se skoro popírá, kdo nás od něj osvobodil. Obojí je nezdravé a nesprávné, protože křiví historii. A dnes – braňme svá základní lidská práva jako oko v hlavě. Už dlouho nebyla v takovém ohrožení,“ uvádí senátorka.

„Jeden den děkovat sudetským Němcům a druhý den řečnit v terezínském koncentráku, to umí asi jen náš pan generál. Mimochodem, George Orwell tomu říkal doublethink,“ uvedl poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL odpověděl, že historii nelze zjednodušovat. „Nacisté a v tomto případě Němci, se dopouštěli řady zločinů. Těm ale pomáhala řada českých kolaborantů. A s těmi jsme se historicky moc nevypořádali. A jejich odkaz je stále v naší společnosti bohužel živý. Kolaborovali s komunisty a teď kolaborují s Ruskem,“ napsal redakci europoslanec.

„Že Petr Pavel nebude ve funkci žádná hitparáda, jsem očekával, ale že to bude až takovýhle průšvih, mě fakt nenapadlo. To není český prezident, nýbrž slouha všech možných cizích, jen ne českých, zájmů,“ míní první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Předsedkyni KSČM a poslankyni Evropského parlamentu Kateřinu Konečnou slova prezidenta republiky nepřekvapila. „V lidově-demokratické armádě socialistické republiky se učil parakotoulům a během kampaně nám dokázal, že umí i názorové přemety dokonale. Takže tady pohladil ega sudeťákům, dostal pochvalu od Posselta a zopakoval cosi o příkořích ze strany našeho obyvatelstva. Ovšem nemuselo toho být, nebýt chování sudetských Němců před i během II. sv. války! A historickou chybou bylo – zejména tehdejšího režimu, že vychovával takové kádry, jako je pan prezident!“ dodala Konečná.

„Výrokům prezidenta nerozumím. Je potřeba připomínat dny zrady, kdy nás západní mocnosti obětovaly Hitlerovi v Mnichově s vidinou, že zamezí válce. Nestalo se tak. Takže zklamání, ale z postojů Západu. Nám nezbylo nic než mobilizace, protektorát a nakonec exilová vláda v Londýně a budování vojsk v Buzuluku, přítomnost našich letců v Anglii a Pražské povstání. Za miliony mrtvých v rámci holocaustu a koncentrační tábory potom nese odpovědnost v první řadě nacistické Německo, ale i Západ má na tom svůj podíl. Určitě ne naši obyvatelé,“ má jasno poslanec SPD Radovan Vích.

