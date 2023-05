213 tisíc Kč za náboj do tanku. A F-35... Skryté ceny lezou ven

MONITORING Generál Řehka již několikrát řekl, že scénář války NATO a Ruska není nemožný. „Protože Rusko dneska je na trajektorii konfliktu s aliancí,“ pravil včera na konferenci ve Sněmovně. Je potřeba se podle něho na tuto možnost připravovat. Ministerstvo obrany nakupuje zbraně. Jak si však lidé všímají, jedná se o zbraně útočného, nikoliv obranného charakteru. Sám Řehka řekl, že v případě války by velký díl armády odjel bojovat. A poslanec ANO Pavel Růžička poukazuje na to, kolik budou zbraňové systémy stát. Například jeden náboj do Leopardu dvě vyjde v přepočtu na 213 tisíc korun. Lezou ven i další skryté ceny a výdaje, třeba stran stíhaček F-35.

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20770 lidí válka mezi Ruskem a NATO není nemožná. Armáda se dle jeho slov na tuto možnost vysoce intenzivního konfliktu připravuje. „Protože Rusko dneska je na trajektorii konfliktu s aliancí,“ vysvětlil generál. „Když o tom budete zarytě mlčet a budete se tvářit, že se nic neděje a pak to přijde, tak se to prostě zhroutí. Toto je součást budování odolnosti a snaha zabránit konfliktu, to není nějaké řinčení zbraněmi,“ míní.

Dodal, že kdyby k této možnosti došlo, podstatná část armády by odjela v souladu s aliančními plány bojovat, tedy mimo území České republiky. Nicméně i v Česku jsou dle náčelníka gen. štábu „úkoly“, které je nutné splnit. Česká republika by musela zajistit armádní přesuny a přelety, místa soustředění, skladovací prostory či bezpečnost kritické infrastruktury. K tomu by armáda potřebovala součinnost dalších ministerstev.

Řehka také zmínil, že je třeba zvyšovat odolnost státu a zbavovat se zranitelnosti a závislostí, kupříkladu v oblasti dodávek surovin.

Armáda a Ministerstvo obrany se na svoje případné úkoly zatím připravuje nákupem zbraní, bojových vozidel a dalšího vybavení. Jak si všímá například právník Tomáš Tyl, jedná se výhradně o útočné zbraně. V této souvislosti není od věci zmínit, že generál Řehka na tiskové konferenci hovořil o odstrašení, které má odvrátit scénář ostrého konfliktu mezi aliancí a Ruskem.

Tomáš Tyl dává nákupy do kontrastu s tím, jak se před druhou světovou válkou připravovalo Československo. „Nulová příprava pro obyvatelstvo, nulové investice do civilní obrany, vládu vůbec nezajímá, co bude s lidmi. Vůbec to nevypadá, že se chceme bránit, ale že chceme útočit. Co dělala První republika? Stavěla obranné prvky proti Německu a dodnes někteří tvrdí, že tento systém tzv. řopíků (název podle ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací) by Němci jen těžko překonávali. Bohužel jsme jim ho předali spolu se Sudety. Vidíte dnes nějaké Ředitelství opevňovacích prací?! Jo, tak jedinou naší šancí je Ředitelství silnic a dálnic, přičemž ruská technika uvízne na D1 alias v Ťokově průsmyku,“ připomenul starý vtip.

„Nakupujeme útočné zbraně a myslíte, že ty pak budou stát ve skladech a hangárech, protože Rusko ne a ne zaútočit? Nevím, co si Řehka a Černochová (ne)udělali, ale dva tak krvelačné lidi jsem ještě pohromadě neviděl. A co dělá česká diplomacie? Kouknu na IDěs a čtu ‚Lipavský v Saúdské Arábii jednal o ruském imperialismu i právech žen‘ – aha... P. S.: Asi dochází Ukrajinci. Je potřeba rozšířit frontu a zatáhnout do války další státy. Ať to stojí, co to stojí!“ varuje právník.

Jak právník zmínil, za nové zbraně převážně útočného charakteru utrácí vláda stovky miliard. Jsou ale dobře vynaložené? Bezpečnostní inženýr a bývalý voják z povolání Pavel Růžička si to nemyslí. Poslanec ANO kritizuje jak nedávný nákup bojových vozidel CV90, tak pořízení tanků Leopard a stíhaček F-35.

„Gratuluji Armádě ČR k CV90. Pro méně zasvěcené, je to stejné jako do Felicie z 90 let instalovat technologii ze současného Superbu. Švédům zavřeme ústa, protože už nechceme Gripeny a od Němců vezmeme Leopardy ať neprskají, protože nechceme Lynx nebo Pumu,“ komentoval nedávný nákup za téměř 60 miliard korun.

Podle něho Jana Černochová selhává, když jde o komunikaci. „Ministerstvo obrany bez jakékoliv informace Výboru pro obranu, podepsalo smlouvu o nákupu 246 kusů BVP CV 90 – za téměř 60 miliard korun. Počet a cena malinko nesedí. Hlavně se na nic neptejte...“ dodal.

„Nesedí“ podle něho ani nákup stíhaček F-35, u kterého se Růžička odkazuje na slova generála Míky, který v rozhovoru pro Právo uvedl, že provoz amerických strojů bude dvakrát dražší v porovnání s JAS 39 Gripen. A také zmínil, že se mění situace.

„Hlavně si musíme uvědomit, že se pohybujeme v jiném bezpečnostním prostředí než před pěti lety. Radši budu investovat dvě procenta do armády než mít konflikt. Odstrašující efekt systému F-35 v rámci celé Evropy je vyšší než současné roztříštěné síly Evropy. A ať chceme, nebo nechceme, tak globální hegemonie jednoho velkého hráče, tedy USA, končí. Vzrůstá význam Číny a Rusko chce hrát také svoji roli. Indie roste, což je pro nás v pořádku, protože to bude protiváha Číny. Úloha Evropy vůči Rusku musí narůst, protože nás Spojené státy nebudou přikrývat navždy. A Evropa je natolik bohatá, že by měla Rusko dokázat vyvažovat i bez USA,“ popsal generál situaci.

„Generál Míka říká, že by si Evropa měla umět vytvořit protiváhu vůči Rusku sama i bez USA. Chápu. A proto tedy chceme koupit americké stíhačky, u nichž neznáme provozní náklady a jsou minimálně 2krát tak drahé než evropské platformy? Tady něco nesedí,“ namítá na to Růžička.

Poukazuje také na to, že vrtulníky z USA, které Česko dostalo za věnování starých sovětských strojů Ukrajině, budou muset projít modernizací, kterou si z velké části bude ČR hradit sama.

A pak jsou tu tanky Leopard, kde se postupně načítají položky, které do nich bude potřeba dokoupit a doinstalovat, aby byly na 100 % bojeschopné. „Další příslušenství k Leopardům 2, které se bude muset dokupovat, jsou vysoušeče bojového prostoru tanku, konzervátor akumulátorových baterií a výcviková munice. Takže i s KIS a PPZ budou náklady kolem 600 mil. Kč včetně munice. Pokud půjde vše podle plánu,“ informuje poslanec na základě odpovědí z Ministerstva obrany.

Podle něho je potřeba, aby ministerstvo začalo zveřejňovat reálné náklady i u systémů, které Česká republika dostane od jiných zemí. „Není možné říkat, že nás tanky Leopard nebudou nic stát. Už teď víme, že jen jejich zprovoznění bude stát cca 600 mil. Kč. A jen pro představu, třeba jeden náboj do tanku stojí cca 9 tis. eur,“ upozornil poslanec.

A ptá se, zda je Ministerstvo obrany schopno vyjednat, aby se munice pro tanky vyráběla v ČR. „Tanky Leopard 2 používají dva druhy munice, a to HE DM11 na ‚měkké cíle‘ a pěchotu a KE na pancéřované cíle. Munice KE stojí pravděpodobně více než 9 tisíc eur,“ poukázal.

