6 očkovaných se nakazí, 4 ne. Zpřísnění: Doktorka utnula Vojtěcha

Nemá smysl vytvářet nátlak na neočkované s tím, že svým chováním ohrožují zbytek populace nákazou. „Není to pravda – očkovaní přenášejí virus také. Zbytečně testujeme lidi po nemoci, bez testu necháme běhat lidi očkované, kteří infekci mohou šířit,“ reaguje imunoložka Zuzana Krátká na nová opatření vlády týkající se testování na covid-19. Připomíná závěry vědeckých prací, podle nichž maximální ochrana před přenosem infekce byla zjištěna krátce po druhé dávce, ale pak klesala. „Přibližně po půl roce je účinnost jen kolem 40 procent. To znamená, že pokud by se dvě skupiny lidí vyskytly poblíž infekční osoby, pak mezi neočkovanými by se nakazilo 10 osob a mezi očkovanými 6 a jen 4 by zůstaly nenakažené,“ dodává.

reklama

Nově vyhlášená opatření vládou premiéra Andreje Babiše cílí evidentně na zvýšení motivace těch, kteří váhali s tím nechat se očkovat. Zdravotní pojišťovny totiž už nebudou až na výjimky – například pro děti do 18 let – hradit preventivní testy na koronavirus. Hradit budou však testy těm, kteří mají příznaky koronaviru a k testu je indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena. Za testy nebudou muset platit ani ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, ani lidé plně očkovaní či s jednou aplikovanou dávkou. Cena testů je zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test. Zároveň se rozhodnutím vlády od 1. listopadu zkrátí platnost PCR testů z dosavadního týdne na tři dny a antigenních testů ze tří dnů na jeden.

Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 11% Ne 77% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 7851 lidí

Zkrácení platnosti testů navržené vládě ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem vítá imunoložka Zuzana Krátká, zakládající členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků. „Dosud používaná platnost testů byla naprosto neodpovídající realitě. Pokud chceme mít jistotu, že nemáme koronavirus na sliznici, pak je třeba se otestovat v daný den, maximálně o den dříve. Ale to se bavíme o laboratorní spolehlivosti, která ani tak není stoprocentní. K ní se tímto krokem blížíme. Takže jako laboratorní pracovník tento krok chápu. Testy se ale mají používat pro osoby nemocné při testování u lékaře, nikoliv pro asymptomatické osoby při testování preventivním,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

Očkovaný omezí neočkované, ale sám omezen není

Vůbec však nechápe, čeho lze dosáhnout například testováním účastníků hromadných akcí. „Jsem-li rizikovou osobou a nechci onemocnět, tak se jim obloukem vyhnu a budu sedět doma. Do kina či na koncert půjdu, pokud mi nevadí, že mohu chytit infekci. Vědomě na sebe beru riziko, že ve větším kolektivu můžu dostat chřipku, covid nebo jiné respirační onemocnění. Tím, že se netestují očkovaní lidé, stejně nejsem současným systémem testování chráněna, protože infekci může přenášet každý z nás včetně očkovaných. Povinné testování neočkovaných osob je pouze formou jejich diskriminace a špatně zastíranou metodou nátlaku na neočkované, aby se očkovali,“ upozorňuje imunoložka.

Advokát Tomáš Nielsen, předseda odborné právní skupiny Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod a spoluzakladatel občanské iniciativy Zdravé fórum, považuje celý princip tzv. bezinfekčnosti za absurdní, diskriminační a protiústavní. „Není možné udržovat stav, kdy učitel nebo žák očkovaný proti onemocnění covid-19 uvede do karantény všechny neočkované a omezí je v jejich základních právech, aniž by sám byl omezen. Tady nejde o dobu platnosti testů. Jde o to, že se díváme jinak na očkované a jinak na neočkované a nebereme v úvahu vědecké poznatky. Očkování nechrání před přenosem infekce delta mutace koronaviru. Nejenže část společnosti aktuálním postupem diskriminujeme, ale navíc ji přímo ohrožujeme infekcí,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Tomáš Nielsen.

Místo neočkovaných si doplňte kuřáky, Romy nebo Židy

Vládou přijatá opatření jako by vycházela z nedávného vyjádření profesora Petra Pazdiory, přednosty Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni, pro Českou televizi, že bychom si měli říci, jak dlouho tolerovat neočkované, a také zvážit, zda neukončit dotace testů a od určitého data nedovolit vstup neočkovaným do práce. „Výrok kolegy Pazdiory je naprosto nepřijatelný. Schválně v něm zkuste nahradit slovo ‚neočkované‘ slovy ‚HIV pozitivní‘, ‚kuřáky‘, ‚obézní‘ nebo třeba ‚Romy‘, ‚Židy‘... a dojde vám, že výrok je jasnou diskriminací, která je nejen nemorální, ale i protizákonná,“ zdůrazňuje imunoložka Zuzana Krátká.

Psali jsme: Lukáš Pollert: Očkovaní roznesli mutace. Kocourkov. Celé je to jinak ,,Očkování? Účinnost až k nule.” Profesor Beran: Tečka za covidem úplně jinak Očkování: „Těhotné riskují zdraví. I dítěte. Mladí? Pozor.“ Imunoložka varuje Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe

Se slovy vědeckého pracovníka a významného epidemiologa má problémy i Tomáš Nielsen. „Jestli pan profesor Pazdiora tohle opravdu prohlásil a není to nějaká dezinterpretace, pak by to znamenalo, že je to člověk, který si vůbec neosvojil principy demokratického právního státu. Ani nevím, jak na takto hloupý projev netolerance reagovat. Pojďme se vrátit k hodnotám, jako je respekt k ostatním. Demokracie je model založený na ochraně soukromí, na pluralitě názorů, ochraně práva menšin, solidaritě a spravedlnosti. A já bych si moc přál, abych v něm mohl znovu žít, a hlavně, aby v něm mohly žít moje děti,“ přiznává advokát.

Imunita lidí po infekci přetrvává minimálně rok

Imunoložce Zuzaně Krátké velice vadí, že politici, ale i někteří vědci naprosto ignorují poslední vědecké poznatky o tom, že očkování příliš nechrání před přenosem infekce. „V Izraeli, v USA i ve Velké Británii vyšly práce, ve kterých maximální ochrana před přenosem infekce byla zjištěna krátce po druhé dávce, ale pak klesala. Přibližně po půl roce je účinnost jen kolem 40 procent. To znamená, že pokud by se dvě skupiny lidí vyskytly poblíž infekční osoby, pak mezi neočkovanými by se nakazilo 10 osob a mezi očkovanými 6 a jen 4 by zůstaly nenakažené. U starších osob nás to nepřekvapilo, ale začíná se to projevovat i u mladých lidí. Naopak imunita lidí po infekci přetrvává minimálně rok. Riziko reinfekce je nízké,“ podotýká zakládající členka SMIS.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poukazuje na to, že v České republice opakovaně onemocněl přibližně jeden člověk z tisíce dříve PCR pozitivních, od začátku epidemie je to kolem dvou tisíc lidí. „Důvodem, proč jsou lidé po nemoci na tom lépe než očkovaní, je vytvořená ‚slizniční imunita‘. Sekreční IgA přítomné na sliznicích nosu, dýchacího a trávicího systému obalí virus a znemožní mu průchod přes sliznici do organismu. Jenže toto slizniční – odborně nazývané sekreční – IgA se netvoří po vakcinaci. Očkovaní lidé si ho vytvoří, až když se setkají s živým virem. Důležité je, že očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a smrtí. Takže platí, že očkování chrání mne, ale ne tebe,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

Necháme bez testu očkované, kteří infekci mohou šířit

Proto tvrdí, že nemá smysl vytvářet nátlak na neočkované s tím, že svým chováním ohrožují zbytek populace nákazou. „Není to pravda – očkovaní přenášejí virus také. Takže co se děje v současnosti? Zbytečně testujeme lidi po nemoci, kteří jsou imunní a neohrožují sebe ani ostatní. Bez testu necháme běhat lidi očkované, kteří infekci mohou šířit. Není pravdou, že viru mají méně, mají ho stejně jako lidé neočkovaní. Není pravdou, že nejsou nakažliví. Takže se nedivte, že stoupají počty nakažených. Neočkované odhalíme, po očkovaných infekčních ale ani nepátráme,“ kroutí imunoložka nevěřícně hlavou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda odborné právní skupiny Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod a spoluzakladatel občanské iniciativy Zdravé fórum Tomáš Nielsen ještě před vydáním opatření, že se musí testovat jen neočkovaní a musí si sami zaplatit testy avizoval, že ho napadne u soudu. „Bohužel, soudy nereagují dostatečně rychle. Jako advokát jsem složil slib, jehož součástí je tato pasáž: ‚Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva‘. A já hodlám lidská práva chránit i nadále. Pokud lékaři zapomněli na Hippokratovu přísahu, tak já na svůj slib nezapomínám,“ ujišťuje advokát Tomáš Nielsen.

Psali jsme: Nic neplatit, všechno si nahrávat. Už prý přetekla mez. Až vás přijdou lustrovat hygienici... Doktorka Krátká: Vakcína zachraňuje životy, přesto očkovaní umírat budou. Protilátky? Výzkumy z terénu Oni nechtějí, aby to skončilo. Profesor Beran a ,,Tečka” za covidem Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.