„Pojď si zaš*kat.“ Wollner prohrál soud s Markétou Dobiášovou

Počátkem roku 2023 skončil Marek Wollner v České televizi. Dlouhá léta patřil mezi její nejvýraznější tváře. V roli šéfa chváleného i ostře kritizovaného pořadu Reportéři ČT vynášel na světlo kauzy, vynášel soudy, kritizoval morálku. Byla to právě pokleslá morálka a hrubě nepřijatelné chování, kterého se sám dopouštěl, proč obrazovku opustil.
Došlo totiž k odhalení jeho chování vůči podřízeným, zvláště ženám. Vůči nim se měl opakovaně dopouštět nevhodných poznámek, nevyžádaného osahávání, opakovaných sexuálních návrhů, ponižování, hrubých nadávek.
Například se podle popisu událostí Wollner dopouštěl toho, že se s reportérkou zamkl v kanceláři, dal si její ruku do rozkroku a žádal, aby začala mňoukat. Evidentně toho bylo mnohem víc a dělo se to i dalším členkám Wollnerovy redakce.
Markéta Dobiášová toto Wollnerovo chování popsala ve svém článku Pracovní podmínky v redakci Reportérů ČT: Aktivismus, bossing i harašení. A právě za tento článek a tvrzení v něm obsažená se Dobiášovou rozhodl Wollner žalovat a nadto požadovat 100 tisíc korun jako náhradu za újmu, která mu údajně vymyšlenými tvrzeními byla způsobena.
Jenže to dopadlo opačně. Soud po dlouhém dokazování a mnoha svědeckých výpovědích rozhodl jinak, než jak si Wollner představoval. Jeho žaloba byla zamítnuta, soud tak prohrál a původně žalovaná Markéta Dobiášová vyšla ze soudní síně vítězně. Kromě toho musí Wollner zaplatit Dobiášové kompletní náhradu za náklady řízení a též uhradit náklady řízení státu. Když podání žaloby před časem Marek Wollner veřejně komentoval vůči Dobiášové slovy, že „každá sranda něco stojí“, patrně ho nenapadlo, že platit bude právě on.
Soudkyně navíc v soudní síni četla nejen popis Wollnerova chování z článku Dobiášové, ale padaly i další nehezké pikantnosti a zkazky typu „ty by sis potřebovala pořádně zaš*kat, pojď si zaš*kat“ a podobně. Plácání přes zadek prý byla vůči kolegyním u Wollnera normálka. Stejně tak nadávky a ponižování. „Jsi kýbl hov*n“, apod.
Marek Wollner podle výroku soudkyně nemá nárok na ochranu osobnostních práv, neboť řada svědků před soudem vypověděla, že Dobiášovou popsaného chování se Wollner skutečně dopouštěl. Soud rovněž odkázal k internímu vyšetřování, které vedla dříve sama Česká televize.
Wollnerovo nevhodné chování potvrdili i svědci, kteří pro veřejnoprávní TV pracovali pouze externě, a byli opakovaně podivných situací a narážek ze strany Wollnera vůči podřízeným v redakci svědky.
„V redakci panovala atmosféra strachu, ponižování a šikany,“ potvrdila například svědkyně. Uvedla, že ze strany žalobce (Wollnera, pozn. red.) došlo k nevhodné poznámce během jejích rozhovorů, kdy jí žalobce řekl ‚že by si potřebovala pořádně zaš*kat‘. Žalobce svědkyni systematicky ponižoval,“ citovala soudkyně ze svědeckých výpovědí. Podobných sdělení dalších svědků a svědkyní bylo daleko víc.
Marek Wollner podle soudem citovaných výpovědí dlouhodobě překračoval hranice, křičel, ponižoval, pronášel sexistické poznámky, prováděl nevhodné doteky. Dělo se to prý dlouhodobě a soustavně.
„Na základě skutečností, které vyplynuly z dokazování, je na místě upřít žalobci ochranu osobnostních práv. Ke vzniku občansko-právní odpovědnosti odčinit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnosti člověka musí být splněna existence zásahu objektivně způsobilého vyvolat nemajetkovou újmu spočívající v porušení nebo ohrožení osobnosti člověka v jeho fyzické či morální integritě. Zásah do práv musí být neoprávněný, tedy protiprávní a musí být zjištěna existence příčinné souvislosti mezi takovým zásahem a dotčením osobnostní sféry člověka. Připomínám to jako základ, jak soud přistupuje k žalobě o ochranu osobnosti. Soud posuzoval, zda uveřejněná skutková tvrzení mají pravdivý základ, tedy zda jsou podle žalobce nepravdivá, zda odporují skutečnosti, anebo zda jsou pravdivá,“ uvedla soudkyně.
Během řízení totiž podle ní vyplynulo, že Dobiášová v článku popisuje pravdu. „Chování žalobce bylo takové, že nezbývá než odepřít ochranu osobnostních práv a na tom soud založil zamítnutí celé žaloby,“ dodala.
„Vzhledem k tomu, že žalobce nebyl v řízení úspěšný, jeho žaloba byla zamítnuta, tak procesní úspěch řízení má žalovaná,“ konstatovala soudkyně a doplnila, že Marek Wollner musí zaplatit nejen náhradu nákladů řízení Markétě Dobiášové, ale také státu za vynaložené proplacení svědečného. Obě strany nyní mají lhůtu k rozmyšlení, zda se proti rozsudku chtějí odvolat.
autor: Radim Panenka
