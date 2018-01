Babišova bomba, která všechny naštvala: Tušíme, co přijde, až ve věci Čapí hnízdo promluví pozvaný detektiv

Proč si poslanci SPD a hnutí ANO vydupali zcela nestandardní slyšení na výboru exdetektiva Komárka? Komárek byl na sklonku roku souzen a odsouzen k podmínce za informace o takzvaném brutálním úniku od policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Jak se ukázalo, jeho informace nebyly zrovna „okované“. V rámci procesu ovšem Komárek vystoupil s šokující informací. O osud vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila se podle jednoho svědectví prý nápadně zajímal advokát David Michal z kanceláře MSB Legal, spojované s lobbistou Ivo Rittigem.

Když loni v květnu probíhala razie v kauze Bereta včetně zatýkání elitních policistů, David Michal podle Komárka zjišťoval, jestli neodvedli i Nevtípila. „Když se dovídá, že pan Nevtípil není mezi zadrženými, tak to do telefonu komentuje slovy: ,Tak ten Nevťa (myšleno Nevtípil) zadržen nebyl‘,“ řekl soudu Komárek. Podle něj Michal ještě dodal: „To jsem si tedy oddech. Ten byl pro nás klíčový v době, kdy probíhalo Čapí hnízdo.“ „Vyšetřování Čapího hnízda začalo v roce 2015. Komárek vychází z odposlechů v kanceláři Davida Michala,“ napsaly k tomu Lidové noviny, patřící do impéria Andreje Babiše.

Nedůvěřuje inspekci

Dnes zaměstnanec Finanční správy, spadající pod Ministerstvo financí řízené Alenou Schillerovou za ANO, Jiří Komárek nemá k extrémně tvrdým veřejným prohlášení daleko. Problém ovšem bývá s validitou vyřčených informací. Za výstup s „brutálním únikem informací z vyšetřování od policejního prezidenta“ odešel od soudu s nepravomocnou podmínkou. Proti trestu se odvolal.

Při výslechu na Generální inspekci vloni v červnu Komárek policejní špičky a vedení Ministerstva vnitra vůbec nešetřil. Začal s tím, že inspekci absolutně nedůvěřuje, přešel k tvrzení, že je v Česku ohrožena bezpečnost a že ze strany vedení policie a politiků je policie mrzačena. A zopakoval i tvrzení o podezření o únicích informací od policejních špiček. Podstatnou část své výpovědi věnoval kauze Vidkun, v níž jsou obviněni olomoučtí policisté a podnikatel a přítel exministra vnitra za ODS Ivana Langra, Ivan Kyselý. Jiří Komárek byl tím, kdo vyšetřování kauzy Vidkun rozjížděl, sepsal několik takzvaných úředních záznamů, aby na základě tajného informátora došel k tomu, že olomoučtí kriminalisté manipulují spisy. A zacílil i na Langera. Jenže, jak se při výsleších kauzy Vidkun v posledních měsících ukazuje, informace, na jejichž základě byly povoleny odposlechy a sledování, nesedí. Respektive Komárkovy úřední záznamy rozcupovala řada svědků.

ParlamentníListy.cz byly z bezpečnostních kruhů upozorněny, že se Jiří Komárek i po odchodu z policie nadále stýká se svými kolegy, kteří u sboru zůstali. Tyto schůzky prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů s tím, že Komárek mohl dostávat pro svůj proces interní podklady z policejního vyšetřování, které by mohl použít na svoji obhajobu. „Jedna schůzka z podzimu 2016 v Ostravě, na které se Jiří Komárek sešel se třemi kolegy, detektivy Janem Lisickým, Janem Pavlem a Vlastimilem Swierczinou, byla dokonce zadokumentována minimálně fotograficky,“ řekl ParlamentnímListům.cz člověk, který o ní získal informace. Tento poznatek pak dostává širší rozměr ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že Komárkův podřízený Jan Lisický vyslýchal v rámci kauzy Bereta mimo jiné šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Lisický za zásluhy při vyšetřování kauzy Bereta, ale i dalšího známého případu Vidkun, povýšil. Stal se šéfem odboru obecné kriminality policie Olomouckého kraje.

Problém je i s Komárkovým vyjádřením o vyšetřovateli kauzy Čapí hnízdo. Komárek by se za normálních okolností nemohl k těmto informacím vůbec dostat. Jenže hlavním vyšetřovatelem Berety je jeho někdejší podřízený Jan Lisický. Komárkovy informace, vyřčené u soudu, se už znelíbily pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové a je otázkou času, kdy se do Komárka podruhé zakousne generální inspekce. Tentokrát už ale nemusí jít jen o něj. Komárek se totiž se svými bývalými kolegy od policie scházel vícekrát a inspekce o tom za a) má povědomí a za b) se o tyto schůzky zajímá.

Jiří Komárek by měl být kvůli vystoupení na jednání mandátového a imunitního výboru zbaven mlčenlivosti. Poslancům velmi pravděpodobně sdělí podobné informace jako u soudu. Také nejspíš padne, že k nim nemá důkazy. Pokud by je měl a podělil se o ně s poslanci, vystavil by policisty, vyšetřující případ Bereta, automaticky práci generální inspekce.

Spor o to, zda Jiří Komárek do Poslanecké sněmovny přijde, odložil dokonce ve středu hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. „Je to usnesení, které nemá precedens, prošlo to nejtěsnější většinou hlasů. Výbor není ani orgán činný v trestním řízení, ani soud, dokonce ani vyšetřovací komise,“ rozohnil se po jednání výboru jeho člen, šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

ANO a SPD mají ve výboru dohromady deset členů z devatenácti, ANO osm a SPD dva. „Z našeho pohledu to má pomoci diskreditovat vyšetřovatele,“ uvedl k pozvání Komárka člen mandátového a imunitního výboru Lukáš Bartoň z Pirátů. Co může vyvolané slyšení Jiřího Komárka před členy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny přinést za výsledky? V podstatě jen jeden jediný. Poslanci hnutí ANO, SPD a možná i další prohlásí, že vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo je nedůvěryhodný a doporučí svým klubům hlasovat proti vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Pokud by nebyli oba vrcholní politici vydáni k trestnímu stíhání, vyšetřování by tím pro ně skončilo. Ne tak ale pro další obviněné, manželku Moniku, dceru a syna Andreje Babiše a další lidi ze struktur Babišova holdingu, kteří jsou kvůli údajnému dotačnímu podvodu obviněni.

Karel Janeček pro PL: Zeman na 66,6 % vyhraje. Znám cestu k obrovskému skoku kupředu Pane Faltýnku, pane Babiši, náš čtenář se ptal vašeho poslance na OLAF. Nepříjemné Sněmovní výbor připravil žádost o zbavení někdejšího detektiva Komárka mlčenlivosti Vlastník Čapího hnízda považuje zprávu OLAF za absurdní

autor: Gerhard Nowak