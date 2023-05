Billa a opilí vojáci USA: Žehlí se to, ale svědci hovoří

Velký rozruch rozpoutali v neděli večer ve slovenském městě Zvolen američtí vojáci. Trojice, která ve volném čase zašla do místní Billy, měla být zjevně opilá. V supermarketu se začali nejprve hlasitě hádat mezi sebou, pak se jejich hněv obrátil proti dalším nakupujícím. Přivolané policii pak jeden z nich vulgárně nadával, nakonec vyhrožoval, že všechny zabije. Zpacifikován měl být až donucovacími prostředky.

Oficiální vyjádření supermarketu ale věc nazvalo jako „expresivnější výměnu názorů mezi zákazníky“ a popřelo, že by šlo o fyzický útok. S tím ale nesouhlasí svědci, kteří od neděle čile diskutují na sociálních sítích.

„Bol som tam okolo pol ôsmej večer. Traja muži, z nich jeden černoch, sa po anglicky hádali. Potom sa aj bili. Jeden z nich skončil na zemi. Opití boli ako dogy,“ popsal očitý svědek deníku Pravda.

Jeden z nich měl odmítnout předložit doklady a následně se s policisty fyzicky střetl před prodejnou.

Na policejní stanici si trojici přijel vyzvednout český velitel mise NATO, kterému podléhali.

Vojáci měli být z vojenského výcvikového prostoru Lešť, kde se cvičí alianční jednotky. Když sem v rámci posílení východního křídla NATO v loňském roce zamířili (společně s Čechy a příslušníky dalších armád), vyjadřovali obyvatelé Zvolena i přilehlé obce Modrý Kameň obavy. Starostka Modrého Kameně Mária Bednárová ale prohlásila, že místní lidé jsou na zahraniční vojáky zvyklí, neboť v minulosti zde byli i vojáci sovětští.

Slovenské ministerstvo obrany oznámilo, že incident eviduje jako vzájemnou slovní potyčku, při které neútočili na další zákazníky, ani na majetek. „Vnímáme snahu celou věc účelově zveličit,“ ohradilo se ministerstvo.

Nedávný ministr obrany Jaroslav Naď, který v loňském roce podepsal s USA dohodu o vojenské spolupráci, na tiskové konferenci zdůrazňoval, že šlo „pouze o mírné narušení veřejného pořádku, žádný trestný čin“. „Takže až vás zase budou strašit, že sem američtí vojáci vozí jaderné zbraně a znásilňují tu ženy, tak jim nevěřte,“ vyzval.

Ještě dále ve svém vyjádření zašla americká ambasáda v Bratislavě. Ta incidentu litovala a nazvala jej „nepřijatelný projev neúcty ke slovenské policii a komunitě“. „Spojené státy respektují slovenský právní stát a podrobujeme se slovenské policii,“ ujistilo velvyslanectví.

Své prohlášení ale zakončilo v mnohem méně pokornému duchu: „Bohužel se někteří snaží využít tohoto incidentu jako příležitosti k rozdělení našich zemí a očernění mnoha amerických vojáků a vojákyň, kteří přišli pomáhat a podporovat Slovensko, našeho spojence, od brutální ruské invaze na sousední Ukrajinu“.

The public altercation between U.S. servicemen in a grocery store in Zvolen was an inexcusable display of disrespect to the Slovak police and the community. The incident took place between two servicemen, and there was no damage to property or involvement of anyone outside the… pic.twitter.com/HSkO0Xuc43