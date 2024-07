Bývalá mluvčí na vnitru, teď novinářka. Napíše článek o Babišovi, Rakušan nasdílí. Objednáno?

Fialova vláda sní o válce s Ruskem. Tato věta z rozhovoru PL a Andrejem Babišem pronikla do bruselského serveru Politico, který je považován za vlivné médium. Autorka článku v Politicu nazývá Babišův rozhovor „kontroverzním“ a tvrdí, že ParlamentníListy.cz jsou prokremelské médium.

Pod článkem na bruselském serveru je coby autorka podepsána Ketrin Jochecová. Česky znějící příjmení není náhoda. Pochází z česko-gruzínské rodiny a studovala brněnskou Masarykovu univerzitu, kterou v pozici rektora dříve vedl premiér Petr Fiala a dodneška tam jako prorektorka působí jeho manželka Jana Fialová.

Daleko zajímavější je úplně jiná část životopisu autorky Jochecové. Během českého předsednictví v EU pracovala pro Ministerstvo vnitra Víta Rakušana, kde působila jako mluvčí. Uvádí to sama ve svém profesním životopise: „Mluvčí českého předsednictví v Radě EU na Ministerstvu vnitra.“ Dodává, že tuto pozici vykonávala na plný úvazek.

Ketrin Jochecová se rovněž podílela na tzv. boji s dezinformacemi. „Byla členkou Global Policy Research Group a dohlížela na výzkum boje proti dezinformacím v EU,“ uvádí medailonek na webu Politico.

Mého rozhovoru pro @parlamentky_cz si všimli v Politico - mediálním nástroji bruselské byrokratické chobotnice. Prý je rozhovor kontroverzní a je na "prokremelském" médiu. Autorkou textu je jistá paní, která ještě nedávno pracovala pro ministra jediné pravdy Víta Rakušana a čirou… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 18, 2024

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan, kterému za předsednictví v Radě EU Ketrin Jochecová dělala od července do prosince 2022 tiskovou mluvčí, její článek sdílel na síti X s tím, že si Babišova výroku v rozhovoru pro PL „všimla i světová média“. Navíc tím prý expremiér podle Rakušana „nahrává ruské propagandě“.

Andrej Babiš nad tím kroutí hlavou. Redakci PL řekl, že pokud článek psala Rakušanova bývalá mluvčí, není o čem se bavit. „Vypadá to, jako by si Rakušan ten článek objednal. Oni takhle fungují normálně, přes svoje spřátelené novináře v západních médiích nás v minulosti opakovaně pomlouvali. V tomhle konkrétním případě je naprosto zřejmé, jak to bylo. Vždyť to napsala Rakušanova bývalá mluvčí. Je to směšné,“ uvedl Babiš pro ParlamentníListy.cz.

Podle mediální analytičky Ireny Ryšánkové lze těžko věřit článku, který do evropského média napíše bývalá Rakušanova podřízená a kritizuje v něm největšího politického oponenta svého bývalého šéfa.

„Server Politico by měl lépe dělat svou redakční politiku. Když jsem já sama kdysi pracovala v periodiku, vlastněném Američany, byla jejich editoriální pravidla poměrně přísná. Například jsme nesměli psát o tématech, která se jakkoliv dotýkala našich „blízkých“. Tím nebyli míněni jen naši milenci a milenky, manželé a manželky, rodiče či sourozenci, ale také například naši nedávní zaměstnavatelé. Zásady asi povolily, jak je patrné z textu autorky Ketrin Jochecové, před rokem ještě pracující jako mluvčí českého předsednictví EU na Ministerstvu vnitra ČR. Zároveň byla členkou Global Policy Research Group a dohlížela na „výzkum boje proti dezinformacím v EU“ (sic!). Její text pro americký Politico není vlastní prací, ale fakticky pouhým ozrcadlením z rozhovoru Parlamentních listů s Andrejem Babišem,“ míní analytička.

Vytrhávávání kusů textu a pouhé přidávání hodnocení k výrokům či hodnocení periodika podle ní samo o sobě není novinářská práce. „Sama ‚svůj‘ text obdařila úvodem ‚Former Czech Prime Minister Andrej Babiš accused the current Czech government of dreaming about war with Russia in a controversial interview with pro-Kremlin outlet Parlamentní listy‘, tedy ‚Bývalý český ministerský předseda Andrej Babiš obvinil současnou českou vládu ze snění o válce proti Rusku v kontroverzním interview s prokremelsky orientovanými Parlamentními listy‘. Gratulujeme. Zpráva kombinovaná s komentářem v jedné rozvité větě titulku může být každodenní prací zaujaté vládní píáristky (aka manažerské shrnutí), u někoho, kdo se považuje za novinářku, je to smrtelný hřích,“ sděluje Ryšánková.

„Slečna Jochecová z nějakého důvodu nemohla odolat touze po adjektivech, jak vystřižených s Básníků. ‚Referát je příliš komisní... sdělný, ale bezbarvý.‘ Protože oblasti jsou ‚klíčové‘, rozvoj je ‚dynamický‘ a podmínky ‚složité‘. Proto je Andrej Babiš ‚kontroverzní‘ a Parlamentní listy ‚prokremelské‘. Zatímco její bývalý zaměstnavatel, který promptně článek pověsil na svůj twitter, kontroverzní není, protože Dozimetr nikdy neexistoval a slepice ve městech nežijí. Parlamentní listy podle stejné logiky jsou prokremelské. Seriozní výzkum, zda jsou, či nejsou Parlamentní listy prokremelské, nikdy nikdo neudělal. To by totiž musel vzít množství článků, které server denně vydává, poctivě je přečíst, analyzovat obsahově a srovnat s názory ‚Kremlem‘ ovládaných médií (to nejsou všechny rusky psané články, protože v ruštině píší i ‚zapadnická‘ ruská média jako Reporter, ale i ruské redakce BBC, Deutsche Welle či Svobodné Evropy). Nevšimla jsem si, že by Parlamentní listy jakkoliv glorifikovaly Kreml, ruské vedení či ruskou armádu,“ popisuje.

ParlamentníListy.cz dle Ireny Ryšánkové pouze vyvažují mainstreamový český aktivismus zveřejňováním širšího spektra i opozičních názorů – zleva i zprava. „Pokud by Parlamentní listy byly nadevší pochybnost prokremelské, nepochybně by byly v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu zablokovány spolu s jinými weby, které překládaly články z ruských médií či publikovaly články s narativem, který proruský byl doopravdy. Což se nestalo. Slovo ‚prokremelský‘ je tedy v tomto případě jakési byznysově emocionální označení, které má odrazovat inzerenty a čtenářům naznačit, že ani Babiš a vlastně ani médium, kterému to řekl, nejsou ‚seriózní‘. Proč se tedy Ketrin Jochecová zabývá nálepkováním Babiše a Parlamentních listů? Je okurková sezona a není o čem psát? Potřebuje si vydělat pár dolarů na dovolenou? Je to tím, že se blíží volby a její angažmá pro vnitro pokračuje prací v utajení? Nebo ji někdo oslovil s prosbou o to, aby ze staré známosti pustila do světa tento komentář, převlečený za zprávu? Pokud není o čem psát, pak je mi jí líto, ale v Bruselu, sídlu Politico Europe, se v bolestech rozpadu nedávných koalic ustavuje nový evropský parlament, témata se jistě najdou. I pro Politico,“ dodala Irena Ryšánková.

Andrej Babiš v rozhovoru pro Parlamentní listy, kterého si všimla i světová média, prohlásil, že “česká vláda sní o válce s Ruskem”.

Nevím, o čem sní Andrej Babiš, nečetl jsem totiž knihu, kterou nenapsal. Můžu ale všechny ujistit, že snem naší vlády je bezpečné Česko a že pro… pic.twitter.com/mTnKmlWLo7 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 18, 2024