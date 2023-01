Fialovo „bohaté Česko“: Před 30 lety a teď. Přišlo jiné hodnocení

Premiér Petr Fiala v novoročním projevu uvedl, že jsme před 30 lety byli chudá země a dnes jsme země vyspělá. Jak to vnímáte vy? zeptaly se PL.cz. „Před třiceti lety jsme byli bohatá země, které doma všechno patřilo, peníze nikam neodtékaly po stamiliardách a kapitál byl daněn v desítkách procent – chudí byli jednotlivci. Dnes máme bohaté jednotlivce, našemu státu nepatří skoro nic, peníze odtékají ve stamiliardách do ciziny a velký byznys neplatí skoro žádné daně. Ekonomka Ilona Švihlíková tento stav popisuje slovy: ‚Stali jsme se kolonií‘, a mně nezbývá než s ní souhlasit,“ uvedl expředseda Strany zelených Matěj Stropnický. Vládní poslanci však s premiérem souhlasí a mluví o „fňukání“.

„V tomto s premiérem souhlasím. Komunisté doslova zkonzumovali potenciál Českých zemí, řada továren pocházela ještě z konce monarchie, životní prostředí byla katastrofa, emise, zaostalý průmysl, z části dožívající infrastruktura, ošuntělá a zchátralá města a vesnice... Opatrnější bych byl s hodnocením současnosti. Vše se radikálně změnilo k lepšímu, nicméně vyspělé země jsme nedohnali, naše kvalita života by mohla být lepší, nejsme schopni dostavět dálniční síť, když západní sousedé už finišují s dokončením vysokorychlostních železničních sítí. Zase máme velké problémy s životním prostředím, vzdělanost lidí je mizerná, venkov výrazně ovládají bývalí komunisté na pronajatých pozemcích a před námi jsou existenční výzvy. Takže souhlas s tím, co říkal Petr Fiala, ale je tady i to zlověstné B,“ konstatoval František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Pan premiér ve svém projevu, jak už je ostatně jeho zvykem, zapomněl říct celou pravdu. Ano, před 30 lety jsme byli v mnohém možná chudá země, ale s obrovským potenciálem rozvoje. Pak vláda ODS prostřednictvím novodobých podnikatelů a také se svými chybnými rozhodnutími umožnila naši zemi vydrancovat a rozkrást tak, že po 30 letech jsme země skutečně chudá, navíc bez možnosti se rozvíjet. Protože i to zbývající minimum, jako jsou třeba energie, jsme vyvedli do Německa. Proto by pan profesor premiér měl na Nový rok místo kouřových signálů prázdných slov a slibů raději mlčet,“ uvedl Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Blahoslavení budiž chudí duchem... Stále jsem čekal na signály, ale jak vidět, nenechali marketéři nic náhodě a čtecí zařízení fungovalo perfektně. Před 30 lety jsme byli materiálně určitě chudší, ale emočně a sociálně bohatší. Není důležité všechno zlato, co se třpytí, ale pohoda, klid i naděje jsou mnohdy cennější. A to premiér této země a tohoto lidu bohužel nevnímá,“ sdělil Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Před rokem 1989 jsme byli země totalitní, satelit Sovětského svazu, a především z toho důvodu země neschopná konkurence vyspělému Západu. Dnes jsme v tomto ohledu na tom nepoměrně lépe, nicméně v posledních letech za cenu katastrofických deficitů, které hrozí státním bankrotem, a to vůbec není dobře,“ upozornil Michael Canov, senátor za Liberecko, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda Ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Vnímám to podobně jako pan premiér. Čtyřicet let komunismu, tedy devastace naší země, se nám ale ještě nepodařilo zcela dohnat,“ ohodnotil Ondřej Benešík, poslanec KDU-ČSL, předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

„U Česka je důležité hledat důvody velké stagnace po roce 2008. A tento trend změnit. Ano, vlády 1990 až 2008 byly úspěšné, snad profesor Fiala premiérům pogratuloval,“ zareagoval Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

„Je trochu naším národním sportem fňukat a stěžovat si, jak se máme špatně. I když v posledním roce to jednoduché nebylo a kvůli cenám energií a vysoké inflaci se mnoho lidí ocitlo ve vážných existenčních problémech, obecně souhlasím s panem premiérem. Přestože jsme ani před 30 lety ve světovém srovnání nebyli úplně chudá země, tak v dnešní době se můžeme hrdě hlásit do TOP 30 nejvyspělejších zemí a dokonce do TOP 20 nejšťastnějších zemí světa,“ myslel si Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za Zlínsko, místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

„Byl to umělý, nepřirozený a naškrobený projev, ve kterém nezaznělo nic nového, jen ploché fráze, které už známe. Konkrétní kroky a plány opět žádné. Měl jsem dojem, že některým větám místy nevěřil ani sám Fiala. Jinak od roku 1993 jsme jako republika ušli velký kus suverénní cesty. Teď mám obavu, abychom se díky této vládě nevydali opačným směrem. Byla by to škoda,“ obával se Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Data mluví jasně, žijeme v jedné z nejstabilnějších a sociálně nejvyspělejších zemí světa. Trápí nás neustále ‚blbá nálada‘, a že si mnozí myslí, že mají na všechno nárok, aniž by pro to cokoliv udělali,“ konstatoval Petr Gazdík, poslanec, bývalý ministr školství a předseda STAN.

„Nedá se říci, že jsme byli před 30 lety chudá země, stejně jako nyní, že jsme vyspělá země. Vždy totiž záleží, se kterou zemí se srovnáváme. Česká republika má za sebou 30 let, během kterých se řada věcí povedla, ale také řada věcí šla udělat lépe,“ uvedl Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Po pravdě řečeno nekazil jsem si svátky projevy našich politiků. Ale jistě má pan premiér v něčem pravdu. Za těch 30 let i zde vývoj patrný byl a ještě je. Obdobně jako v mnohých dalších, a to i dost pro nás exotických zemích – kupříkladu Vietnam, Čína aj. Takže je otázkou, zda je to zásluha politiků. Obávám se, že však opak je pravdou. A to napříč politickým a euroatlantickým spektrem. Vývoj je vývoj. Po tisíce let. Zásluhou lidí, zkušeností, vědy. Přejme proto politikům, aby jej pokud možno nebrzdili, nekazili. Ale to je stále dost utopie, že? Jak tady doma, tak v Bruselu, za mořem i jinde,“ upozornil Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení nemocnice Na Bulovce, bývalý poslanec ČSSD.

„Dnes žijeme v mnohem lepší zemi, než jakou nám zanechali po čtyřiceti letech své vlády komunisté. O tom není pochyb. Máme mnohem lepší zdravotnictví, lépe se staráme o slabé, staré a nemocné. Člověk může snáze vyrůst, máme lepší školy a možnosti uplatnění. Teď jde o to, abychom si některé věci nenechali vzít. A právě ODS chce lidem s vyššími příjmy zajistit lepší lékařskou péči, než nám ostatním. Chce ztížit chudším přístup na vysoké školy, seniorům zdražit dopravu, lidem bez práce vzít podporu. Takže ano, jsme na tom lépe, ale můžeme o to snadno přijít. Už na začátku 15. století to řekl Thomas Moore: „Mluví-li bohatí lidé o blahu společnosti, není to nic jiného, než spiknutí boháčů, kteří ve jménu a pod záminkou obecného blaha hledají svůj vlastní prospěch,“ sdělil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Je to pravda a jen slepý to nevidí. Stačí se podívat na to, co bylo a je v obchodech a kolik jsme vydělávali tenkrát a nyní,“ poukázal Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda a místopředseda Senátu ČR.

„Trochu podobně, rozdíly oproti svému dětství si stále pamatuji. Pořád nám ale zbývá spousta práce, digitalizovat ekonomiku, přijmout euro a mnoho dalších věcí, ve kterých nás jiné postkomunistické země, třeba Slovinsko nebo Chorvatsko, předehnaly. Premiér by se měl více snažit,“ doporučil Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty, předseda Evropské pirátské strany.

„Já to vnímám naprosto stejně, stačí se podívat na žebříček životní úrovně tehdy a nyní. To musí vidět každý. Všichni si pamatujeme ty hnusný šedivý domy. A nedostatek běžných věcí,“ zavzpomínal Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP.

„Možná bych nepoužil výraz chudá, protože za chudou zemi bych označil zemi rozvojovou a tou jsme při vší devastaci komunistickým režimem nebyli. Přiléhavější i na srovnání s dneškem by se mi jevil výraz „chudší“, protože tehdy jsme na tom byli výrazně hůře ve většině ukazatelů bohatství a hospodářské vyspělosti společnosti, jako je hospodářská výkonnost, úroveň mezd a zejména kupní síla, která určuje, co si za svůj výdělek můžeme koupit,“ upřesnil Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09, předseda pražské TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti.

„Pan Fiala evidentně žije ve své dosti popletené realitě. Před 30 lety jsme určitě nebyli chudá země, ale žili jsme řadu let v pokřiveném systému, který narazil na své limity a ve srovnání se svobodným světem začal zaostávat. Proto musela přijít změna. Fialova vláda však nyní dělá všechno proto, abychom se do podobně pokřiveného systému zase vrátili. Těch totalitních prvků, které se v praxi Fialovy vlády objevují, je totiž čím dál víc. A ani ten kdysi svobodný svět už není tím, co dříve býval,“ okomentovala Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

„Já jsem žil 33 let za komunismu a mohu potvrdit, že Fiala má pravdu. Nesmíte poslouchat řeči o tom, jak je vše rozkradené a všude bída. Tržby před Vánoci lámaly rekordy a dovolené u moře jsou vyprodány na rok dopředu, lidé mají uloženy biliony korun. Vyrábíme hromadu dobrých a moderních výrobků. Máme stále nejnižší nezaměstnanost v EU a na sociální smír vydává vláda miliardy korun. Skutečnost, že jsme se spolu s ostatními státy EU rozhodli dobrovolně zchudnout a radikálně si snížit životní úroveň kvůli záchraně klimatu je věc jiná, budoucí a spíše náboženská,“ konstatoval Tomáš Jirsa, senátor za Český Krumlov, místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR, starosta Hluboké nad Vltavou.

„Chudoba se dočkala restituce až po sametovém švindlu. Rekord v tom láme právě za dnešního premiéra. Před rokem 1989 byla už dávno jen muzeálním exponátem. Poprvé v našich dějinách – a zatím i naposledy. Musí-li ročníky, které tu dobu nepamatují, tak trapně oblbovat už i sám premiér, u koryt zřejmě není do zpěvu. Je-li obětí vlastní propagandy i on sám, tím hůř. Ani v Písmu přece nestojí, že všichni chudí duchem jsou i blahoslavení,“ zareagoval Josef Skála, ředitel Institutu české levice.

„Každá země za 30 let je na tom lépe, pokud není ve válce či revoluci. Úroveň života lidí je nutné porovnávat s jiným státy v současnosti, a ne s 30 let starou historií. Nacházíme se v době obrovské inflace vyvolané politikou Fialovy i Babišovy vlády, která má obdobné účinky jako daňová reforma v roce 1953. Ničí úspory obyvatel a tyje z toho vláda. Díky vládnímu patolízalství Bruselu, který prosazuje zločinnou politiku Zeleného údělu, máme superdrahé energie. Pokud se za této situace chlubí Fiala tím, že na tom nejsme ještě tak hrozně jako za Miloše Jakeše, vypovídá to více o něm, než o stavu státu,“ zdůraznil Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec, člen Trikolory.

„Oba výroky lze rozporovat. Nicméně před třiceti lety jsme byli zemí svobodnou, dnes ne,“ domníval se Jaroslav Bašta, poslanec SPD, kandidát na prezidenta.

„Tehdy jsme byli v rámci Evropy chudá země, dnes jsme středně vyspělá,“ uvedl Roman Joch, ředitel Občanského institutu.

„Ano, z vládní limuzíny převážející někoho ze Strakovy akademie na dohodnuté a naaranžované schůzky se to tak může jevit, ale vyspělost země bychom měli posuzovat podle těch nejslabších. A soudě i podle reklam lidi stále víc slyší na to, kde a na čem by mohli ušetřit, než že by je zajímalo, jak mohou více vydělat. Jsme sice asi bohatší, ale měli bychom se ptát, zda jsme nepropásli možnost být bohatší mnohem víc, a zda vytváříme dobré podmínky pro ty, kteří chtějí něco aktivně dělat, nebo jim hážeme klacky pod nohy daněmi, regulacemi, byrokracií. Možná že kdybychom se měli dostatečně dobře, nemusíme se to dozvídat z projevu politiků, ale říkáme si to navzájem,“ konstatoval Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Otázka je, jak to měřit. Možnost je ukazatel ekonomické úrovně (GDP per cap), ten je nepochybně dnes větší. Jiná věc je relativní pozice na světovém žebříčku, tady naše konvergence k vyspělým zemím v posledních letech (tak od roku 2009) stagnuje. A souvisí s tím i problém sociální nerovnosti. Na bohatnutí země profituje jen někdo, bohatství neprokape až k poslednímu občanu,“ vypozoroval Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM, bývalý poslanec.

„Neřekl bych, že jsme byli chudá země. Po dlouhých letech bylo co napravovat, to však měly všechny postsocialistické země. A dnes se s rukou na srdci máme opravdu dost dobře. Bohužel občas přijdou krize a horší časy, ale ty zase přejdou. Jsme malá, ale vyspělá země,“ myslel si Marek Černoch, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, dnes člen ODS.

„Před třiceti lety jsme byli bohatá země, které doma všechno patřilo, peníze nikam neodtékaly po stamiliardách a kapitál byl daněn v desítkách procent – chudí byli jednotlivci. Dnes máme bohaté jednotlivce, našemu státu nepatří skoro nic, peníze odtékají ve stamiliardách do ciziny a velký byznys neplatí skoro žádné daně. Ekonomka Ilona Švihlíková tento stav popisuje slovy: ‚Stali jsme se kolonií‘ a mně nezbývá než s ní souhlasit,“ vysvětlil Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Kdyby tu vládl těch třicet let on, tak bychom byli ještě chudší a možná nejchudší,“ okomentoval Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

