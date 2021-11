Haha, hyeny. Zemanův rozhovor na Nově pokračuje velkou radostí

„Trochu nám prezident zase zestárl. Jinak ale jeho intelektuální schopnost se vyjadřovat tak, aby si lehce píchnul do lidských hyen a současně jim odpustil, to byl zemanovský majstrštyk. Pěkně si do nich šťouchnul. Někteří senátoři mu nesahají po kotníky,“ myslel si mediální expert Jiří Mikeš při okomentování rozhovoru prezidenta Zemana pro TV Nova. Výroky, které zaznívaly v době jeho nemoci a už ho pohřbívaly, svědčí podle něj o obrovské nenávisti jejich autorů vůči prezidentovi. Do budoucna čeká rozmíšky mezi prezidentem a vládou. „Profesor Fiala je člověk na akademické úrovni, je noblesní. Bude ale mít pod sebou partu, kde těch odborníků je opravdu málo,“ domníval se.

Prezident Zeman vystoupil 17. listopadu na TV Nova v patnáctiminutovém rozhovoru. Jak se jevil na to, že už ho před pár dny někteří pohřbívali? „Myslím, že pan prezident se z toho dostává, byť je na něm vidět, že to pro něj nebylo zrovna jednoduché. Trochu nám zase zestárl. Jinak ale jeho intelektuální schopnost se vyjadřovat tak, aby si lehce píchnul do lidských hyen a současně jim odpustil, to byl zemanovský majstrštyk. Pěkně si do nich šťouchnul. Někteří senátoři mu nesahají po kotníky. Domnívám se, že je schopný vládu jmenovat, postavit se proti tomu koho nechce, aby ve vládě byl. Bude určitě mít proto argumenty. Zdá se, že pan prezident se dostává do své tradiční intelektuální formy,“ okomentoval Jiří Mikeš.

Jak Jiří Mikeš zmínil a vypíchl, v úplném závěru rozhovoru s Rayem Korantengem říkal prezident Zeman právě na adresu těch, co už ho pohřbívali, že se objevily lidské hyeny a že jim odpouští. Například Džamila Stehlíková sdělila na začátku prezidentovy hospitalizace v nemocnici, že „jsme pohřbili Zemanovu éru a za pár dní aktivuje Parlament článek 66 a odvolá prezidenta bez ohledu na to, kdy proběhne vytažení ze zásuvky.“ A přidala několik Zemanových smrtelných diagnóz. „Džamilu by měli dát na psychiatrické přezkoumání, jak na tom tato paní vlastně je,“ konstatoval Mikeš.

Svědčí to o obrovské nenávisti

Ale i další se prezentovali výroky za hranou. „Mírný optimismus ÚVN mě mírně zdeprimoval,“ uvedl režisér Jiří Hřebejk. „Mám pocit, že ten člověk už zesnul, ale jeho okolí mu to ještě neřeklo,“ sdělil kněz Tomáš Halík. „To je od kněze něco opravdu neslýchaného. Svědčí to o obrovské nenávisti, kterou má tento katolický kněz proti prezidentovi, kterého si národ zvolil,“ myslel si Mikeš, přičemž tato nenávist je asi společným jmenovatelem pro všechny ty, kteří podobné výroky pronášejí či píší.

Jiří Mikeš se zamyslel i nad nejbližší budoucností. „Máme se na co těšit. I když je profesor Fiala člověk, se kterým si prezident tyká, přesto si myslím, že tam budou v budoucnosti nějaké rozmíšky. Bude to velice zajímavé sledovat. Přál bych si, aby se pan prezident opět dostal i do fyzické formy a dařilo se mu lépe,“ zadoufal. Petr Fiala nicméně nyní na prezidenta neútočí a zatím to dělá chytře. „Profesor Fiala je člověk na akademické úrovni, je noblesní. Bude ale mít pod sebou partu, kde těch odborníků je opravdu málo. Divím se, že ODS nedala na Ministerstvo financí pana Skopečka. To mi rozum nebere,“ podivoval se.

Prezident Zeman uvedl, že bude vetovat jedno jméno ministra. Patrně jde o Ministerstvo zahraničí a nominanta Pirátů Jana Lipavského. „Oni ti ministři zahraničí v poslední době, to nebyla žádná sláva,“ povšiml si Mikeš. Nebudou v ODS nakonec rádi, že prezident Lipavského stopne? „Mnoha politikům spadne kámen ze srdce, když se to povede. Myslím, že se to povede. S Pochem se prezidentovi povedlo skvěle. K tomu bude ale potřebovat nejen psychické, ale i fyzické síly, aby ustál ten protútok,“ domníval se.

Studenti sehráli roli urychlovače, rozpadlo se to samovývojem

Rozhovor s prezidentem byl odvysílán 17. listopadu a k tomuto výročí se Miloš Zeman vyjádřil v tom smyslu, že v roce 1989 šlo o souběh událostí, a že v té době už několik měsíců byla demokratická vláda v Polsku a Maďarsku a že pár dní předtím padla berlínská zeď a že velkou zásluhu na tom má i Gorbačov. „V podstatě řekl totéž, co prezident Klaus, ale v takové mírnější formě,“ upozornil Mikeš. Bývalý český prezident Václav Klaus mluvil při pietě u Hlávkovy koleje, kde nacisté 17. listopadu 1939 zatýkali studenty a odváželi je do koncentračního tábora. Pošlapání památky statečných studentů o 50 let později se podle něj stalo poslední kapkou, kterou pohár přetekl. „Pád komunismu měl globální charakter, komunismus neporazili ani naši studenti, ani naši disidenti, zhroutil se jako každý podobný namyšlený pokus násilím potlačit lidskou svobodu,“ řekl Václav Klaus.

„Myslím, že pan prezident Klaus má velkou pravdu. A Zeman taky. Studenti sehráli roli nějakého urychlovače, dostalo to sympatický nádech, proto se mluvilo o sametu. Komouši se toho rádi zbavili, protože už to bylo hrozné včetně vystoupení Jakeše na tom hrádečku. To už bylo vidět, že jsou u konce. Už to bylo všude okolo, zbývali jsme jen my a Rumuni. Bylo jasné, že Gorbi to zabalil s tím, že už na to nemají, aby drželi všechny pohromadě a ještě krmili Kubu a kdoví koho. Prostě se to rozpadlo samovývojem,“ uzavřel Jiří Mikeš.



