Jablka v krámě došla a byla za 90. Okamura věděl, že štve novináře. Tak přidal

„Ještě v devadesátých letech jsme byli potravinově soběstačnou zemí v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky. Projížděl jsem teď s Radimem Fialou celý den Olomouckým krajem. Na lánech úrodné půdy jsou buď kvůli Evropské unii postavené solární elektrárny, nebo kvůli EU je tam řepka. Kam jsme se to dostali. My to chceme změnit. Na úrodnou půdu chceme vrátit zpátky brambory, mrkev, petržel. Chceme mít naše kvalitní maso, a ne nějaké šunty,“ konstatoval na Českém jarmarku pořádaném SPD v Pardubicích předseda tohoto hnutí Tomio Okamura.

Klobása za dvacku, pivo za patnáct. Na velmi příznivé ceny narazili návštěvníci Českého jarmarku pořádaného SPD v neděli odpoledne v Pardubicích. Kromě potravin zde byl i jeden stánek s knihami. Historickými. V nabídce byly tři tituly a zcela zdarma. A zájemce mohl získat i podpis autora, který byl přítomen. Jaroslav Bašta, disident, bývalý ministr v Zemanově vládě, náměstek na Ministerstvu zahraničí, velvyslanec na Ukrajině a v Rusku, ale také archeolog, spisovatel a publicista, je jedničkou SPD v Pardubickém kraji. „Dejte mi jednu knížku. Snad bude lepší než ta Babišova,“ požádal jeden z návštěvníků jarmarku, který je sympatizantem SPD. „Líbí se mi, že hájí naše české zájmy, brání nás před migranty a Bruselem,“ objasnil důvody svých voličských preferencí.

SPD nic nenakupuje, nic nedotuje a nic neprodává

Jarmark byl otevřen hodinu po poledni, oficiální část začala o hodinu později a zahájil ji místopředseda hnutí Radim Fiala, který vysvětlil, jak to s tím jarmarkem je. „Mnoho novinářů se nás ptá, proč to děláme dohromady s jarmarkem. Kolik nás to stojí, kolik do toho dáváme peněz. A proč to dotujeme. Odpověď pro všechny je jedna. SPD nic nenakupuje, nic nedotuje a nic neprodává,“ vysvětlil.

„Rozhodli jsme se, že podpoříme české zemědělce, oni za námi do Poslanecké sněmovny přišli a řekli, pomozte nám něco udělat, protože české výrobky českých zemědělců, potravinářů mizí z českého trhu a jsou nahrazovány výrobky ze Západu či výrobky ze třetích zemí. Jde pouze o zisk. Nemá s tím nic společného Česko, zemědělství, krajina a příroda,“ upozornil.

„My ale tyto věci akcentujeme. Řekli jsme, že budeme propagovat hnutí SPD, řekneme vám, jaký je náš program. Zemědělci a potravináři tady budou ukazovat svoje výrobky, můžete si je koupit. Prodávají je za ceny, které po nich většinou chtějí velkoobchodníci, supermarkety. To znamená, že oni mají stejnou marži jako by to prodali velkým nadnárodním korporacím. Oni nic netratí a my s nimi nemáme finančně nic společného. SPD nic nenakupuje, nedotuje a neprodává,“ objasnil.

„Takže si nakupte, myslím, že budete mile překvapeni kvalitou tohoto českého zboží. Nás spojuje pouze to, že jsme Češi, chceme pomoci českému zemědělství. Samozřejmě to má velký vliv na českou krajinu a přírodu. Pořád slyšíme, že je sucho, ale viděli jste někde na poli jeteloviny, víceleté pícniny, které drží vodu? Ne. Na polích je přece jenom kukuřice, řepka a solární panely. Když naprší, tak to zase rychle odteče. Z těch polí do řek a pak pryč. Jak máme vodu udržet, když zemědělství nefunguje, jak by mělo. S krajinou jsou to spojené nádoby. Musíme se jak o zemědělství, tak o krajinu starat. My podporujeme české zemědělce a české výrobky,“ zdůraznil Fiala.

Připomněl, že jediné, na co mají jako SPD na těchto jarmarcích vliv, je pivo. „Nechali jsme si v pivovaru Nová Paka udělat speciální edici piva, které se jmenuje espéďácký speciál. Můžete si ho dát, prodáváme ho za 15 korun. Mně to pivo moc chutná a je dobré. Dál tu máme klobásy, které si můžete od prodejců zakoupit za 20 korun. A já se vždycky těším, když jedu na jarmarky, na tu pikantní,“ prozradil Radim Fiala.

Posléze zazněla ve videoklipu hymna SPD, kterou nazpíval Petr Kolář a podle Tomia Okamury je to vlastně zhudebněný program SPD. „Ať už je co nejmíň zrad a ztrát, ať naše země mohou zrát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlát. Za lidi férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát. Ať kvetou pouta rodinná, ať víme, co se skrývá v dějinách a svárům už sbohem můžem dát. Společně procházet životem v hojnosti, vykročit ke štěstí, k cíli jít s radostí. A srdce do toho dát. Celé srdce do toho dát,“ zní v textu písně.

Ukázali jsme, že lze mít kvalitní české potraviny za dostupné ceny

Po hymně vystoupil s dlouhým projevem předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Ten přítomným prozradil, že jeho hnutí už nedovolí žádný lockdown a chce návrat k normálnímu životu. Také je pro uznávání protilátek. Na akci se ostatně podepisovaly dvě petice – jedna proti zavedení eura v České republice a druhá právě za uznávání protilátek proti covidu. Jsou také proti opatřením ve školách, proti nímž podali správní žalobu. O očkování a protilátkách Okamura uvedl: „Jsou nás statisíce, co nejsou očkováni a mají protilátky. Nemáme nic proti očkování. Jen říkáme, ať je to dobrovolné. Já jsem mimochodem ten, kdo má protilátky, což jsem náhodně zjistil před měsícem. Dokonce na můj dotaz mi lékařka nedoporučila očkování, protože bych měl moc protilátek,“ prozradil.

Brojil také proti přijímání migrantů a nelíbilo se mu, že „Andrej Babiš přijmul před 14 dny do České republiky prvních 169 islámských afghánských migrantů.“ Je to podle Okamury velký podraz na občany České republiky. „Na jedné straně tvrdí, že nechce migranty a na druhou stranu je přijímá,“ řekl Okamura. Mluvil také o svém dalším tradičním tématu – referendu, kdy uvedl, že jsme jednou ze dvou zemí v EU, která nemá zákon o referendu. Prosazují také, aby politici měli osobní hmotnou zodpovědnost a byla i odvolatelnost politiků. Klíčovými body programu SPD je podpora rodiny, tradičních hodnot a národní suverenity.

„Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny. Proto je tady Český jarmark, který naštval politické konkurenty a s nimi spřažené novináře. Ukázali jsme, že lze mít kvalitní české potraviny za dostupné ceny. Ještě v devadesátých letech jsme byli potravinově soběstačnou zemí v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky. Brambory, cibule, mrkev, petržel a další,“ sdělil a porovnal s dneškem. „Projížděl jsem teď s Radimem Fialou celý den Olomouckým krajem. Na lánech úrodné půdy jsou buď kvůli Evropské unii postavené solární elektrárny, nebo kvůli EU je tam řepka. Kam jsme se to dostali. My to chceme změnit. Na úrodnou půdu chceme vrátit zpátky brambory, mrkev, petržel. Chceme mít naše kvalitní maso, a ne nějaké šunty,“ konstatoval.

„Je třeba zvyšovat naši potravinovou soběstačnost. Když byly loni v supermarketu česká jablka, byla za třicet korun. Když došla, tak je měli za devadesát. Květák to samé. Kdybychom byli soběstační v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky, bude nám tady mnohem lépe,“ domníval se. „Vzpomeňte si, že když jsme tento zákon navrhli letos na jaře, na tu obrovskou kampaň proti SPD, že chceme zdražovat potraviny. Úplné nesmysly. Česká televize si pořád zve pana Prouzu, předsedu Svazu obchodu. Jenže členy tohoto Svazu obchodu jsou ty největší nadnárodní řetězce, které tady mají obrovské marže a které spolu s Evropskou unií způsobily, že nejsme potravinově soběstačnou zemí,“ upozornil.

Mluvil i o dalších programových prioritách hnutí, pochlubil se, že zvyšování důchodů bylo vždy podpořeno hlasy jejich hnutí, a že v případě vítězství dvou opozičních koalic hrozí, že budou důchody zmraženy. „Vždyť už jsme to za Kalouska zažili,“ řekl Okamura.

Green Deal je rudozelená neomarxistická ideologie Evropské unie, která bude stát jen peníze

Poté se představovali kandidáti SPD v Pardubickém kraji. Jedničkou je výše zmiňovaný Jaroslav Bašta. „Chci vysvětlit proč kandiduji v těchto volbách. Situace je kritická a je třeba zastavit negativní trend, který působí na Českou republiku. Celý život jsem byl vlastenec, souvisí to s tím, že jsem archeolog, historik. Hájil jsem suverenitu a zájmy České republiky i jako velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Zjistil jsem, že taková je jediná politická strana u nás, která je v Parlamentě a také tam bude, a to SPD. Rád bych jí pomohl k co nejlepšímu výsledku. Budu rád, když se nám povede i tady v Pardubickém kraji,“ sdělil.

Dvojkou v tomto kraji na kandidátce SPD je Marcel Dlask, který je správním ředitelem elektrárny ve Chvaleticích. „Mým posláním je bezpečnost české energetiky, energetické sítě, soběstačnost našeho průmyslu a nebýt závislí na dovozu elektrické energie kvůli Green Dealu, který chystá Evropská unie a který bude stát 90 bilionů korun pro celou EU. Toto musíme zastavit a najít rozumnou cestu, aby náš průmysl byl konkurenceschopný, levný a aby naše energetika zajistila soběstačnost a bezpečnost našeho státu,“ uvedl.

K jeho slovům se ještě přidal místopředseda SPD Radim Fiala, že energetika je pro ně vážná věc, protože kvůli Green Dealu se všechno zdraží. „Všechno je závislé na energetice. Všechny scénáře do budoucna pro Českou republiku jsou pesimistické. Budeme za chvíli čistí dovozci energie, ať už se postaví Dukovany, nebo ne. Budeme za energii někomu platit. Což bude velký problém. Samotný Green Deal bude Českou republiku stát miliardy korun. Je to rudozelená neomarxistická ideologie Evropské unie, která bude stát jen peníze,“ obával se. „Jediným možným řešením bude dohodnout se se Slováky, Maďary, Poláky, možná Rakušany a odejít z Evropské unie,“ myslel si.

Na úplný závěr oficiálního programu zazpívala mladá espéďačka a semifinalistka SuperStar Diana Chodžajanová naživo hymnu SPD, kterou si mnozí přítomní nahrávali na mobily. „Ta hymna, ta je tak krásná," rozplývaly se dvě starší dámy při odchodu z akce. Mnozí jiní ještě nějaký čas pili a hodovali. „Pivo výborný a klobása taky,“ zhodnotil jeden z přítomných.



