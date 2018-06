Jiří Pospíšil a Hana Marvanová, lídři TOP 09 a STAN: Pražané trpí vysokými cenami bytů. Musí se stěhovat na venkov, je třeba zasáhnout

„Poptávka po bytech, zejména v hlavním městě, převyšuje nabídku,“ vysvětlila růst cen Hana Marvanová, která kandiduje na podzim v komunálních volbách v Praze za hnutí Starostové a nezávislí. Důvodem je podle ní fakt, že se byty nestavějí, propad nabídky už činí víc než čtyřicet procent. Jednou z hlavních příčin je neúměrně dlouhá doba přípravy a realizace bytových projektů, která trvá až neuvěřitelných deset let. Za posledních sedmnáct let klesl počet vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení o sedmdesát pět procent. „Česká republika je podle údajů Světové banky na 127. místě na světě v délce povolovacího řízení,“ konstatovala advokátka.

Lidi si pořizují bydlení v okolí metropole a za prací dojíždějí. Sto osmdesát tisíc osob denně

Kvůli nedostupnému bydlení v Praze volí podle Marvanové lidé bydlení ve Středočeském kraji a do Prahy dojíždějí za prací. Vzhledem k tomu, že jde o sto osmdesát tisíc osob denně, komplikuje to dopravu na příjezdových komunikacích i v hlavním městě, takže ve špičkách dochází k dopravním kolapsům. „Musí se víc stavět,“ prohlásila Hana Marvanová. Je potřeba rozšířit nabídku bytů podporou nové výstavby, a to bytů vlastnických, družstevních i obecních, protože Praha potřebuje šest až osm tisíc nových bytů ročně a stejný počet by se měl rekonstruovat. Ve skutečnosti počet bytů, jejichž výstavba byla v loni zahájena, klesl asi na dva tisíce. Přitom pozemky ke stavbám bytů jsou, uvnitř města má Praha téměř tisíc hektarů nevyužívaných pozemků. A podle odborníků se mohou zastavět, protože Praha je oproti jiným metropolím poměrně řídce osídlena, hustota v Praze je 25 obyvatel na hektar, ve Vídni 41, v Mnichově 44 a v Berlíně 40 obyvatel.

Předseda TOP 09 a její kandidát na pražského primátora Jiří Pospíšil jako odborník na legislativu zdůraznil, že zajistit dostupné bydlení pro Pražany nebude možné bez legislativních změn, které zrychlí stavební řízení. Za nejdůležitější z nich je určitě tzv. fikce souhlasu, to znamená, že pokud stavební úřad nerozhodne ve stavebním řízení ve lhůtě 60 dnů, ve složitých případech ve lhůtě maximálně 90 dnů, mělo by se mít za to, že souhlasí a že územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydal. „Tak to funguje v řadě evropských zemí. K tomu bude potřeba sáhnout do stavebního zákona, využít k tomu legislativní iniciativu hlavního města nebo podat novelu prostřednictvím poslanců TOP 09 a STAN,“ naznačil Jiří Pospíšil, jakou cestou plánují změnu prosadit. Dnes je totiž praxe taková, že úřady nedodržují zákonné lhůty, ale žádné sankce jim za to nehrozí, takže stavebník nemá žádné dovolání. „Problém nemůže být na úkor občana,“ odmítá Pospíšil.

Místo stavebníka by měl potřebná stanoviska hasičů, hygieny a dalších zajišťovat stavební úřad sám

Zástupci TOP 09 a STAN chtějí prosadit další změnu, která by stavebníkům – kteří obíhají kvůli žádosti o povolení stavby řadu institucí, například hasiče, hygienu, obce, ale také správce sítí jako ČEZ, vodovody a kanalizace, někdy i památkáře kvůli tomu, aby dostali potřebná vyjádření a stanoviska ke stavbě – výrazně pomohla. „Navrhujeme, aby souhlasy dotčených orgánů si zajistil stavební úřad sám. Stavebník má přinést záměr na jedno místo a úřad by komunikoval s ostatními organizacemi státní správy. To je běžný model v řadě zemí,“ prohlásil Jiří Pospíšil, který je v současné době europoslancem, takže má přehled o tom, jak probíhá komunikace občana s úřady ve vyspělých evropských zemích. Praha by podle něj měla také obnovit jeden speciální stavební úřad v Praze pro velké stavby.

Podle předkladatelů Plánu pro zajištění dostupného bydlení v Praze by mělo hlavní město financovat program podpory výstavby nejen obecních bytů, ale i bytů družstevních, které jsou většinou levnější než byty prodávané developery. Ale i developerská výstavba může být považována za výstavbu ve veřejném zájmu. „Je třeba stavět, to musí být pro Prahu priorita,“ je přesvědčena Hana Marvanová. Praha by měla na základě dohod se soukromými investory pomoci při výstavbě například zainvestováním sociální a technické infrastruktury, za to by mohla získat třeba deset procent cenově dostupných bytů, které by mohly sloužit obyvatelům města, kteří mají nižší příjmy, například senioři, rodiny s dětmi, nebo pro zaměstnance profesí, které pražské části potřebují. Tyto byty by mohly sloužit učitelům, policistům či hasičům. Ale podle starostů městských částí už se nedostává ani úředníků.

autor: Libuše Frantová