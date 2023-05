Po 10 letech Zeman zúčtoval s Němcovou z ODS

Slova senátorky Němcové z ODS o tom, že hnutí ANO a odbory fakticky spolupracují s Ruskem, a to je důvod, proč chtějí svrhnout vládu, odmítl bývalý prezident Miloš Zeman. Její slova zároveň nechtěl víc komentovat s tím, že se „nechce příliš vyjadřovat k výrokům psychicky deprimovaných osob“. Bývalá hlava státu to řekla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Pane prezidente, vláda při představení konsolidačního balíčku uvedla, že jde o hotovou věc, do které nenechá dělat žádné zásahy. Nyní ministr financí Stanjura říká, že to možná úplně nedomysleli a některé věci tam mohou změnit. Jak na toto nahlížíte?

Už jsem ten konsolidační balíček označil za tříšť asi šedesáti vzájemně neprovázaných nápadů, které mají jednoho společného jmenovatele, a sice že jejich ekonomický efekt bude nižší, než se očekává, a nespokojenost občanů bude vyšší, než se očekává. Někteří vládní politici kritizovali, že opozice nemá pozitivní alternativu, tak jsem předložil svůj vlastní návrh, který je nikoli o šedesáti, ale o dvou bodech, to jest vrácení daně z příjmů fyzických osob na původní hodnotu a za druhé v rámci rušení daňových výjimek zrušení slevy na poplatníka. Připouštím, že i toto by bylo nepopulární opatření, ale na rozdíl od balíčku by mělo tu výhodu, že by zcela smazalo strukturální deficit, který je 200 miliard korun. První opatření by vyneslo 120 miliard a druhé 80 miliard.

Teď čekám, jak se tento balíček bude projednávat. Pobavilo mě, když ministr Lipavský říkal, že nemá kde a z čeho ušetřit. Pobavilo mě, že i když jde o koaliční návrh, protesty se ozývají i z koaličních stran, ale i z celé řady dalších organizací, jako je Svaz měst a obcí, podnikatelé apod. Jinými slovy, je to tak trochu důkaz amatérismu, který u Ministerstva financí převládá.

V rámci onoho balíčku má být součástí i navýšení renty pro bývalé prezidenty, tedy pro vás a Václava Klause, na dvojnásobek. Z některých resortů hned zazněla kritika, že to je nespravedlivé a neodůvodnitelné. Vás osobně se to týká, co o tom soudíte?

Za prvé, já sám jsem to nenavrhoval, za druhé nemám nic proti tomu a myslím, že je to v pořádku. Nu a za třetí, což je nejdůležitější, týká se to všeho všudy dvou osob. Z makroekonomického hlediska je to nula, nula, nic. Takže pokud se tomu věnuje až nepřiměřená pozornost, jen to dokresluje můj názor na některá bulvární média, protože právě bulvární média nedokážou odlišit podstatné od nepodstatného.

Jak se stavíte k rozruchu, který způsobila senátorka Miroslava Němcová, když de facto obvinila hnutí ANO a odbory ze spolupráce s Ruskem. Řekla přesně toto: „Rusko se sune přes Maďarsko a Slovensko i k nám. Asi proto byl Babiš u Orbána. Proto ANO, Středula a ke zradě vždy připravení komunisté eskalují napětí a chtějí svrhnout naši vládu.“

Paní senátorka Němcová je psychicky deprimována od doby, co jsem ji odmítl jmenovat ministerskou předsedkyní, a nechci se příliš vyjadřovat k výrokům psychicky deprimovaných osob.

Přece jenom jde o závažné obvinění. Měl by k tomu zaujmout stanovisko šéf ODS Petr Fiala?

Vzhledem k osobě, nikoli osobnosti, paní Němcové to pokládám za marginální věc.

„Válka mezi Ruskem a NATO je možná, není nemožná. Rusko je na trajektorii konfliktu s Aliancí. Pokud by válka vypukla, od první chvíle jsme aktivním účastníkem.“ Taková slova použil náčelník generálního štábu Karel Řehka. Jde o konstatování možné reality, nebo strašení?

Pan generál Řehka je poměrně mladý, radikální a i o něm platí slavný Goethův výrok Junge Revolutionäre, alte Hofräte (mladí revolucionáři, staří dvorní radové, pozn. red.) a myslím si, že jeho výrok není třeba přeceňovat. Podle mého názoru válka mezi NATO a Ruskem je krajně nepravděpodobná.

Hovoří se o sporech generála Řehky s ministryní obrany Černochovou, které musí řešit premiér i prezident. Ve stejné době se objevily zprávy, že by ministryně chtěla vyměnit i šéfa ÚVN, a nedávno vyměnila šéfa vojenské policie, kterého pár měsíců předtím sama instalovala. Není její personální politika trochu nekonzistentní?

Ze svého oblíbeného teletextu jsem se dozvěděl, že jádro sporu mezi paní ministryní a náčelníkem generálního štábu spočívalo v tom, že paní ministryně převzala personální pravomoc nad povyšováním některých důstojníků, ale nyní prý tuto personální pravomoc opět vrátila panu Řehkovi. Co se týče pana Zavorala, budu s ním v dohledné době mluvit, a protože o celé záležitosti nic nevím, zeptám se ho, abych věděl, zda je to fáma, nebo skutečnost. Pokud jde o pana Foltýna (exšéf vojenské policie, pozn. red.), neměl jsem dojem, že je mužem na svém místě, a nevidím tedy důvod, proč protestovat proti jeho odvolání.

K výkonu práce paní ministryně obrany tedy v tomto směru žádné výtky nemáte?

Že má někdy razantní a poněkud ukvapené výroky, například pokud jde o dopad ruské střely na polské území, ze které se vyklubala ukrajinská střela, je to samozřejmě pravda, ale na druhé straně si myslím, že alespoň vzhledem k jejímu působení ve výboru pro obranu Sněmovny není na rozdíl od některých jiných ministrů naprostým laikem ve své oblasti.

Obranná dohoda mezi USA a ČR vyvolala vášnivé diskuse. Jak se na to díváte vy? Je dobře, že byla tato smlouva uzavřena?

S velkým zájmem jsem četl článek Zdeňka Koudelky, který tuto smlouvu označil za vazalskou. Na druhé straně beru v úvahu, že ji uzavřela celá řada dalších zemí včetně Slovenska. Vyjádřil jsem svoje stanovisko, že bych nesouhlasil se vznikem jakékoli cizí vojenské základny, tedy ani americké, na našem území. Tato smlouva o základně přímo nemluví a paní ministryně také popřela, že by se o základně uvažovalo. Na druhé straně z určitého výkladu této smlouvy, že umožňuje americké straně výstavbu zařízení na našem území, se dá odvodit, že by se o základnu mohlo jednat. Jako důvěřivý člověk chci ale věřit slovům paní ministryně.

Proti dohodě se vzedmula poměrně hlasitá vlna kritiky a stejně tak jsme již mohli zaznamenat varovná prohlášení, že ti, kteří aktivně proti dohodě vystupují, jednají v zájmu Ruska…

Lidé s jednozávitovým mozkem jsou schopni přijímat pouze jednozávitová paradigmata. Tak tomu ostatně bylo i za totality, kdy jakákoli činnost, která vyjadřovala nesouhlas s tehdejším režimem, byla považována za činnost agentů amerického či případně britského imperialismu. Toto paradigma v obrácené formě někteří jednozávitoví představitelé přenášejí do dnešní doby.

Četl jste projev prezidenta Pavla v Terezíně? Mluvil tam o „zločinech, které páchali naši předkové“, což je v místě, kde nacisté věznili Čechy, dosti podivné prohlášení. Předtím zase v Bavorsku chválil Bernda Posselta za rozvoj česko-německých vztahů.

Dříve jsem už v jednom rozhovoru říkal, že o Petru Pavlovi v dobrém mluvit nemohu a špatně mluvit nechci. Takže mohu pouze konstatovat, že podle mého názoru Bernd Posselt jako mluvčí Sudetoněmeckého landsmanšaftu dlouhodobě poškozoval česko-německé vztahy.

V těchto dnech se stali Srbové na severu Kosova terčem kosovsko-albánských policejních ozbrojenců. Ovšem řada médií stejně za původce násilností označila tamní Srby, kteří stáli s holýma rukama proti těžkooděncům. Sledujete tamní situaci?

Vždy jsem podporoval Srbsko, vždy jsem považoval Kosovo za teroristickou zemi a vždy jsem byl proti uznání nezávislosti Kosova. Jako prezident jsem odmítl jmenovat velvyslance do Kosova, což přede mnou odmítal udělat i Václav Klaus. To, že někteří vedoucí představitelé včetně exprezidenta Thačiho stojí před soudním tribunálem v Haagu, pouze dokazuje oprávněnost mé tehdejší kritiky.

