Pohov! Do naha! Svlékli jsme z uniformy generála Pavla. „Budoucí prezident“ má co vysvětlovat. Poche, Bakala, USA…

Vypěstovat si svého prezidenta. Tak by se dala nazvat dlouhodobá snaha skupin kolem Petra Pavla. Ten už několik měsíců v podstatě realizuje svou kampaň. Stačí navštívit jeho oficiální Facebook. Videa, skeče, postoje, krátké názory. ParlamentníListy.cz se kromě toho podívaly do útrob spolku Pro bezpečnou budoucnost, který se stará o neviditelnou produkci. Provázanost tamních lidí je víc než zajímavá.

Současným výkonným ředitelem je Jakub Janda, veřejnosti známý nejen svými názory, ale rovněž pornografickou minulostí. Vizí organizace je prý svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je pevnou součástí transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA.

Členkou dozorčí rady Evropských hodnot je jistá Jana Holcová. Její jmenovkyně Pavla Holcová je ředitelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Právě to pár dnů před volbami uveřejnilo informace o offshorových aktivitách současného premiéra Andreje Babiše. O tom ParlamentníListy.cz informovaly velmi podrobně včetně popsání amerických finančních toků mířících k uvedenému centru.

Dalším neméně atraktivním jménem v pozadí tvorby prezidenta je veřejnosti zcela neznámá Linda Jozwiak Kopecká. Na stránkách Spolu silnější je vedená jako výkonná asistentka. Ačkoli by šlo její nacionále lehko přehlédnout, byla by to chyba. Jozwiak Kopecká totiž dlouhé roky pracovala jako asistentka Miroslava Pocheho. Ještě nyní lze na internetu snadno dohledat, že další Pocheho asistentkou byla v době jeho práce v Evropském parlamentu jistá Veronika Dospělová. Třetím do pomyslné party nebyl v letech 2014–2019 nikdo jiný než Tomáš Petříček. Pocheho bývalý vliv na dění v sociální demokracii nebo na pražském magistrátu popsala redakce opakovaně.

Spolek Pro bezpečnou budoucnost má však ještě další atraktivní jména. V zápisu o shodě zakladatelů jsou totiž evidováni předseda správní rady Petr Kolář a člen správní rady František Vrabel.

Kolář, partner moderátorky Světlany Witowské, byl náměstkem na Ministerstvu zahraničí, pět let pobýval v USA. Velvyslanec v Americe je v diplomatických kruzích považován za piedestal. Výš to dotáhnout nejde. Řada diplomatů, s nimiž se redakce zná, to potvrzuje. O Kolářovi se příliš bavit nechtějí. „Je moc zaháčkovaný, snad bych řekl, že až zavázaný,“ podotkl jeden z nich.

Vrabel je pro změnu spojován s firmou Semantic Visions.

„Jejich podnikání v zabezpečení dat si nakonec všimli američtí byznysmeni spojení s armádou. V době, kdy Česko vstupovalo na konci devadesátých let do NATO, chtěli novým členským státům ze střední Evropy nabízet slaďování postupů a technologií s těmi severoatlantickými a v jednotlivých členských státech hledali místní spojence. To, co dělal tehdy Vrabel, tomu nebylo úplně vzdálené, a tak ho oslovili. Konkrétně společnost Cubic, v níž seděla řada bývalých představitelů amerických bezpečnostních sil, a právě v jejich prostředí Vrabel poprvé viděl to, s čím nakonec prorazil,“ napsal časopis Respekt v polovině roku 2019.

Další členkou produkce je Anna Drbohlavová. Řadu let pracovala pro Nouvelle Prague, což je prý showcase festival. Letos probíhal, jak stránky napovídají, v pražském Doxu. Ústředním mecenášem těchto prostor je podnikatel Zdeněk Bakala. Wikipedia ho častuje oslovením „americký investor“. Encyklopedie se nezdráhá upozornit, že Bakala figuroval v řadě kauz.

Spolek tlačící Petra Pavla na Pražský hrad má také expertní tým pro koronavirus, který dával všelijaká doporučení. Jeho členy jsou Dana Drábová, Petr Kolář, Martin Hausenblas, Daniel Koštoval, Jan Březina, Benedikt Vangeli, Lenka Vonka Černá, Jana Šeblová. V létě si Pavel najal jako konzultanta na volné noze stratéga prezidentky Zuzany Čaputové, Slováka Michala Repu.

Spolek rovněž proinvestoval necelé tři miliony, což je vysoká částka, na sociálních sítích. Cílem bylo podpořit stránky generála Pavla. Těžko říct, nakolik byla investice úspěšná, neboť Pavel má prozatím jen 18 tisíc lajků.

Pro srovnání: Robert Šlachta má 80 tisíc lajků, Andrej Babiš 235 tisíc lajků a třeba taková Mlékárna Kunín jich má rovných pětadvacet tisíc.

Profil Petra Pavla informuje o průběhu kampaně Petra Pavla. Například v úterý byly publikovány fotky z Kroměříže, kde se Pavel účastnil diskuse o evropské bezpečnosti. Pár hodin předtím navštívil Františkovy Lázně, kde se vyfotil se starostou Janem Kuchařem.

