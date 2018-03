Připosejřený Babiš a hlupáci v ulicích. Před zprávou, že Ondráček to sám složil, se rozpoutalo peklo. Rok 89, SNB... Překvapivá slova z KSČM!

„Nechápu, proč by se měly organizovat nějaké občanské demonstrace,“ řekl Filip na TV Prima. Kritici podle Filipa „nerespektují nic, co by v občanské společnosti mělo být“ a „jenom prokazují, že nejsou demokraté“.

V souvislosti s kritikou protestů se předseda KSČM Filip nechal podle Aktuálně.cz také slyšet, že nevidí nic tak špatného na zásahu pohotovostního pluku proti demonstrantům v roce 1989. Policisté podle něj jen zajišťovali bezpečnost. „Já opravdu nevnímám to, že by tohle mělo být něco špatného, protože my potřebujeme, aby se lidé cítili bezpečně a policie fungovala,“ prohlásil. Šéf komunistů též řekl, že policejním pohotovostním plukem musel projít každý policista. Ondráček podle předsedy komunistů konal jen svou povinnost, nejednal nad rámec rozkazu.

V době vydání tohoto článku média přinesla zprávu, že ANO se dohodlo s KSČM na tom, že Ondráček sám odstoupí z funkce předsedy komise. Sněmovna mezitím dále jedná, i když i dle slov šéfa klubu ČSSD Chvojky stejně „všichni vědí, jak to nakonec dopadne“. Tedy potvrzením Ondráčkova odchodu. Sám Ondráček před půl čtvrtou odpolední na mikrofon potvrdil, že funkci skládá.

Ať tak nebo tak, ParlamentníListy.cz shromáždily řadu vyjádření, které se týkají nejen Ondráčka, ale zejména pohledu na naši minulost. Velmi překvapivý náhled přednesl také zástupce KSČM Dolejš.

Programové odmítnutí zneužití moci KSČM učinila trvalým pilířem své identity…

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o slovech Vojtěch Filipa myslí. Jeho vyjádření vyvolalo ostré, často protichůdné reakce.

„Stručně řečeno: pan Ondráček se podílel na potlačování poklidnych demonstrací občanů proti režimu, který neuznával občanské svobody, nebyl demokratický, byl totalitní. Tak takovéto zákroky proti demonstrantům označit za ‚zajišťování bezpečnosti‘ považuji za vrchol cynismu. A za důkaz, že KSČM se opravdu od minulosti nedistancovala a podobně jako Ondráček ničeho nelituje,“ uvedl předseda STAN a poslanec Petr Gazdík.

„V ČR je dnes na rozdíl od režimu před rokem 1989 jasně ošetřena svoboda shromážďování. Nemusím souhlasit s obsahem dnešních protestů, ale je demokraticky legitimní nesouhlasit i s usnesením Sněmovny. Pokud jde o represivní zásahy proti shromáždění občanů v roce 1989, tak řeči o zajištění pořádku a bezpečnosti jsou zcela druhotné – podstatné je, že šlo tehdy o silový a doslova neurvalý zásah proti politickým svobodám, v rozporu s duchem glasnosti a helsinských dohod. Zažil jsem jako protestující na vlastní kůži. Minulý režim tu flagrantně selhal v případě zásahu na Národní třídě dokonce v rozporu s vlastními předpisy. KSČM se od takového zneužití moci už dříve jasně distancovala. Pochopitelně, že účastníci zásahu plnili jen rozkazy svých velitelů, ale politická distance od nedemokratického postupu tehdejšího režimu je zásadní a spadá pod programové odmítnutí zneužití moci, které KSČM učinila trvalým pilířem své identity,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

„Já vidím úplně opačně než Vojtěch Filip. V demokratické a svobodné zemi mají občané právo vyjadřovat svobodně svůj názor na cokoli, pokud to je poklidnou formou a neporušuje se tím zákon. Co se týká pohotovostního pluku, tak ten v té době bránil na základě rozkazů nedemokratický režim. Pokud mají v dnešní době lidé nějaký problém s KSČM, je potřeba tuto stranu ve volbách nevolit,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Demonstrace je legitimní nástroj k vyjádření občanského názoru. S panem předsedou Filipem nesouhlasím,“ reagoval na dotaz místopředseda poslaneckého klubu ANO Roman Kubíček.

„Pan předseda Filip dělá hloupého. Mnozí politici nedoceňují význam symbolů. Minulost pana Ondráčka je jeho věc, věc jeho svědomí. Ale ne tehdy, když se chce podílet na veřejném životě ve společnosti, která se těžce sbírá z následků režimu, kterému on sloužil s pendrekem v ruce. KSČM jeho nominací do komise pro GIBS, ale i do Poslanecké sněmovny dává najevo vysokou míru cynismu a neschopnosti sebereflexe,“ myslí si místopředseda senátorského klubu ODS Jiří Oberfalzer.

„Být kolega Ondráček poslancem za kteroukoli z pidistran, srocených v menšinovém Nedemokratickém bloku, Sorosovi poskoci by mu jistě vysmolili divukrásné alibi. Například že obětí ‚totalitní zvůle‘ byl vlastně on sám. Zdeněk má ovšem charakter. A tak z něj dělají vyvrhele za to, co se děje dnes a denně i v ‚euroamerické civilizaci‘ – a často i v nepoměrně brutálnějším podání. Mnohokrát to bylo k vidění i u nás. Stačí si připomenout třeba jen zásah proti demonstraci, protestující u dějiště zasedání Světové banky počátkem století. Čím to, že nikoho netíží ´nomenklaturní´ minulost generálů, honících kariéru ve strukturách NATO? Ti už za socialismu veleli i plukům a divizím – a tedy i vojenské kontrarozvědce v jejich rámci. A co ty statisíce lidí, povražděných agresemi za ‚změnu režimu‘ – a politici i novináři, kteří to darebáctví polévali svěcenou vodou? Sám Zdeněk Ondráček je přitom jen záminka. Skutečným cílem je zvrátit výsledek voleb. Pro síly, které se o to pokouší, platí demokracie jen do chvíle, dokud je samotné neusadí na bidýlko. Pak vyvádějí jako pominuté. O to přesněji víme ‚Who Is Who‘,“ uvedl místopředseda KSČM Josef Skála.

Zpochybňovat výsledek voleb je přímým popřením demokracie

„Pan Ondráček je pro mne nepřijatelný v čele GIBS. Povinností občana je bránit svobodu a demokracii. On bránil diktaturu komunistů, jeho cílem bylo potlačit nenásilné vyjádření odporu. Kdyby mu nařídili střílet, tak by střílel? Obávám se, že ano. S panem Filipem zásadně nesouhlasím. Doufám, že lidé vidí, že komunisti brání svoji diktaturu i dnes, rádi by se k ní vrátili!“ uvedla europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

„S panem předsedou KSČM Filipem se obvykle shodnu tak maximálně v tom, zda venku prší, nebo svítí slunce, tedy prakticky v ničem. Ale jeho výroky z posledních dnů jsou pro mě naprosto nepřijatelné a za hranou. Zejména jeho hájení brutálního zásahu v listopadu 1989 proti studentům toužícím po svobodě v nedělní televizní diskuzi je pro mě, dovolte mi použit expresivnější výraz, svinstvo. Co se týče pana Ondráčka, nezpochybňuji nijak jeho mandát poslance, který mu dali voliči. Do čela Komise na kontrolu GIBS ale podle mě příslušník pohotovostního pluku zasahující během listopadových události nepatří a budu rád, když v této pozici skončí. Jisté symboly bychom měli chápat a být na ně s dostatečnou mírou historické paměti citliví,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„V této zemi je určitě ne nevýznamné procento lidi, kteří vnímají jako tragédii zvolení prezidenta Zemana, ještě horší neštěstí je v jejich očích výsledek posledních voleb a vítězství Andreje Babiše v jeho podnikatelského projektu ANO2011 a další velkou frustrací je pro ně posílení vlivu KSČM, i když ve volbách příliš neuspěla. Plně podporuji jejich právo veřejně vyjádřit názor, ale také by mi měli dovolit v demokratické společnosti být zvolen, a to i do kontrolních a řídících funkcí. Pokud mi toto dovolit nechtějí, nejsou demokraté! Všichni přece ví, že to není až tak o kolegovi Ondráčkovi. A pokud dostane vláda v čele s panem Babišem důvěru, budeme svědky ještě masivnějšich veřejných manifestací, o tom jsem přesvědčen. Díky za ně, protože jsou pro demokracii důležité, ale v demokracii maji právo rozhodovat jenom volby! A zpochybňovat jejich výsledek svou frustrací je přímým popřením demokracie!“ upozorňuje místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Myslím si, že KSČM udělala hned dvojitou chybu tím, že trvala na zvolení poslance Ondráčka předsedou zmíněné komise. Jednak se tím vmanévrovala do diskuse o policejním násilí v roce ´89, což nemůže ustát. Druhá věc je ještě závažnější. Ohrozila tím jednání o vládě a zase o něco přiblížila předčasné volby, ve kterých se nemusí dostat přes pět procent ani ona, ani ČSSD. A je tu třetí problém. Česká politická scéna se bude do krve hádat o krutosti policie v minulosti, zatímco se v západních zemích šíří no-go zóny, do kterých se policisté bojí vkročit. Až to přijde k nám, budeme zase zaskočeni,“ upozorňuje europoslanec ČSSD Jan Keller.

„To je opravdu scestné. To pak můžeme prohlásit celou sametovou revoluci za protizákonnou a příslušníky VB a StB vyznamenat za skvělou práci podle zákona. Logika pana Filipa je demagogická,“ reagoval europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„KSČM byla opakovaně zvolena do Poslanecké sněmovny. Je to tedy strana, která nebyla zakázaná a zastupuje své voliče. My v poslaneckém klubu SPD máme v případě jeho zvolení anebo odvolání volné hlasování. Zdeněk Ondráček byl zvolen do funkce předsedy stálé komise pro kontrolu GIBS hlasy hnutí ANO a díky obrovske absenci poslanců takzvaných demokratických stran, které dnes volají po jeho odvolání. Pro mě je zarážející, jak dnes každý zpochybňuje a raději nemluví o svém životě před rokem 1989. Měli by tedy všichni absolventi vysoké školy vrátit diplomy, když mají zkoušky z marxismu-leninismu?“ uvedl poslanec SPD Radovan Vích.

Jenom úplní hlupáci protestovali proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka…

„Jenom podivní politici mohli být na prášky z toho, že Zdeňka Ondráčka poslanci a poslankyně zvolili do čela komise pro kontrolu GIBS. Jenom úplní hlupáci, tedy několik tisíc lidí v několika městech republiky, protestovali proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS. Demonstrující ani kloudně nevěděli, jak se jmenuje, natož o co se jedná. Hysterie je přísně účelová. Příslušníka pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti v listopadu 1989 televize zachytila, jak se účastní protidemonstračního policejního mejdanu. No a co? Mají ti řvouni nazývající Ondráčka mlátičkou záběry, že skutečně mlátil lidi? Myslím, že by takových záběrů byla plná televize. V takovém případě bych nenapsal ani řádku. Kdyby protestující nebyli idioti, uvědomili by si, že pohotovostní pluk byl totéž co byl na vojně přijímač. Každé ucho tam šlo na výcvik. Místo, aby zemědělcům pomáhali při sklizní brambor, protože bylo sklizeno, dostal Ondráček rozkaz a šel někam do středu města. Měl malé dvě hvězdičky alias byl ucho, které bylo ve výcviku. Proto dvě hvězdičky strážmistra mají „ucha“, ti co nastoupili do policejního sboru – tehdy se tomu říkalo SNB – Sbor národní bezpečnosti,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Ondráček jenom držel hubu a krok na povel jako jeho kolegové. Z vykuleného kluka, protože studoval a studoval, se stal špičkový policajt. A kdo si dovolí říci, že ne? Vždyť ten Ondráček, který ohrožuje celou zeměkouli, nejen GIBS, má řádné prověrky?! Co s tím? No, o tom se raději nebudeme zmiňovat, že? Měl v podstatě smůlu. Kdyby neposkytl rozhovor televizi, nikdo by o něm neměl tušení. Nejhorší na politické scéně z hlediska osudu jedinců ale je, že na nedůvěryhodnou personu si zadělal Babiš. Spadl na úroveň kluků z ODS nebo chaotů ze STAN. Andrej Babiš se totiž nečekaně rozhodl přidat k návrhu ODS na odvolání Ondráčka z funkce. Páteční hlasování také označil i za svou chybu. Kdyby nebyl připosejřený, pokrčil by rameny a připomenul by, že poslanci ANO jsou dospělí lidé s právem účastnit se voleb a jezdit trolejbusem. Proto se rozhodli, jak se rozhodli. Takto naopak ukázal, že je na stejné pozici jako Sobotka. Ocas mezi nohy, když na něho někdo zaštěká, a neví v tom okamžiku, co má dělat. Prostě další eurohujer, který se drží na pozici jenom díky agendě protimigrantské politiky.To není dobrá věštba pro dny budoucí. Jít s pravicovým davem v ondráčkovské módě je pro něho jako obléci si rubáš,“ dodal Doubrava.

Sluníčkáři a kavárna kopou kolem sebe

„Podle mne pan Ondráček vůbec nechápe morální dopad svého nepřiměřeného zásahu,“ reagoval poslanec ANO Rostislav Vyzula.

„Zopakuji pár základních faktů, které mainstreamová media velkoryse pomíjí : Nominace kandidáta na předsedu komise pro kontrolu GIBS byla plně v gesci KSČM. Vlastní volba předsedy komise byla tajná (SPD mělo pro tento případ odsouhlasenou volnou volbu) a při pohledu na přítomnost poslanců jednotlivých stran, kteří se účastnili volby je jasné, že se značný počet těch, kteří nyní tak hlasitě protestují proti výsledku této volby, nedostavil do práce, za kterou jsou placení, a nevolili. Proto volba která byla dost těsná, dopadla jak dopadla. Takže ani nepovažuji za správné komentovat názory předsedy KSČM, přijdou mi v této šarádě jaksi navíc,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

„S předsedou Filipem souhlasím. Pro demokracii je zcela nemyslitelné, aby byli skandalizovani lidé, kteří dříve vykonávali svoji práci tak, jako ji vykonávají tisíce policistů po celém světě a ve všech možných politických režimech. V ozbrojených sborech se rozkazy plní, a to v každém režimu, a když už někoho tedy ostrakizovat, tak toho, kdo ty rozkazy z centra, v případě, že by byly uznány jako protiprávní, vydával. Ale zdůrazňuji, že platí, a to po celém světě, že nepovolené demonstrace si take vyžadují specifické přístupy... To, co se ale děje v souvislosti s těmito, jakoby spontánními protesty, není zcela v pořádku, a aniž bych nějak strašil, není to zcela nepodobné počátkum pogromů, tak, jak je známe z historie,“ uvedl poslanc KSČM Jiří Valenta.

„Všechno zlé je k něčemu dobré. Zvolení pana Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS lidi snad konečně probudilo a osvěžilo jim paměť, jak to bylo za dohledu estébáků, jak v lednu 1989 a že to už takto nechceme. Vyjádření KSČM je cíleně zavádějící,“ uvedl senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Vždyť zde nejde jen o pana poslance Ondráčka. Sluníčkářům, pražské kavárně a rádoby demokratickým stranám se nepodařilo uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny, poté neuspěl ani jejich kandidát na prezidenta, tak nyní kopou kolem sebe a hledají jakoukoli příležitost jak bojkotovat sestavení vlády. Manipulují veřejností a mladí, co nemají utvořený svůj názor, jim v tom skvěle pomáhají. Posuzovat konání pana Ondráčka v roce 1989 nám nenáleží, protože nikdo z nás nebyl na jeho místě a nevíme, čemu ve své pozici čelil. Jedno je jisté, pan poslanec Ondráček byl demokraticky zvolen v řádné volbě,“ uvedla poslankyně SPD Karla Maříková.

„V rámci naší demokracie je poslanec Ondráček bez problémů poslancem dvě volební období, ale teď ho nominovali tam, kde je to morálně problematické. Také by byla pitomost, aby jej třeba nominovali na šéfa ÚSTRu. Zde to neodhadla ani KSČM, ani ANO,“ míní senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Předseda Filip nechápe víc věcí,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

autor: Lukáš Petřík