Prohrajou soudy, smál se Pirát už dopředu. Jak v Praze jednají s podnikateli

Když před pěti lety nastoupila do čela Prahy koalice Pirátů a Prahy Sobě, avizovala, že chce mnoho věcí dělat jinak. Zkušenosti, jaké s těmito politiky udělali někteří podnikatelé v centru Prahy, ukazují především na změnu ve způsobu komunikace. Ten nový by šel shrnout slavnými slovy Martina Bursíka „silou, Kaťuško“.

Po komunálních volbách na podzim 2018 vznikla v Praze koalice, která dopředu avizovala, že chce prakticky vše dělat jinak, než jejich předchůdci. Pod vedením pirátského primátora Zdeňka Hřiba vznikl tým, který podle sloganu jednoho z účastníků chtěl „vracet Prahu sobě“.

Jedním z hlavních témat, na kterých chtěla koalice ukázat nové pořádky, byly změny v historickém centru, aby nebyl „Disneylandem pro turisty“. A jako jeden z konkrétních padouchů byly poměrně rychle vybrány restaurace v centru města, nabízející při jídle posezení na čerstvém vzduchu.

„Předzahrádky“ se pro mnohé staly symbolem všeho negativního. Řada lidí namítala, že z některých se pod markýzou a pevným ohraničením staly vlastně další lokály uprostřed náměstí.

Téma od začátku prosazovala Kristýna Drápalová, zvolená do zastupitelstva za Prahu Sobě. Vystudovaná kunsthistorička z Prahy a Berlína se prezentuje jako expertka na veřejný prostor a vizuální smog. V „Hřibově“ koalici se jako zástupkyně hnutí Praha Sobě stala hlavní tváří boje proti „turistickému nevkusu“, byť ona sama tento termín odmítá.

„Vždycky zdůrazňuji, že předzahrádky jsou vítaným oživením veřejného prostoru. Je ale důležité, aby se z nich nestávaly samostatné domky s podlahou, stěnami, zastřešením a vytápěním – to se ale v historickém srdci Prahy v některých případech děje. Takové předzahrádky, shodou okolností cílící zpravidla na turisty, za problém považuji,“ vysvětluje zastupitelka Drápalová pro ParlamentníListy.cz.

Prakticky okamžitě po nástupu se začal na magistrátě připravovat dokument nazvaný Prostupnost a Kultivace veřejného prostoru na Královské cesta a Hradebním korzu.

V létě 2019 proběhlo měření průchodnosti na vybraných úsecích v centru města. Zdeněk Hřib po něm šířil na sociálních sítích hororové skazky o sto tisících procházejících lidech denně, od odborníků ale toto měření čelilo velké kritice jako netransparentní a zmatečné. Odborníci byli skutečně překvapeni výpočty, ve kterých stovky či tisíce lidí na konci jedné ulice zmizely a v navazující už se neobjevily, celé měření proběhlo za jediný den a pořízeno bylo za 32 tisíc korun, což je podle kritiků řádově níže, než nabízejí expertní společnosti.

Zástupci koalice pak raději o tomto měření příliš nemluvili a místo „prostupnosti“ začali operovat se slovem „kultivace“, pod které se schová naprosto cokoliv.

16. 3. 2020, v době nejtvrdšího covidového lockdownu, kdy restaurace vydávaly pouze z okének, kuchaři a číšníci byli bez práce a na všech úrovních se řešilo, jak tento segment ekonomiky zachránit před úplným krachem, se sešla Rada Hlavního města Prahy a schválila finální dokument „Prostupnost a kultivace“.

Ten měl být následně podkladem nejen pro nové smlouvy pro prostory na veřejných prostranstvích, ale také pro přepracování těch současných. Kdo by neuvedl svou předzahrádku do souladu s novými zásadami, tomu měla být smlouva vypovězena.

Podnikatelé, se kterými podle jejich vyjádření pro ParlamentníListy.cz doposud nikdo o ničem nejednal, byli skutečně překvapeni. Dokument podle nich trpěl mnoha vadami a nezohledňoval místní specifika, včetně toho, že předpokládal, že v prudkých svazích bude venkovní posezení bez podesty.

Restauratéři namítali, že i doposud museli plnit docela přísná pravidla a v centru Prahy, což je památková zóna UNESCO, mít razítka třeba i od památkářů. A připomínali, že jejich předzahrádky také pomohly věcem, které magistrát nebyl schopen zajistit, třeba při boji proti kapsářům, někdejšímu pražskému koloritu.

Následně byl dokument několikrát přepracováván, což paní Drápalová popsala slovy „její implementaci provázely následující dva roky strašlivé zdržovačky, obelhávačky, další a další projednávání, podvůdky nejrůznějšího druhu“.

Primátor Hřib dokument chválil jako naprostý průlom v péči o veřejný prostor. „Jejich podobu už neovlivňují zájmové skupiny, ale jsou to pravidla upravena 100 % ve prospěch Pražanů,“ psal na sociální sítě.

V Radě měl toto téma pod sebou Adam Scheinherr, stranický kolega Drápalové. Jednota na něm v rámci koalice ale rozhodně nebyla, dokonce lze říci, že se právě na něm koalice málem rozpadla. Včetně lehce bizarní kauzy s pokusem o úplatek dvou zastupitelů, po které se zastupitelka Drápalová svěřila sociální síti, že si od lékaře nechala předepsat neurol.

Pirát Adam Zábranský boj se „zahrádkáři“ před volbami 2022 prezentoval jako jeden z největších úspěchů koalice. V nové Radě pod primátorem Svobodou se této agendy ujal sám a pokračuje v bojovném trendu.

„ V minulém volebním období jsem nebyl strůjcem této snahy, ale jsem rád, že ji naše koalice započala. Veřejný prostor v památkově chráněném centru města nemá být zohyzďován plastovými stany, masivními konstrukcemi či skříněmi na nádobí a pokladnami vyloženými na ulici, jak bylo v minulosti bohužel běžnou praxí,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.

„Město jako majitel pozemků, které si chtějí restauratéři pronajmout, má právo určit si, že restaurační zahrádky mají spočívat primárně ve stolkách, židlích a slunečnících neoblepených reklamou, a že nemá jít v podstatě o samostatné venkovní provozovny typu „domeček“, které vytvářejí vizuální i fyzické bariéry a znehodnocují hodnotná veřejná prostranství,“ dodává. Podle nových pravidel podle něj zahrádky veřejný prostor neznehodnocují, ale vhodně doplňují.

Žaloba ještě před lhůtou

Zatímco netransparentní tvorba nových pravidel mnohé zaskočila, jejich uvádění do praxe mezi aktéry vyvolává pochybnosti o existenci právního státu.

Přístup vedení magistrátu totiž podle nich byl od počátku velmi selektivní.

Zmatek při přijímání dokumentu Prostupnost a kultivace (který byl celkem třikrát revidován) uvrhl provozovatele předzahrádek do značné nejistoty, jaká pravidla vlastně aktuálně platí. Některé zahrádky měly zůstat, jiné se měly zmenšit a další zcela zaniknout, přičemž v rámci jednotlivých aktualizací docházelo k podstatným změnám. Kritéria prostupnosti, alespoň trochu předvídatelná, byla nahrazována zcela nevyzpytatelnými kritérii kultivace.

Restauratéři se pozastavovali třeba i nad tím, že nová pravidla pro užívání ohřívačů vzduchu byla obhajována srovnáním s městy v klimaticky zcela odlišné Itálii.

V dubnu a květnu 2021 pak magistrát bez jakéhokoliv upozornění a podle restauratérů v rozporu se samotnými předpisy začal vypovídat nájemní smlouvy některým restauracím, které ani nedostaly možnost změny provést. Navíc některé z nich ani po třech letech nedostaly návrh nové smlouvy, která by byla zohlednila nová pravidla.

Někteří restaratéři se proto začali proti výpovědi bránit soudně. Magistrát podle jejich tvrzení neučinil pro dosažení dohody vůbec nic.

Z hlediska rovného přístupu a víry ve spravedlnost mnohé nahlodává také to, že na sociálních sítích zastupitelky Drápalové a dalších koaličních politiků jsou někteří restauratéři výrazně „oblíbenější“, než jiní.

„Já nevím o nikom, kdo by prosazoval odstranění všech předzahrádek z centra, to by byl úplný nesmysl. Několik málo předzahrádek, které však často mají rozlohu v desítkách až stovkách metrů čtverečních, by se však mělo změnit a některé z nich i zmenšit. Žádná nová pravidla se teď už nepřipravují, jde jen o to, aby se provozovatelé přizpůsobili tomu, co Praha jako majitel pozemků pod předzahrádkami vyžaduje. A k tomu slouží Manuál pro kultivovanou Prahu / Restaurační zahrádky, který jsem připravila a byl schválen v roce 2021," říká pro ParlamentníListy.cz Kristýna Drápalová.

Náměstek Zábranský přes sociální sítě otevřeně vzkazoval, že „v některých případech nejsou ještě změny kvůli všemožným průtahům bohužel reálně vidět, ale snad se to brzy změní po té, co provozovatelé předzahrádek prohrajou soudy“.

Pokuta, kterou za neoprávněné užívání předzahrádky magistrát restauracím vyměřil, činila 10 tisíc korun denně. Nájem za užívání veřejného prostranství má být asi třetinový.

Stále ale přetrvávaly pochybnosti o právním stavu, včetně toho, zda nové smlouvy vůbec byly řádně schváleny Radou Hlavního města Prahy, které se pokusila odstranit Komise Rady hl. m. Prahy pro předzahrádky. Ta v červnu 2023 rozhodla, že provozovatelům bude umožněno do 30. 09. 2023 všechny spory ukončit, předmětný prostor vyklidit a předložit komisi k projednání vizualizaci restaurační zahrádky.

Během léta radní Zábranský rozeslal restauratérům návrhy na narovnání, spočívající v ukončení všech soudů, vyklizení předzahrádek a podepsání nových smluv. S tím byli restauratéři srozuměni, jenže pak jim v datovkách začaly přistávat výzvy k úhradě smluvní pokuty za celé období.

Tyto pokuty přitom byly vyměřovány značně selektivně, obvykle těm, kteří se bránili. Naopak restauratéři, kteří novou smlouvu bez řečí podepsali, jsou obvykle v klidu, ačkoliv podle ParlamentníchListů.cz někteří z nich vůbec neprovedli změny požadované novými předpisy.

„Žádná dohoda, že když provozovatelé ukončí nesmyslné a předem prohrané soudní spory, nebudeme po nich chtít zaplatit smluvní pokuty za užívání veřejných prostranství po skončení nájemní smlouvy, nevznikla. Provozovatelům jsem v jednom z dopisů zaslaných někdy v polovině loňského roku nabízel, že když soudní spory ukončí, uzavřeme s nimi nové nájemní smlouvy, a naopak když v soudních sporech budou pokračovat, nové smlouvy s nimi nebudeme uzavírat a budou jednoduše bez zahrádky," tvrdí pro ParlamentníListy.cz radní Zábranský.

Třešničkou pak měl podle restauratérů být fakt, že na „zakleknuté“ restauratéry začal právník magistrátu podávat žaloby na vyklizení ještě před 30. zářím 2023, kdy měla uplynout lhůta na smírné řešení.

Rovný přístup ke všem soutěžitelům má přitom být garantován hned několika zákony. Podle Adama Zábranského ale bylo odlišně zacházeno pouze s odlišnými případy.

Do zamotané situace by mělo vnést jasno dubnové jednání Rady. O téma se totiž začal zajímat i předseda kontrolního výboru magistrátu Ondřej Prokop z hnutí ANO.

„Současná rada se naštěstí k této absurdní situaci postavila čelem a schválila mé doporučení, aby radní Zábranský tuto problematiku neprodleně projednal na dubnovém zasedání zastupitelstva a zasadil se o systémové řešení, včetně odpuštění likvidačních pokut pro dotčené restauratéry. Po splnění tohoto kroku bude možné v nové metodice provozu restauračních předzahrádek pokračovat ze strany města spravedlivě a transparentně,“ sdělil Prokop pro ParlamentníListy.cz.

Radní Zábranský ale podle informací, které ParlamentníListy.cz získaly, ignoruje nejen provozovatele, ale i petici zaměstnanců, kteří vyjádřili své obavy již v prosinci 2023. Na tuto petici podle informací však dodnes pan Zábranský vůbec nereagoval.

ParlamentníListy.cz nabízely prostor k vyjádření radnímu Zábranskému, stejně jako náměstku primátora Hřibovi a zastupitelce Drápalové. Pokud jej využijí po vydání textu, bude jejich vyjádření doplněno.

Určitě je správně, aby se Praha snažila být co nejpřitažlivější pro návštěvníky i vlastní obyvatele. Je ale otázkou, zda se této přitažlivosti dobereme lépe ve férové spolupráci vedení města, obchodníků a občanů, nebo zda uvěříme, že tuto přitažlivost dokáže autoritativně namalovat několik osob, cítících svůj mandát jako právo jít za „správnou věcí“ i přes mrtvoly.

