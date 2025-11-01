Protesty na univerzitách. Řízeno z Íránu, padlo v USA

01.11.2025 17:26 | Monitoring

Násilné antisemitské protesty, které zachvátily americké univerzity, nejsou výsledkem spontánního jednání studentů. Demonstrace byly organizovány a řízeny ze zahraničí, především z Íránu. Přesvědčeni o tom jsou představitelé vysokých škol, kteří volají po posílení bezpečnosti v kampusech i zachování akademických svobod. Kongres vyšetřuje roli nevládních organizací a zahraničních subjektů. Výsledkem by mohly být nové sankce proti Íránu.

Protesty na univerzitách. Řízeno z Íránu, padlo v USA
Foto: Repro X
Popisek: Záběr z demonstrace na univerzitě ve Washingtonu

Americké univerzitní kampusy, které v minulém roce zažily vlnu násilných protestů proti Izraeli, nebyly podle vyjádření akademických představitelů výsledkem spontánního studentského aktivismu. Kancléři tří předních univerzit – Syracuse, Vanderbilt a Washington University v St. Louis – na panelové diskusi ve Washingtonu D.C. varovali, že nepokoje byly koordinovány externími silami. Vliv měl mít mimo jiné Írán.

 

 

Setkání představitelů univerzit, uspořádané organizací Alums for Campus Fairness, se zaměřilo na strategie proti rostoucímu antisemitismu na amerických kampusech po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023. Kancléři popisovali, jak se z relativně klidných propalestinských protestů staly agresivní demonstrace s požadavky na bojkot Izraele a obviňováním z genocidy.

Agresivní akce podle manuálu

Klíčovým momentem bylo vystoupení Kenta Syveruda, kancléře Syracuse University, který z vlivu na americké studenty přímo obvinil Írán. Protesty podle něj připomínaly zvenku koordinovanou kampaň.

Syverud popsal, jak se atmosféra v kampusech změnila: „V prvních měsících po 7. říjnu byla přátelská na obě strany. Studenti podporovali proizraelské i propalestinské aktivity. Pak přišla změna, která nebyla přirozená.“

Podobný názor vyjádřil i Daniel Diermeier, kancléř Vanderbilt University v Nashville. „Existují organizované sítě, které následovaly manuál, jenž byl importován z jiných univerzit, jako Columbia,“ vysvětlil Diermeier, podle jehož názoru se jednalo o přímou koordinaci, která vedla k agresivním akcím, jako byly blokády budov a volání po „globalizaci intifády“ nebo vymazání Izraele „od řeky po moře“.

 

 

Andrew D. Martin, kancléř Washington University v St. Louis, souhlasil a přiznal, že antisemitismus zůstává problémem, přestože univerzity přijaly opatření jako zákaz bojkotů a veřejné odsuzování proteroristické rétoriky.

Demonstrace koordinovala íránská vláda

Také americký Kongres vyšetřoval roli nevládních organizací a cizích entit při organizování protestů. Bývalá ředitelka národního zpravodajství Avril Hainesová loni v červenci oznámila, že íránská vláda nejenže podporovala demonstrace finančně, ale také je koordinovala.

 

 

Členové Hamásu sami přiznali spolupráci s americkými aktivisty, což potvrdila i květnová žaloba tří izraelských rukojmích z Gazy. Jeden z jejich únosců jim podle žaloby řekl, že Hamás v Gaze spolupracoval se spojenci, včetně těch v médiích a na univerzitách, aby šířil nenávist k Izraeli a Židům.

 

 

Manipulace s pomocí sociálních sítí

Syverudovo vyjádření přichází v době, kdy univerzity čelí rostoucímu tlaku z Kongresu a veřejnosti. Syracuse University, kde se protesty odehrály na podzim 2023, implementovala nové politiky proti narušování výuky a podporuje volný projev bez násilí. Diermeier z Vanderbilt navíc zdůraznil, že koordinace byla viditelná v opakujících se sloganech a taktikách, které se šířily mezi kampusy.

Odhalení zvyšují obavy z hybridní války. Státy jako Írán využívají sociální sítě a aktivisty k destabilizaci nepřátelských společností. Experti varují, že bez pevných opatření by mohly protesty eskalovat do širšího konfliktu na kampusech. Kancléři v panelové diskusi navrhli posílení bezpečnosti, vzdělávání o antisemitismu a spolupráci s policií, ale zdůraznili nutnost zachovat akademickou svobodu. „Nejde jen o protesty, ale také o ochranu studentů před vnější manipulací,“ shrnul Syverud.

Kongres mezitím pokračuje ve vyšetřování, jehož výsledky by mohly vést k novým sankcím proti Íránu.

Psali jsme:

Úřad vlády: Vláda zřídila výbor pro protidronovou ochranu a vyhlásila nové národní kulturní památky
Čtvrt milionu za hajlující Merkelovou. Bystroň v bitvě s německými soudy
Co se jim omlouváte? V USA skandál s kecy o Hitlerovi. Ale reakce úplně jiná
Zvrat. USA oficiálně potopily Německo kvůli porušování lidských práv

 

Zdroje:

https://freebeacon.com/campus/university-leaders-say-organized-networks-including-iran-drove-anti-israel-campus-unrest/

https://t.co/1KFQVpKOlM

https://t.co/lehEOQ7UDR

https://t.co/PH78HLFRIz

https://t.co/QAJSj6rloA

https://twitter.com/Activist_Trackr/status/1984248809413562733?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JewsFightBack/status/1983391713881391289?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mdubowitz/status/1983634046988022254?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/NizNellie3/status/1975161459492421938?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.foxnews.com/us/prominent-university-chancellor-says-anti-israel-campus-protests-were-encouraged-from-iran

autor: Naďa Borská

