Protesty na univerzitách. Řízeno z Íránu, padlo v USA

Americké univerzitní kampusy, které v minulém roce zažily vlnu násilných protestů proti Izraeli, nebyly podle vyjádření akademických představitelů výsledkem spontánního studentského aktivismu. Kancléři tří předních univerzit – Syracuse, Vanderbilt a Washington University v St. Louis – na panelové diskusi ve Washingtonu D.C. varovali, že nepokoje byly koordinovány externími silami. Vliv měl mít mimo jiné Írán.
University leaders are finally admitting that the tsunami of “Palestine” insanity that swept through college campuses after October 7 wasn’t grassroots. It wasn’t organic. It wasn’t even student-led.
Setkání představitelů univerzit, uspořádané organizací Alums for Campus Fairness, se zaměřilo na strategie proti rostoucímu antisemitismu na amerických kampusech po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023. Kancléři popisovali, jak se z relativně klidných propalestinských protestů staly agresivní demonstrace s požadavky na bojkot Izraele a obviňováním z genocidy.
Agresivní akce podle manuálu
Klíčovým momentem bylo vystoupení Kenta Syveruda, kancléře Syracuse University, který z vlivu na americké studenty přímo obvinil Írán. Protesty podle něj připomínaly zvenku koordinovanou kampaň.
Syverud popsal, jak se atmosféra v kampusech změnila: „V prvních měsících po 7. říjnu byla přátelská na obě strany. Studenti podporovali proizraelské i propalestinské aktivity. Pak přišla změna, která nebyla přirozená.“
Podobný názor vyjádřil i Daniel Diermeier, kancléř Vanderbilt University v Nashville. „Existují organizované sítě, které následovaly manuál, jenž byl importován z jiných univerzit, jako Columbia,“ vysvětlil Diermeier, podle jehož názoru se jednalo o přímou koordinaci, která vedla k agresivním akcím, jako byly blokády budov a volání po „globalizaci intifády“ nebo vymazání Izraele „od řeky po moře“.
Intel chief Avril Haines confirmed in 2024 that Iran encouraged U.S. demonstrations and funded activists.
Andrew D. Martin, kancléř Washington University v St. Louis, souhlasil a přiznal, že antisemitismus zůstává problémem, přestože univerzity přijaly opatření jako zákaz bojkotů a veřejné odsuzování proteroristické rétoriky.
Demonstrace koordinovala íránská vláda
Také americký Kongres vyšetřoval roli nevládních organizací a cizích entit při organizování protestů. Bývalá ředitelka národního zpravodajství Avril Hainesová loni v červenci oznámila, že íránská vláda nejenže podporovala demonstrace finančně, ale také je koordinovala.
Členové Hamásu sami přiznali spolupráci s americkými aktivisty, což potvrdila i květnová žaloba tří izraelských rukojmích z Gazy. Jeden z jejich únosců jim podle žaloby řekl, že Hamás v Gaze spolupracoval se spojenci, včetně těch v médiích a na univerzitách, aby šířil nenávist k Izraeli a Židům.
After the Oct 7 slaughters, joined the anti-Israel rally on campus, physically blocking Jewish students and preventing them from counter-protesting.
Manipulace s pomocí sociálních sítí
Syverudovo vyjádření přichází v době, kdy univerzity čelí rostoucímu tlaku z Kongresu a veřejnosti. Syracuse University, kde se protesty odehrály na podzim 2023, implementovala nové politiky proti narušování výuky a podporuje volný projev bez násilí. Diermeier z Vanderbilt navíc zdůraznil, že koordinace byla viditelná v opakujících se sloganech a taktikách, které se šířily mezi kampusy.
Odhalení zvyšují obavy z hybridní války. Státy jako Írán využívají sociální sítě a aktivisty k destabilizaci nepřátelských společností. Experti varují, že bez pevných opatření by mohly protesty eskalovat do širšího konfliktu na kampusech. Kancléři v panelové diskusi navrhli posílení bezpečnosti, vzdělávání o antisemitismu a spolupráci s policií, ale zdůraznili nutnost zachovat akademickou svobodu. „Nejde jen o protesty, ale také o ochranu studentů před vnější manipulací,“ shrnul Syverud.
Kongres mezitím pokračuje ve vyšetřování, jehož výsledky by mohly vést k novým sankcím proti Íránu.
autor: Naďa Borská