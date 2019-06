Půjde Babiš s Okamurou?

Premiér Andrej Babiš nedávno v rozhovoru pro MF Dnes naznačil, že pokud by ČSSD odešla z vlády, žádné předčasné volby nebudou. Naznačil, že by dal přednost variantě zapojení Okamurova hnutí SPD. ParlamentníListy.cz se ptaly politiků, zda takový scénář může nastat a jestli by v něm bylo něco špatného.

„Andrej Babiš udělá vše, naprosto vše, aby byl u moci a mohl krýt svoje průšvihy a skandály. Znamená to prohlubování ostudy a ochromení fungování státu,” zareagoval tvrdou odpovědí exšéf KDU-ČSL, někdejší vicepremiér a poslanec Pavel Bělobrádek.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher otázku redakce z principu odmítl. „Zejména v politice, ale nejen v ní, nechci odpovídat na hypotetické otázky, co by nastalo, kdyby…“ uvedl v SMS zprávě.

Šéf KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip uvedl, že o této variantě zatím neuvažoval. „Jsem služebně ve Vietnamu a musel bych k tomu svolat naše kolektivní orgány, tedy ÚV KSČM,“ řekl na dotaz, zda by komunistům možná účast SPD na vládě vadila.

„Preference se od roku 2017 změnily, dnes už by vláda ANO, SPD a KSČM třeba ani většinu neměla. Pan Babiš opět změnil názor, když se mu volby nehodí. Vláda neřeší klíčová témata typu exekuce, dostupné bydlení a nebojuje proti korupci a marketing to už nezachrání,“ míní předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Podle poslance ČSSD a hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka jde o míru, kdy pomyslný pohár vůči hnutí ANO a premiérovi přeteče a co bude důsledkem. „Je nutno koaličně jednat, zda má ANO o ČSSD ještě zájem, nebo chce vládnout s SPD, viz různá hlasování. Pokud to tímto směrem pan premiér kormidluje, tak to jako nátlak vnímáno být může,“ konstatoval.

„Tak pokud se chce Andrej Babiš spojovat s lidmi, kteří jen šíří nenávist a strach, zblbnou nebohého důchodce, což Tomio Okamura nedělá kvůli této zemi, ale jen kvůli svému prospěchu, pak mu přeji pád na další pomyslné dno. Možná pak Babišovi voliči – alespoň někteří – prozřou,“ uvedl poslanec a exšéf hnutí STAN Petr Gazdík.

Zcela jasno má senátor Jaroslav Doubrava. „To nemůže a nesmí! Plácnul by do obličeje nejen sobě, ale, a to především, té většině národa, která mu věří. Ustoupit několika darebákům, nejen podle mého názoru, placeným ještě většími gaunery ze zahraničí, toužícími rozkrást i to málo co ukradeno ještě nebylo, přece také nemůže. Není to v jeho povaze. A ČSSD? Ta udělala už tolik kopanců, že si nemyslím, že by k tomu poslednímu, sebevražednému, přistoupila. Ostatně, spojení s SPD v jakékoli formě by mi, pro její především protiimigračni politiků, vůbec nevadilo a velmi velkému počtu občanů také ne. Takové je mé zjištění z rozhovorů s nimi,“ konstatoval Doubrava.

autor: Radim Panenka